El enemigo imperialista subestimó la capacidad y firmeza de los órganos cubanos de seguridad encargados de proteger al Comandante en Jefe

Cuando recordemos la trayectoria revolucionaria de Fidel Alejandro Castro Ruz nunca debemos soslayar una fecha: el 9 de septiembre de 1960. Ese día podría ser considerado, o declarado tal vez, una suerte de símbolo, no obstante ser uno entre muchos otros, casi totalmente desconocido por los compatriotas mayores de seis décadas y totalmente ignorado quizás por la juventud continuadora de la obra de la Generación del Centenario.

La soberbia Agencia Central de Inteligencia (CIA) inventó sofisticadas y sorprendentes maneras de asesinar a nuestro máximo líder político, pero cometió el craso error de subestimar a los hombres y mujeres que lo cuidaron con astucia, audacia y valentía. Solo por un Informe del Comité del Congreso de Estados Unidos sobre los planes ultrasecretos de asesinato del artífice de la Revolución Cubana entre 1960 y 1965, se pudo conocer en toda su magnitud cuantos complots criminales se fraguaron contra él por el imperialismo yanqui.

Además de la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA y otras instituciones norteamericanas, figuras políticas prominentes e importantes mafiosos de esa nación, junto con grupos terroristas contrarrevolucionarios de origen cubano mantuvieron, alentaron, financiaron y dirigieron acciones con el objetivo de matar a Fidel y a otros líderes, entre ellos, Raúl y el Che.

El Jefe de la Revolución Cubana, acompañado de Almeida y Raúl Roa, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU, ocasión en la cual la CIA trató de ultimarlo.

Ese 9 de septiembre, el jefe de Apoyo de la CIA en aquel momento, Jim O’Connell, recibió la orden de reunirse con la mafia estadounidense en el hotel Plaza de Nueva York para buscar la más eficiente, rápida y efectiva manera de asesinar al joven primer ministro con el ánimo de frenar el ejemplo de Cuba en América Latina, el Caribe y el mundo, y tratando por todos los medios habidos y por haber de que los ejecutores escogidos y pagados del atentado no fueran descubiertos.

Solo unos días después, el 18 de septiembre de 1960, el Jefe de la Revolución Cubana arribó a Nueva York para intervenir en la Asamblea General de la ONU. Ese fue al parecer el momento más propicio para que los verdugos seleccionados por la CIA en su propio suelo, echaran a andar la maquinaria asesina más profesional en aras de acabar con el protagonista clave del proyecto revolucionario en el archipiélago cubano.

Más de 600 planes frustrados

Ya se sabe perfectamente en todo el planeta que el enemigo de Cuba más silencioso no se detuvo un minuto en la tarea de hallar vías y métodos inimaginablescon el propósito de cercenar la extraordinaria y valiosa existencia del Comandante en Jefe. Aquí resumimos algunas de las maniobras encubiertas con las cuales intentaron lograr sus tenebrosos planes.

Aprovechando el viaje de Fidel a las Naciones Unidas los operativos expertos en asesinatos, la conocida Agencia, trataron de articular de modo directo un plan en el hotel Waldorf Astoria: reclutar y sobornar al jefe del grupo de policías encargados de velar por la seguridad del Comandante cubano, a fin de que colocara subrepticiamente una caja de puros en la habitación dedicada al líder cubano y cuando la abriera, una carga explosiva poderosa le volara la cabeza.

De alta peligrosidad fue también en esa etapa el empeño durante el viaje del Jefe revolucionario de la patria de José Martí a Chile, en 1971, cuando un comando terrorista alcanzó a colocarse ante él bajo el disfraz de periodistas de la televisión, con un arma mortífera encubierta dentro de la cámara, pero no se decidieron finalmente a utilizarla por temor a no poder escapar con vida de la acción.

Los mafiosos Johnny Rosselli (izquierda) y Sam Giancana fueron contratados por Estados Unidos en sus planes macabros de hacer desaparecer al héroe guerrillero.

Los mafiosos Johnny Rosselli (izquierda) y Sam Giancana fueron contratados por Estados Unidos en sus planes macabros de hacer desaparecer al héroe guerrillero.

Este suceso se divulgó ampliamente en 1975 también en el Informe Especial de la Comisión del Senado de los Estados Unidos, bajo el título de Supuestas conspiraciones de asesinatos contra dirigentes de otros países.

Hubo otros actos realizados por el hampa de la nación norteña, pagada por la CIA: el envío de píldoras venenosasa Cuba y el viaje a la Isla de grupos para ejecutar atentados, pertrechados de armas especiales y dispositivos confeccionados para asesinatos selectivos, desde fusiles de largo alcance y precisión con silenciadores, hasta tabletas de potentes venenos y polvos de bacterias mortíferas bien enmascarados.

En el período de marzo a agosto de 1960, durante el último año de la administración Eisenhower, la CIA estudió planes con vistas a ridiculizar al combatiente de la Sierra Maestra, mediante el sabotaje directo y público contra sus discursos.

En un informe de 1967 del Inspector General de la CIA, un funcionario de la División de Servicios Técnicos recordó haber discutido hasta la saciedad un nuevo complot consistente en rociar el estudio de televisión donde hablaba nuestro Comandante en Jefe con un agente químico que producía efectos similares a los de diferentes drogas ilícitas; se rechazó dicho proyecto al no ser un material confiable.

Igualmente se conoció por un comentario del Inspector General de la propia CIA en una importante sesión del Congreso yanqui lo previsto en un plan denominado El Barbudo: espoliar sus zapatos en uso con “sales de talio”, depilatorio instantáneo y fortísimo para provocar la caída inmediata y en público de la barba, lo cual sucedería en el contexto de un viaje suyo fuera de Cuba y muy seguido por toda la prensa. Sin embargo, no se llevó a cabo ese plan pues Fidel canceló repentinamente aquel viaje.

El Comandante en Jefe no pierde el humor al conocer por la propia prensa norteamericana de las tentativas para acabar con su vida.

Un apunte de la División de Operaciones de la Oficina de los Servicios Médicos de la CIA permitió conocer la entrega, el 16 de agosto de 1960, a un funcionario de una caja con los tabacos preferidos por el héroe guerrillero, a los cuales se le había dado un tratamiento con otro veneno no menos letal: una abundante dosis de “toxina de botulinum”, considerada tan potente que una persona moriría con solo ponerse uno en la boca, sin llegar a encenderlo. Tales puros-impuros se entregaron el 13 de febrero de 1961 a quien ejecutaría esta acción.

Los especialistas más experimentados de la CIA buscaron constantemente procedimientos más efectivos y perfectos para envenenar a Fidel. A los mafiosos Giancana y Rosselli les dio por depositar una cápsula de veneno en una bebida apreciada por Fidel para darle al agente la posibilidad de huir y salir ileso del lugar del intento homicida, pero finalmente se echó a un lado tal maniobra porque los grandes estrategas de la Agencia yanqui, según ciertas fuentes, al no lograrse con eficacia que dicha píldora se disolviera en el agua, se “disolvió” de inmediato el proyecto.

Joseph Shimon, amigote íntimo de los mafiosos más destacados de Las Vegas, sobre todo de los hampones Rosselli y Giancana, declaró que tenía un “buen contacto” para acabar de liquidar a Fidel para lo cual la CIA le había suministrado “un líquido infalible”. Se le pondría en la comida, se enfermaría pronto y moriría a los dos o tres días, con la ventaja añadida de que ninguna autopsia podría revelar la causa de su muerte. ¡Seguramente aquel líquido se le echó a los ratones!

Al señor Harvey, el jefe de Apoyo de la CIA ya mencionado anteriormente, le fueron entregadas cuatro píldoras de veneno mortal, según ellos, con garantías de nunca fallar. Se las dieron al mafioso Rosselli a quien se le explicó su funcionamiento “en cualquier parte, en cualquier momento, con cualquier cosa”. La idea era aplicárselo también a los Comandantes Raúl Castro y Ernesto Guevara. En mayo de 1962 pastillas de ese tipo llegaron a Cuba, mas no pudieron los contrarrevolucionarios lograr su gran objetivo.

Echaron mano a un molusco

A principios de 1963, el Grupo Especial W, Sección de la CIA ocupada de las Operaciones encubiertas contra Cuba, exploró dos peripecias nuevas para “Matar al UNO”, como las denominaron. Desmond Fitzgerald, personaje no menos siniestro, ya fallecido, de la abominable Agencia secreta yanqui, inquirió con su principal asistente si podía depositarse un aparente molusco exótico y de gran colorido, preparado para estallar de inmediato, en una zona del mar “donde Castro pesca submarino a cada rato”.

Asimismo otro complot fue “regalarle” a Fidel un traje de buceo con cierto hongo en su interior que provocaba una enfermedad crónica incurable de la piel y a la vez se contaminaría el aparato respiratorio con un bacilo incompatible con la vida.

El líder histórico de la Revolución Cubana ejerce su derecho al voto el 19 de abril de 2015. /Alex Castro

No puede soslayarse otro dispositivo para dejar sin vida al Comandante en Jefe. Nos referimos a un bolígrafo dotado de una aguja hipodérmica tan fina cuya penetración en la piel de la víctima escogida le inocularía una sustancia para matarlo, la cual no se podría notar. El ayudante de Fitzgerald le explicó al Comité del Congreso que el bolígrafo “debía ofrecer confianza y que las órdenes de arriba era acabar con el asunto fidelista y hacerlo con un novedoso método que funcionara donde un fusil no lograba ser tan exitoso”.

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Fuentes consultadas

Algunos complots para eliminar a Fidel Castro. Planes de atentados de la CIA y la mafia y La Revolución Cubana: 45 grandes momentos, de Julio García Luis.