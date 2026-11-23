El Comandante en Jefe predijo cómo la estructuración de un esquema integracionista sólido impondrá adecuaciones de los intereses nacionales a necesidades más generales

Por Dolores Guerra López*

El ideario americanista de Fidel Castro, de explícita raíz martiana y bolivariana, transversaliza toda su obra contentiva de los más diversos temas, que por su importancia constituyen una categoría esencial de proyección social a lo largo de su quehacer revolucionario.

Las exigencias de la praxis política del líder cubano lo llevaron a priorizar el intercambio constante con la opinión pública a través de los discursos, estos forman parte de su magisterio, método con el cual enfrentó las emergencias propias del convulso acontecer nacional y extranjero, con el objetivo de difundir el programa de transformaciones iniciado por la Revolución a través de los medios de comunicación. Estos imperativos le dificultaron la posibilidad de dedicar espacio en la elaboración de extensos tratados teóricos con un apartado conceptual propio de las Ciencias Sociales, prefiriendo la reflexión colectiva y el debate interactivo en un lenguaje accesible para el pueblo.

Sin embargo, tal aseveración no niega que las definiciones operacionales surgidas a través de esa relación –entre ellas la experiencia histórica– sean utilizadas como fundamentos teóricos y metodológicos en el estudio e interpretación de la realidad contextual y las relaciones políticas contemporáneas, tanto en círculos académicos como en el discurso público.

La elección viene desde las posibilidades expresivas brindadas por la oratoria, su profundo espíritu de diálogo, simbología, carácter persuasivo y la facultad de ser simbiosis de ciencia y arte, todo lo cual le otorgan a este modo de información un papel primigenio en la conducción de las masas durante el proceso inicial de ascenso revolucionario, cuando la dimensión del componente emocional es determinante en el momento de conducir el acceso de las mayorías a la transformación histórica de la sociedad.

Experiencia histórica en Fidel Castro

Puede afirmarse que la expresión clara de la aprehensión latinoamericanista en el ideario de Fidel Castro es un proceso evolutivo desde sus tiempos de estudiante universitario, al ser elegido presidente del Comité Pro Democracia Dominicana y participar en la frustrada expedición de Cayo Confites, empresa asumida como un deber moral a pesar de la heterogénea y peregrina composición de sus integrantes. Es activista en favor de la independencia de Puerto Rico y concibe el plan de organizar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá, coincidente con la reunión constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA), para condenar el carácter injerencista de dicha entidad. Entre los propósitos reivindicativos del cónclave juvenil se encontraban el reclamo a la devolución del canal de Panamá, la abolición del sistema colonial, aún subsistente entonces en algunos países de América Latina, el retorno de las islas Malvinas a la soberanía argentina y la lucha contra los gobiernos dictatoriales en la región, de modo expreso el régimen de Trujillo, en República Dominicana.

Tras un breve periplo preparatorio a través de varias capitales latinoamericanas, Fidel se vio inmerso en los convulsos acontecimientos del estallido social del Bogotazo y el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, jornadas de las cuales fue testigo excepcional y fuente de decisivas experiencias.

Estas lecciones le permitieron advertir la necesidad de trazar una estrategia revolucionaria encaminada a crear una educación política unitaria en las masas, condición para la organización del futuro movimiento insurreccional en Cuba, procedimiento concebido para su aplicación práctica en la Isla, aunque era válido alrededor de cualquier intento emancipador en la región.

En su alegato de autodefensa durante el juicio por las acciones del 26 de julio de 1953, Fidel señaló como un precepto del futuro Gobierno Revolucionario la solidaridad con los pueblos del continente. /Archivo de BOHEMIA

Desde entonces y a pesar de su aún incompleta formación teórica, percibió la lucha por la unidad latinoamericana como una dirección fundamental de su acción revolucionaria. De esta manera, en su alegato La historia me absolverá pronunciado después de las acciones de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, declararía: “la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente”, estrategia practicada posteriormente por el futuro Gobierno Revolucionario con los países progresistas del continente.

Sentido histórico de la unidad latinoamericana

Igualmente, en el discurso pronunciado en la Plaza del Silencio de Caracas, el 23 de enero de 1959, convoca a la necesaria unión de los pueblos, único camino para liberarse de las oligarquías nacionales y de las agresiones estadounidenses. Al hacerlo, recurría a la experiencia histórica reprochando a las elites de la región su alejamiento de la esencia de las ideas de los próceres de la independencia.

Frente a ellos incita a una reflexión con urgencia categórica: “¿Cuándo vamos a lanzar la gran consigna de la unión?”, convocatoria en la cual evidencia una convicción en un escenario donde la hegemonía de los Estados Unidos se mantenía.

No obstante, su sentido histórico y capacidad política en la interpretación de los problemas sociales, la invocación a la unidad de los pueblos latinoamericanos es coherente con una visión táctica de largo alcance, no sujeta a las limitantes coyunturales de la integración regional.

Solo así puede entenderse su confianza en el destino de todos los pueblos de América como uno solo, idea reiterada luego en el discurso ante el parlamento venezolano. Pero sorprende todavía más la perspectiva precursora del sujeto histórico en esa misión al afirmar: “Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América”.

Posteriormente, al hacer un recuento en el aniversario 10 de la Victoria de Girón, el 19 de abril de 1971, postula la adhesión de los cubanos a una ciudadanía continental y advierte sobre la deuda de las actuales generaciones latinoamericanas con los ideales de los próceres de la independencia, cuyas aspiraciones no han sido aún cumplidas.

Una estrategia de integración hemisférica

En los inicios de los 80 el problema de la deuda externa constituyó la línea fundamental de la política exterior del gobierno cubano. En estas condiciones se impuso estructurar la estrategia de integración hemisférica bajo nuevos signos de unidad regional adaptando las tácticas al contexto histórico con el objetivo de dar una respuesta en bloque a una situación insostenible para los países del área.

La batalla de Cuba y de su líder bajo una convocatoria unitaria en la exigencia a los acreedores la moratoria y cancelación de la deuda fue intensa. Reuniones con representantes de todos los sectores de la sociedad civil en América Latina tienen lugar en la isla caribeña. Desde el año 1981 (en la 68 Conferencia de la Unión Interparlamentaria, celebrada en La Habana) se denuncia, cuando apenas comienzan a manifestarse, las consecuencias sociales del endeudamiento para la zona al sur del Río Bravo.

El presidente cubano, desde 1985, concentró sus esfuerzos en la celebración de varios eventos en Cuba, cruciales para el futuro de la región: el Diálogo Juvenil y Estudiantil de América Latina y el Caribe sobre la Deuda Externa; el Encuentro Sobre la Situación de la Mujer en América Latina y el Caribe Hoy; el IV Congreso de la Felap y la Conferencia Sindical de los Trabajadores de América Latina y el Caribe sobre la Deuda Externa, entre otros.

En todos realizó medulares reflexiones apelando a la experiencia histórica, con el propósito de estimular la creación de un frente común encaminado a enfrentar el dilema del adeudo.

Explicó entonces cómo el endeudamiento resultaba una herencia de los poderíos militares. Insistir en su pago significaba la ruina política de los procesos democráticos surgidos en la región tras la derrota de los regímenes golpistas ante la presión popular. La única alternativa es, según el estadista, la cancelación (o moratoria indefinida) de la deuda, por incobrable y socialmente inmoral, pues los préstamos no se utilizaron en la elevación del nivel de vida de sus pueblos, sino en la represión.

La propia práctica de la Revolución Cubana muestra cuán difícil es para un país bloqueado, por más activa, soberana e influyente que fuera su política exterior, cambiar las reglas en el sistema de relaciones como imposición del capitalismo global, aún con el apoyo del campo socialista el cual ya dejaba ver sus debilidades e incoherencias.

En los años de vida del proceso revolucionario cubano, aquellos países latinoamericanos que intentan organizar proyectos sociales de resistencia a la hegemonía del capital internacional fueron igualmente aislados y destruidos sus modelos alternativos. Cuba sobrevivía a un tremendo costo social para su pueblo, una experiencia prácticamente imposible de repetir en otros escenarios y coyunturas menos propicias de las encontradas en el país antillano. El momento (años 80 y 90) era entonces idóneo y no se aprovechó; el propio Fidel expresaría que América Latina perdió la oportunidad histórica de unirse; el resultado fue: la llamada década perdida y la postergación del sueño unitario.

No obstante, consecuente con la filosofía política del revolucionario, las batallas libradas en ese contexto no han sido en vano porque han servido de experiencia para crear conciencia en las masas latinoamericanas.

Igualmente, el derrotero de la década de los 90 se abrió con su carga de signo ambivalente: por un lado, el derrumbe del campo socialista y la pérdida que representó para Cuba en lo económico y social, unido a la decepción política e ideológica en amplios sectores sociales, la cual conlleva a la crisis del paradigma socialista, dejando a la Isla en solitario.

El presidente cubano, desde 1985, organizó varios eventos en Cuba para promover la creación de un frente común ante el dilema de la deuda externa. /Archivo de BOHEMIA

Algunos consideran en ese momento la posibilidad de dar el golpe definitivo y así acabar con el mal ejemplo cubano, otros se apresuran a hablar del fin de la historia, pero, cuando todo parecía cuesta abajo, en América Latina comenzó a gestarse una nueva época.

Durante la cita en Guadalajara, a iniciativas de México, se invitó a la mayor de las Antillas a un foro hemisférico del cual estuvo excluida durante largo tiempo. En esa ocasión, Fidel reflexionó sobre el verdadero sentido a asumir por estas cumbres al expresar: “lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica sino también política”. Y continuó afirmando: “A pesar de nuestra cultura, idioma e intereses comunes durante casi 200 años […] hemos sido divididos, agredidos, amputados, intervenidos, subdesarrollados, saqueados”.

En un mensaje a la cumbre desarrolló algunos de estos puntos, entre ellos invitar a esos encuentros a las naciones del Caribe, por nuestra identidad cultural e historia y ser hermanos en la construcción de un futuro mejor para todos.

La meta de la integración, comprendió, no podía alcanzarse en un breve lapso, sino en un proceso gradual dentro de la pluralidad y la diversidad, mediante proyectos y programas concretos. Avizoró los grandes obstáculos a salvar en el camino a la unificación económica y política; no obstante, alertaría sobre cómo la coincidencia cultural ofrecía infinitas posibilidades, vía hacia el reconocimiento de las raíces comunes.

Una idea central sintetizó su concepción de la unidad hemisférica: “Si en el pasado fue la independencia el hecho cultural y político más trascendente de nuestra historia, hoy en nuestra cultura común radica la esencia de los sentimientos de dignidad e identidad americanas, la fuerza de la unidad, los principios irrenunciables de la independencia y la autodeterminación, las ansias de libertad e igualdad humana y los valores morales y éticos que son raíz y fruto de nuestras tradiciones”. Dicho de otro modo: el rescate de las tradiciones autóctonas, amenazadas por la hegemonía de una cultura importada, sería el basamento polémico en el logro de la integración latinoamericana.

Una necesidad histórica

La segunda cumbre (Madrid, julio de 1992) transcurrió en el controversial momento de las conmemoraciones de los 500 años del “descubrimiento”, así aún lo define la denominada tradicionalmente “civilización”. Pero para nuestros pueblos de América se trató de un encuentro entre culturas. En todo caso las pretensiones de legitimar la impronta civilizadora de la conquista por el poder mediático transnacional han sido cuestionadas por académicos y políticos de la resistencia anticolonial desde ambos lados del Atlántico.

Fidel, con la reconocida autoridad dentro de la opinión pública internacional, desentrañaría desde la experiencia histórica las reales consecuencias de la colonización europea en América Latina. En esa Cumbre insistiría que no tan solo era necesario conmemorar la gloriosa historia escrita en el transcurso de esa epopeya, reconociendo incluso la hazaña de hombres, entre ellos, Cristóbal Colón, capaces de ocupar un inmenso territorio en condiciones sumamente difíciles, tanto como la lucha heroica de las poblaciones autóctonas contra los desmanes de los conquistadores.

Lo significativo y motivador de su asistencia al encuentro iberoamericano fue la conciencia de una deuda aún no saldada, un sueño incumplido: la unión, la verdadera independencia, el desarrollo económico y social del continente.

En esa cita el líder cubano, proclama la integración latinoamericana como una necesidad histórica y un objetivo recogido en la Constitución de la República de Cuba, mensaje que reitera en Salvador de Bahía, Brasil (1993) durante la III Cumbre, donde ratificó su convicción de que el objetivo principal de estas convenciones debía ser la unión, sin la cual es impensable cualquier conquista social, incluso la propia independencia.

“Reunirnos sin permiso de nadie ha sido un gran paso histórico, y aunque podemos mostrar frutos concretos, no parece haber todavía suficiente claridad sobre lo que debe ser el gran propósito estratégico de nuestros esfuerzos», aseveración demostrada ante el débil papel desempeñado entonces por la región en la ONU, donde no había logrado incluir un solo representante en el Consejo de Seguridad.

Justicia y solidaridad internacional

Con sus carencias y limitaciones, las cumbres iberoamericanas empiezan a poner en el orden del día la cuestión de la integración, de ahí el apoyo dado a estas por Fidel ofreciendo sus esfuerzos en legitimarlas: un paso importante. Una larga etapa de aislamiento iba quedando atrás, abriendo un camino, aun árido, pero promisorio, encaminado a un proyecto viable de unión hemisférica.

El triunfo electoral de Hugo Chávez y el movimiento V República en 1998 sentó las bases en el inicio de una nueva etapa en la concreción del sueño bolivariano, comenzó a cumplirse la predicción del máximo líder cubano, concebida en la Plaza del Silencio de Caracas (enero de 1959).

En diciembre de 2001 durante la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, el mandatario venezolano propuso la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), un mecanismo de integración que obedeciera a los reales intereses de América Latina, una alternativa frente al proyecto hegemónico promovido por Estados Unidos desde la Cumbre de las Américas.

Este proyecto de Chávez fructificó oficialmente en La Habana el 14 de diciembre de 2004. Suscrita entre ambos gobernantes, la Declaración Conjunta fundamentó con amplitud el alcance de la experiencia histórica al proclamar: “Afirmamos que el principio cardinal que debe guiar el ALBA es la solidaridad más amplia entre los pueblos de la América Latina y el Caribe, que se sustenta en el pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O’Higgins, San Martín, Hidalgo Pétion, Morazán, Sandino y tantos otros próceres, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que nieguen el objetivo de construir una Patria Grande en la América Latina, según la soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras”.

Ese documento era un compromiso para hacer realidad la verdadera unión de los pueblos, basada en los principios de la justicia y solidaridad. En su corta existencia, el ALBA demostró cuánto podía hacerse cuando hay voluntad y cooperación entre pueblos identificados con la idea de construir un mundo mejor.

La integración latinoamericana constituye hoy una cuestión de sobrevivencia, una necesidad histórica y así subsistir como identidad cultural, asunto que atañe a todas las naciones del área, con cualquier modelo social.

Al respecto debe destacarse la resignificación del concepto de soberanía e identidad nacional concebidas por el guía histórico cubano como pasos previos, en un proceso de aspiración universal que va del sentimiento patrio al de humanidad, pues obedece a una proyección internacionalista.

En esta concepción influyen su ideología política y las potencialidades en la interpretación de la realidad histórica, al plantear: “No me resigno a la idea de la justicia aislada en un pedazo de la tierra, ni puedo concebir la idea que en este mundo de hoy brinde la posibilidad de una justicia aislada en un pequeño país de la tierra”, es decir, por fundamentación ética y posibilidad objetiva, para los actuales problemas del mundo, no hay solución que no sea global. La integración latinoamericana es un primer paso en esa dirección.

De modo similar, este concepto lo expone por vez primera José Martí, adelantándose a su tiempo, en una nota del periódico Patria, el 26 de enero de 1895, bajo el título de La Revista literaria dominicense, al expresar: “Ni porque a estos pecados se dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de humanidad, en la porción de ella que tiene más cerca”.

Cabe calificarla como una de las frases más trascendentales del Maestro, la cual hoy acompaña al proyecto social cubano. Solo una visión integradora de alcance universal puede enfrentar con éxito a los colosales desafíos del mundo en la actualidad.

Por último, el Comandante en Jefe predijo cómo la estructuración de un esquema integracionista sólido, regido por organismos de gobernación supranacionales, impondrá adecuaciones de los intereses nacionales a necesidades más generales, lo cual exigirá consensos, armonización de deberes y derechos nacidos de las circunstancias locales.

Ceder algunos preceptos en beneficio de una ley superior debe implicar el reto de formar un ciudadano latinoamericano con amplia comprensión de la soberanía nacional, cultura y valores universales.

*Doctora en Ciencias. Investigadora titular del Instituto de Historia de Cuba.

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Fuentes consultadas

Discursos e intervenciones de Fidel Castro(en el sitio web cuba.cu/gobierno/discursos). Obras completas, de José Martí.