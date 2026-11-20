La gestión de los desechos sólidos constituye hoy uno de los desafíos más complejos en nuestro entorno urbano. Lejos de ser un problema puramente estético, la acumulación de basura en esquinas, aceras y áreas verdes representa un riesgo sanitario que compromete la calidad de vida de la población. Para comprender y revertir este fenómeno es imprescindible analizarlo tanto desde las insuficiencias en la sistematicidad de la recogida como desde la persistente indisciplina social.

Por un lado, la falta de estabilidad y sistematicidad en los ciclos de recolección conspira directamente contra el orden y la higiene comunal. Cuando los camiones recolectores demoran días o semanas en pasar –debido a limitaciones con el combustible, roturas técnicas del parque automotor o déficits de fuerza laboral–, los contenedores se desbordan rápidamente. Esta irregularidad rompe la rutina de saneamiento, provoca que los desechos se dispersen por la acción del viento, la lluvia o los animales, y genera una sensación de abandono que desestimula el cuidado del entorno. Sin una recogida estable, predecible y eficiente, cualquier esfuerzo por mantener limpia la ciudad se vuelve insostenible.

Por otro lado, las limitaciones materiales e institucionales no justifican ni eximen la responsabilidad individual de los ciudadanos. La indisciplina social agudiza el problema. Es frecuente observar cómo se arrojan escombros, podas de árboles y desechos domésticos en lugares no autorizados o directamente en la vía pública, incluso cuando existen tanques disponibles a pocos metros. A ello se suman el hábito de depositar la basura sin embalar y la práctica de dispersar el contenido de los contenedores al hurgar en ellos.

Ambas problemáticas se retroalimentan en un círculo vicioso. La demora en la recogida propicia el desbordamiento, y la indisciplina ciudadana transforma ese desbordamiento en un foco imposible de erradicar solo con recogidas esporádicas.

Resolver este escenario exige actuar de manera simultánea en dos direcciones. En el plano institucional, se requiere mayor organización en los cronogramas de recolección y crear soluciones que conviertan a los servicios comunales en un sector logísticamente sostenible.

En esa línea se inscriben esfuerzos, en el caso de la capital, como la incorporación de 20 nuevos camiones recolectores de basura y más de 240 cajas ampliroll, mediante una inversión superior al millón de euros que, aunque significativa, las propias autoridades reconocen insuficiente para cubrir el crítico déficit que arrastra el servicio en la ciudad.

En el plano ciudadano, urge rescatar la cultura cívica, el sentido de pertenencia y el respeto por el espacio compartido, acompañados de una aplicación efectiva de las regulaciones y multas vigentes contra quienes atentan contra la higiene pública.

/Gilberto Rabassa

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