Entre el bullicio de un hospital materno, donde hasta los resultados hacen cola, una voz de niña pronuncia su nombre, alto y claro. Era Paola, la pequeña entrevistadora en ciernes que un día la vio jugar en La Rampa

por Daniela Gómez Herrera

Hace unos días comencé a ir en bicicleta al trabajo, y eso me ha cambiado hasta el ritmo de vida y el aspecto. Hoy, al salir de la oficina para recoger los resultados de varios exámenes médicos, me miré en el cristal de la puerta y me dije: no hay problema, nadie me reconocerá en ese hospital; pensarán que soy una bicitaxera.

Eso, claro, era una exageración. Llevo dos semanas yendo cada viernes y una ya va haciendo amistad con médicos y enfermeros, aunque los resultados sigan sin aparecer y ellos solo puedan darme respuestas vagas. Todos me han tratado con amabilidad, casi con distinción. Quizás por eso pensé primero en el vestuario, algo a lo que no suelo dar importancia, pero que cuenta en todo lo que hacemos.

En un hospital materno, al menos en los que conozco, siempre hay gente de un lado a otro, sin parar. Subí las escaleras y aquello me pareció un carnaval, no un centro médico: gestantes en consulta, especialistas, familiares de todas las edades, una sala llena de padres tratando de inscribir a sus hijos en medio del bullicio. Doblé a la izquierda y el gentío era aún mayor. Me dije: aquí me quedo hasta que se acabe el día. Hay cola para todo, incluso para recoger resultados.

Pero en medio de aquel «caos asistencial», una niña se acercó de pronto y pronunció mi nombre, alto y claro:

—Daniela, ¿qué tú haces aquí?

Era Paola. Apenas comienza el tercer grado, pero allí estaba, sabiendo quién era yo. Yo también me acordaba muy bien de ella: es una de las niñas del Plan Vacacional del ICAIC. Un día, mientras se divertían en el cine La Rampa, jugué un rato con ellas y luego les pedí entrevistas para el Noticiero. Paola fue de las primeras. Tiene don de periodista.

—Mi papá trabaja aquí —me dijo, señalando la puerta por donde había visto entrar a la enfermera que me atiende cada viernes.

Le pregunté si sabía dónde estaba esa enfermera.

—Sí está, pero no aquí; la vi en la puerta del otro pasillo.

Los niños del Plan Vacacional del ICAIC, durante su jornada en el cine La Rampa, donde conversaron con la reportera.

Paola me acompañó hasta allí, entró primero y me presentó a la enfermera como si me conociera de toda la vida, como a una amiga de la escuela. El lugar al que me llevó es un laboratorio donde se extraen, reciben y procesan muestras. Me pidieron esperar unos minutos para revisar si ya estaba mi resultado, y mientras tanto Paola y yo conversamos. Me contó que no había podido ver el reportaje sobre La Rampa porque ese día, aunque en su casa había corriente, no había señal de televisión. Me explicó también que iba rumbo a la oficina de su papá: lo había acompañado al trabajo porque no había nadie en casa con quien quedarse en medio de sus vacaciones. Le prometí que iría a conocerlo, que le pediría su número y que le enviaría el reportaje por WhatsApp. Con eso pareció contenta.

Esperé un rato más, pero la respuesta fue la misma de siempre: los resultados no estaban. Que volviera el viernes o el lunes, para más certeza, porque seguro ya estarían. Es la respuesta que recibo desde hace dos semanas. Aun así, no me molesté. Salí directo a conocer al doctor Miguel Aguilar, el papá de Paola, y le conté cómo nos habíamos conocido.

—¿Y ella te dio la entrevista? ¡Pero si es súper tímida!

Sonreí.

—Es que somos amigas —le dije.

Paola asintió con la cabeza y sonrió pícaramente, como solo sabemos hacerlo de niños.

Salí del hospital sin resultados otra vez, pero con la sensación de haber vivido un buen momento y, quizás, de haber hecho algo bueno. Ya lo decía José Martí: “los niños son los que saben querer”. Paola me demostró un afecto hermoso.

Sé que todavía no soy una periodista total, pero hoy me sentí un poco así: feliz, orgullosa. En cuanto conseguí el número del doctor, le envié el reportaje, agradecida.