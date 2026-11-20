Las bandas de alzados, como las caracterizó el Comandante en Jefe, tenían una mentalidad de espera, de supervivencia. No atacaban ni desarrollaban una guerra, solo aguardaban la invasión yanqui

Por Pedro Etcheverry y Luis Rodríguez Hernández*

La estrategia trazada por Fidel con el pueblo organizado en las Milicias y con los principales jefes militares al frente, destinada a combatir a las bandas de alzados y a las fuerzas invasoras, derrotó los planes concebidos por el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono y la CIA. Esto constituyó la Primera Gran Derrota yanqui en América Latina.

El imperialismo, frenético, buscó la revancha. El presidente norteamericano John F. Kennedy remitió el 22 de abril de 1961 una carta al general Maxwell Taylor con el objetivo de crear una comisión con el fin de analizar las causas de la derrota sufrida a la Brigada 2506 en Playa Girón y de paso, desplegar un nuevo programa de agresiones contra Cuba.

Ya en 1962 el gobierno de Estados Unidos desencadenó la Operación Mangosta bajo el control y la dirección del fiscal general Robert Kennedy, considerada el más vasto proyecto subversivo realizado contra la Revolución Cubana hasta esa fecha, enfrentado con éxito bajo la dirección de Fidel.

Esta operación concluyó con la Crisis de Octubre, ese mismo año; en el acontecimiento se vieron involucrados los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, en el cual el máximo líder de la Revolución Cubana brilló como un destacado estadista de alcance internacional.

Cuba, entretanto, no anduvo cruzada de brazos. Un mes después de la batalla de Girón, a sugerencia del Comandante en Jefe y del ministro de la FAR, se constituyó la Región Militar Especial Escambray (RMEE). De acuerdo a la concentración de bandidos en ese territorio fue dividida en dos partes, logrando alcanzar en los próximos meses una mayor efectividad en las operaciones militares.

El asesinato de los niños de Bolondrón

A principios de 1963, en Matanzas se apreciaba cierta lentitud en la aplicación de las experiencias de la Lucha Contra Bandidos en Pinar del Río y Las Villas, de las exitosas operaciones de las Compañías Serranas y el Buró de Bandas del G-2 en Oriente.

Esta especie de impasse lo aprovecharon los bandidos para construir refugios subterráneos y crear eficaces redes de colaboradores, lo cual les propició continuar cometiendo actos terroristas contra los civiles, como el ocurrido la noche del 24 de enero de ese año en la finca La Candelaria del municipio de Bolondrón, cuando la banda de Francisco Hernández Suárez Pancho el Gallego masacró a una familia, causándole cinco bajas, entre ellas dos niños asesinados y otros dos con heridas graves, además de la madre.

Milicianos marchan hacia un cerco. /Archivo de BOHEMIA

Dos días más tarde Fidel se presentó allí, acompañado del comandante Dermidio Escalona, y se reunió con Raúl García Peláez, secretario del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (Pursc), el comandante Orlando Rodríguez Puertas, jefe del Cuerpo de Ejército de esa provincia, y el delegado del Minint Ibrahim Eng, con quienes analizó críticamente lo acaecido en ese territorio.

Después de intercambiar criterios, el Comandante en Jefe tomó la decisión de realizar una operación militar en gran escala contra las bandas terroristas en Matanzas. Dermidio Escalona asumió la jefatura y a él se le subordinaron combatientes del Ejército Rebelde, las Milicias y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de La Habana, bajo el mando de oficiales de las FAR como Rolando Kindelán, Gregorio Junco, Manuel Herrera Tito y Evaristo Díaz, entre otros. Las fuerzas de la PNR estuvieron a las órdenes de los oficiales Pedro Rodríguez Peralta y Enrique Montero, y para atender el Buró de Bandas del G-2 fue designado el experimentado Luis Rodríguez Hernández.

Fermín Rodríguez Díaz (13 años). /Archivo de BOHEMIA

Inmediatamente Dermidio Escalona puso en práctica un grupo de medidas aplicadas por Fidel en otras regiones del país, entre las cuales resaltaron el desarrollo de un programa simultáneo de operaciones militares, acciones políticas y trabajos sociales en las principales zonas donde actuaban los bandidos, la neutralización de las redes territoriales de apoyo a los bandidos, mudar del territorio a los colaboradores de las bandas y sus familias, el incremento del abastecimiento a las familias campesinas de bienes materiales y servicios de primera necesidad.

Al implementar estas acciones, Escalona puso en práctica experiencias de la Operación Jaula en el Escambray y se creó un sistema integral de enfrentamiento a las bandas con la siguiente dirección: Capitán Lizardo Proenza, jefe de las tropas; Luis Rodríguez Hernández y Santiago Gutiérrez Oceguera (Sergio), a cargo del Buró de Bandas del G-2, José A. Arteaga Pitute y Omar López, para atender a la producción agraria

A Nivaldo Herrera, miembro del Buró Provincial del Pursc, se le encargó la atención a la población campesina en las zonas afectadas por las bandas, mientras a Lucía Villegas se le encomendó la selección de las familias de los colaboradores que debían ser trasladadas hacia Pinar del Río.

Fidel tomó otra decisión fundamental: desencadenar la Operación Piloto; actuaron coordinadamente fuerzas de las FAR y el Minint durante ocho semanas. Se identificaron las tres regiones donde actuaban las principales bandas y sus respectivos colaboradores. El Buró de Bandas del G-2 se encargó de aportar los oficiales operativos y los interrogadores, quienes tenían la misión de obtener la información necesaria y así detectar los colaboradores de bandidos, cuyas detenciones se realizaron a cargo de fuerzas combinadas de las FAR, el Buró de Bandas y la PNR.

Yolanda Rodríguez Díaz (foto), de 11 años, dormía en su cuarto cuando la alcanzaron las balas de los terroristas. Su hermana Josefina (7años), sobrevivió milagrosamente a sus heridas. /Archivo de BOHEMIA

Como resultado de esta operación dirigida por Fidel, para el 20 de mayo habían sido destruidas las 14 bandas principales de Matanzas, incluyendo la de Juan José Catalá Pichi; la CIA lo designó jefe de todos los alzados de la región. Solo quedaron seis partidas dispersas las cuales fueron cayendo en manos de las fuerzas revolucionarias por distintas vías.

El destino adverso de los alzados

En 1963 continuaron las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba bajo el criptónimo de Programa de Múltiple Vía. Esto continuó fomentando las bandas terroristas de alzados en todo el territorio nacional. Esta operación enemiga tuvo el mismo destino adverso de las anteriores, aunque finalizó el 22 de noviembre al verse superada por un hecho extraordinario, el asesinato del presidente John F. Kennedy.

A mediados de febrero de 1964, cumpliendo indicaciones de Fidel fue convocada una reunión dirigida por el comandante Guillermo García Frías, jefe del Ejército de Occidente, en la cual participaron el comandante Gustavo Machín, entonces jefe del Cuerpo de Ejército de Matanzas, y el jefe del Buró de Bandas de esa provincia Luis Rodríguez Hernández, donde surgió la idea de utilizar agentes como se había hecho en Las Villas, para proponerle a los principales cabecillas de bandas una salida clandestina vía marítima con destino a la Florida. Así surgió la Operación Exterminio en la cual se capturaron más de 25 alzados en Matanzas.

El 26 de julio de 1965, el Comandante en Jefe dio a conocer la victoria definitiva sobre las bandas contrarrevolucionarias. /Archivo de BOHEMIA

El Buró de Bandas del G-2 continuó apoyando a los Batallones de Lucha Contra Bandidos en sus operaciones contra las bandas de Benito Campos Campito y Eliecer Martínez Socorro el Mayor, entre otros, lo cual ahorró muchos recursos en movilizaciones de hombres y medios, evitando la pérdida de vidas de ambas partes.

Durante el resto de 1964 las bandas de alzados no tuvieron un momento de descanso, así lo había indicado Fidel desde el principio. Muchos de los cabecillas llevaban alzados más de tres años y se encontraban agotados y totalmente desmoralizados. Al sentirse abandonados por el gobierno de Estados Unidos y sin ninguna perspectiva, comenzaron a pensar en abandonar a sus hombres y marcharse del país. Esto lo aprovechó el G-2 para capturarlos con diferentes medidas de contrainteligencia.

La última banda que conservaba cierta estructura, bajo el mando de Juan Alberto Martínez Andrade, fue liquidada el 5 de julio de 1965 en Las Villas, mediante un cerco en el que resultaron muertos el cabecilla y uno de sus hombres. Otros tres lograron evadirse, pero fueron capturados posteriormente.

El 26 de julio de 1965, en ocasión del aniversario 12 del Asalto al Cuartel Moncada, durante el acto central con sede en la ciudad de Santa Clara, el Comandante en Jefe dio a conocer la victoria definitiva sobre las bandas de alzados. Entonces lanzó una advertencia al enemigo: “Aquí, en esta provincia, el imperialismo y la contrarrevolución enseñaron al pueblo sus entrañas […], perpetraron crímenes no solo contra maestros y alfabetizadores, sino también contra obreros agrícolas y campesinos, tratando de sembrar el terror […].

“Fue larga la lucha, duró años. Unas bandas eran extinguidas y el enemigo introducía, armaba y organizaba nuevas bandas, hasta que fueron totalmente barridas […]. Hay que decir que ni un solo asesinato quedó impune, […] ninguno de aquellos malhechores que ultimaron a brigadistas, a maestros, a obreros, a campesinos, logró escapar; hay que decir que la ley y la justicia cayeron sobre los culpables […].

“El imperialismo recibió una lección no menos importante que la que recibió en Playa Girón, el imperialismo aprendió que las guerrillas contrarrevolucionarias no pueden prosperar, el enemigo aprendió que organizar guerrillas contra el pueblo, contra la Revolución, contra los trabajadores, es absolutamente imposible”.

En 1971, en la conmemoración del aniversario 10 del Ministerio del Interior, el Comandante en Jefe caracterizó el accionar de los alzados: “Las bandas mercenarias estaban imbuidas de una mentalidad de espera, de supervivencia. No atacar, no desarrollar una guerra con el objetivo de destruir una fuerza, sino fundamentalmente esperando siempre el momento en que se produjera una invasión, y que con la participación de Estados Unidos se resolviera la cuestión. Así, su mentalidad era la de cometer fechorías […] Su actividad fundamental era sembrar el terror, matar, asesinar, no combatir”.

Transcurridos 35 años, durante las investigaciones históricas realizadas y las entrevistas a cientos de jefes, oficiales y combatientes, así como a familiares de las víctimas, se pudo precisar cuánta razón tenía Fidel al expresar lo anterior: los bandidos nunca atacaron un objetivo militar, sin embargo habían cometido al menos 196 asesinatos en sus agresiones contra objetivos civiles y causaron enormes daños materiales a las propiedades de los campesinos, las escuelas rurales, a la economía agrícola y a los planes de desarrollo económico y social de la Revolución.

Un proyecto contrarrevolucionario con esas características estaba destinado a ser derrotado por nuestro pueblo, siempre dispuesto a luchar contra cualquier enemigo hasta las últimas consecuencias bajo la guía del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

*Investigadores del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado (Cihse).