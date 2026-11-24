Según confesión del entonces presidente Eisenhower, a pocas semanas de la entrada de Fidel a La Habana, su administración comenzó a elaborar planes para derrocarlo

Por Andrés Zaldívar Diéguez*

Las acciones subversivas contra la Revolución Cubana ya en el poder y su máximo líder Fidel Castro Ruz comenzaron a desplegarse con fuerza a partir de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de los Estados Unidos (26 de marzo de 1959). En aquella ocasión el director de la CIA, Allen Dulles, realizó una breve, pero apocalíptica evaluación de las medidas aplicadas en Cuba por el Gobierno Revolucionario, algo muy comprensible: se estaba iniciando la recuperación de la soberanía nacional en la Isla.

Refiriéndose a aquel momento, el presidente Dwight D. Eisenhower expresó en sus memorias: “Aunque nuestros expertos en Inteligencia estuvieron indecisos durante algunos meses, los hechos gradualmente los fueron llevando a la conclusión de que, con la llegada de Castro, el comunismo había penetrado el hemisferio […]. En cuestión de semanas después que Castro entrara a La Habana, nosotros en el gobierno comenzamos a examinar las medidas que podrían ser efectivas para reprimir a Castro”

El momento fue un parteaguas decisivo. El reto era desviar la Revolución de sus objetivos e intentar mantener el statu quo de dependencia política y económica existente desde los inicios de la república mediatizada.

Un documento previo del Departamento de Estado, yanqui del 6 de febrero, se refería al inicio de la planificación de las medidas a aplicar: “Los objetivos de los Estados Unidos en Cuba hasta ahora se pueden resumir como un fortalecimiento de las influencias moderadoras y estabilizantes sobre Castro y el gobierno de Cuba”.

Las “influencias moderadoras a fortalecer” posibilitarían que la Revolución no variara un ápice del statu quo de dominación existente. Las ideas comunistas debían enfrentarse con fuerza. A la vez, se pensaba ya en medidas diplomáticas a través de la OEA (Organización de Estados Americanos) con el objetivo de atenazar la Revolución.

De acuerdo con el plan de la embajada de Estados Unidos en La Habana (12 de abril de 1959) se intentaría además fortalecer a los políticos reformistas y tecnócratas incluidos, desde antes del triunfo, dentro de las opciones de la llamada “tercera fuerza” (ni Batista ni Fidel). Aquel plan, al iniciar la influencia subversiva sobre amplias capas de la población, sentó las bases encaminadas a la creación y dirección de la oposición contrarrevolucionaria a partir de entonces.

La OEA en las nuevas circunstancias

El objetivo externo principal, de aquellos momentos, fue convocar una reunión de cancilleres de la OEA y así sentar a la Cuba de Fidel Castro en el banquillo de los acusados y aplicarle las medidas de fuerza previstas en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Las reuniones de cancilleres eran eventos de alto nivel interamericano, solo se habían convocado en cuatro oportunidades previas, tres relacionadas con la II Guerra Mundial y la última en ocasión de la guerra en Corea. No deben existir dudas: la Cuba revolucionaria se percibía un reto a la “política de contención” instaurada desde los años 40.

Así, desde el mes de abril, al valorar el peligro para el área “del comunismo internacional” y de “la inestabilidad en el Caribe”, embajadores estadounidenses conferenciaron con gobiernos del continente con el objetivo de pedir una reunión de la OEA en la cual se analizase a Cuba como causante de tal inestabilidad.

La Conspiración trujillista

En respuesta al llamado de “responsabilidad hemisférica” del Departamento de Estado yanqui del 8 de diciembre de 1958, en los primeros días de enero de 1959 el sátrapa dominicano Rafael Leónidas Trujillo, organizó una denominada Legión Anticomunista del Caribe, enfilada contra Cuba y su esperada colaboración con opositores a la tiranía en esa nación.

Fidel dirigió personalmente la captura de la avanzada de la invasión de la Legión Anticomunista del Caribe. A su lado el comandante Juan Abrantes.

No era secreta la presencia en la Sierra Maestra desde inicios de diciembre de 1958, en entrenamiento guerrillero, del líder antitrujilllista Enrique Jiménez Moya, tampoco lo era la disposición de ayuda cubano-venezolana, acordada en la reunión entre el Comandante en Jefe y el presidente electo Rómulo Betancourt en ocasión de la visita de Fidel a Caracas en enero de 1959.

Tampoco fue casual la visita a República Dominicana, a inicios de febrero de 1959, del oficial de la División del Hemisferio Occidental de la CIA Jerry Droller (Frank Bender). En su reunión con el tirano Trujillo se impulsó la creación de una estructura contrarrevolucionaria al interior de Cuba y se potenció las acciones de la Legión Anticomunista del Caribe, en aras de lograr una gran inestabilidad en el área, de la cual culpar a Cuba.

Existe además otro hecho, escasamente recordado: la preparación y ejecución de complejas acciones encubiertas durante el primer trimestre de 1959 en Ciudad Panamá y en La Habana, encaminadas a utilizar contra la Revolución los agresivos preceptos del TIAR. Con el objetivo de lograrlo, se pretendió demostrar la responsabilidad de la nueva Cuba en la “inestabilidad en el Caribe” a través de una supuesta “invasión” a Panamá, en aras de acumular una mayor contundencia en la acusación.

La generalizada efervescencia revolucionaria existente a la sazón en Cuba, resultante del triunfo sobre la tiranía batistiana, unido a la disposición de lucha contra regímenes similares de la región, aseguraba la incorporación de muchos combatientes en una expedición contra una dictadura.

El supuesto principal organizador externo de tal expedición militar cubana era el integrante de la élite económica y política del país, exembajador panameño en Gran Bretaña, Roberto Tito Arias, hijo del que en dos oportunidades fuera presidente del país, Arcilio Arias, y sobrino del también expresidente Arnulfo, de iguales apellidos. Recordemos el papel desempeñado por este último en el intento de crear una Junta Cívico-Militar la cual debía sustituir al batistato con el fin de impedir el triunfo rebelde.

En una no bien hilvanada historia, solo días antes de dicha expedición, Tito Arias había sido “descubierto” mientras se hallaba en un trasiego de armas contra el presidente Ernesto de la Guardia y su peliculero asilo en la embajada de Brasil. La expedición cubana, supuestamente, formaba parte de las intenciones políticas de Tito contra el gobierno.

Tales acciones no solamente estaban dirigidas contra la Revolución Cubana, sino también contra la lucha del movimiento estudiantil panameño en aras de lograr la revisión de los tratados del Canal y la soberanía del país hermano en aquella Zona. La comunidad de Inteligencia de Estados Unidos se empeñaba así en dañar su imagen al hacerlas cómplices de una “invasión extranjera” al suelo patrio. Para lograrlo, el primer éxito de la CIA fue facilitar el viaje a Cuba del presidente de la Federación Universitaria Panameña (FUP) Enrique Morales Brid. Ello le costaría la vida.

El pretexto encaminado a atraer a los revolucionarios cubanos fue la necesidad de rápida ayuda a jóvenes estudiantes panameños, asaltantes de una armería, quienes se habían alzado el 4 de abril contra el gobierno en el Cerro Tute, en el estado de Veraguas.

El organizador de la expedición desde Cuba fue el primo de Roberto Tito Arias, Rubén Miró Guardia. Su principal respaldo –seguramente facilitado por la estación de la CIA en La Habana– fue el mafioso y drogadicto César Vega, nombrado al frente de aquella acción.

Este sujeto había estado estrechamente vinculado a corruptos politiqueros del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico). Dueño del Cabaret Las Vegas, este fue el lugar escogido como Estado Mayor. Vinculado a las acciones de Cayo Confites, tal casualidad se utilizó propagandísticamente y así intentar hacer creer la existencia de una estrecha relación de Vega con el Comandante en Jefe Fidel Castro.

La expedición partió de Batabanó el 19 de abril. En la madrugada del desembarco, el día 25, con órdenes de su mafioso y drogadicto jefe, la primera lancha en desembarcar la tripularon Enrique Morales Brid y dos combatientes cubanos que le acompañaban y escoltaban (Leonardo Hernández y Ernesto González). Vega añadió a tres de sus cercanos allegados (Gilberto Betancourt, Roberto Arencibia y el tercer panameño participante, Guillermo González), quienes al llegar a tierra asesinaron a los primeros.

El cadáver de Enrique Morales Brid, posteriormente encontrado por las autoridades panameñas, era el ejemplo requerido del involucramiento de importantes dirigentes estudiantiles en aquella “invasión” extranjera. Con uniforme militar, y perforaciones de bala, llevaba en sus brazos un brazalete que rezaba “Movimiento 22 de Mayo”.

Tras la “rápida” captura a cargo de las autoridades panameñas de los tres cercanos colaboradores de Vega, les encontraron encima la relación de participantes y de su armamento. El 27 de abril, el gobierno panameño acusó ante la OEA a Cuba como responsable de la inestabilidad en el Caribe. De inmediato viajó a la Isla una comisión de ese organismo.

En la V Reunión de Cancilleres de la OEA (Chile 1959) por primera vez Estados Unidos no pudo obrar a su capricho dentro de su Ministerio de colonias.

Cuba contribuyó al esclarecimiento y solución de aquel hecho y envió a Panamá al capitán Armando Torres y al entonces teniente Fernando Ruiz Bravo (en la actualidad general de brigada, de la reserva), quienes demostraron lo absolutamente ajenas al Gobierno Revolucionario en las citadas acciones. Ellos dos participaron en las reuniones con los enviados de la OEA en la Zona del Canal e iniciaron los trámites de la excarcelación y regreso a Cuba de los participantes en los hechos.

Estados Unidos no pudo lograr su interés máximo: el Consejo de la OEA no estuvo en capacidad de respaldar la convocatoria a la reunión de cancilleres de la OEA con el fin de juzgar a Cuba por la “inestabilidad del Caribe” invocando los preceptos del TIAR.

Audiencias manipuladoras

Como parte de la operación contra la Revolución en marcha, el Subcomité de Seguridad Interna del Senado yanqui inició en julio de 1959 audiencias encaminadas a valorar la amenaza comunista a los Estados Unidos a través del Caribe. Aquel era un órgano creado en 1950 en los momentos álgidos del macartismo y el denominado Miedo al Rojo. Las acciones contra Cuba de este subcomité senatorial implicaron la aplicación de esa política contra la Isla antillana.

Las audiencias del Subcomité se iniciaron con el testimonio de quien hasta poco antes fuera el jefe de la Fuerza Aérea Rebelde, Pedro Luis Díaz Lanz, a quien se le había sustituido de su cargo al mostrarse incapaz de organizar adecuadamente la defensa de esa importante rama, además de comprobados casos de corrupción y nepotismo. La CIA había organizado la salida ilegal del país, poco después de un show anticomunista montado para atraer la atención de la prensa sobre su persona.

A todo lo largo de 1959, y en los años siguientes, continuaron las actividades de este subcomité legislativo, en el cual rindieron testimonio una significativa cantidad de funcionarios, quienes elevaron a muy altos niveles la manipulación del fantasma del comunismo.

Las acciones al interior del país

Apenas tres semanas después de la reunión del CSN del 27 de marzo de 1959, la embajada de Estados Unidos en La Habana ya tenía listo el plan con las medidas a aplicar al interior del país en aquella operación subversiva.

Aquel documento, bajo el título de Crecimiento del comunismo en Cuba (14 de abril) realizaba una amplia valoración de la situación política interna y contenía un vasto plan de cómo influenciar la sociedad cubana, encaminado al debilitamiento y desestabilización del Gobierno Revolucionario.

A pesar de la importancia y trascendencia de las 16 medidas, resaltamos la quinta de ellas, responsabilidad de la estación de la CIA: “Fortalecer las posiciones de elementos anticomunistas en sus esfuerzos contra el comunismo en los siguientes objetivos: el gobierno, las fuerzas armadas, sindicatos, prensa, escritores, radio y televisión, partidos políticos y grupos de acción, la Iglesia católica y entre los estudiantes”.

Según testimonio ofrecido posteriormente por el agente de la CIA John Meckles Espiritto, el cumplimiento de dicha medida se convirtió en la Operación Corazón Rojo. La CIA se vio inmersa en los intentos de atracción de los dirigentes revolucionarios prácticamente en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, a través de la manipulación del fantasma del comunismo. Quienes se dejaron influir, se desgajaron del proceso revolucionario.

En cumplimiento de aquel plan, el ya para entonces viejo agente de la CIA, comandante Huber Matos, inició el proselitismo sobre integrantes del primer Gobierno Revolucionario y altos oficiales del Ejército Rebelde, lo cual se correspondía en su totalidad con los fines de la embajada.

Con sobrados elementos sobre este tema, en el testimonio ofrecido a finales de año ante el tribunal donde se juzgaba a Matos por el delito de sedición, el Comandante en Jefe Fidel Castro abundó al respecto: “Cuando regresé de los Estados Unidos, le llamé la atención a Huber Matos porque me estaba buscando disgustos en el Ejército con Raúl. Usted –dirigiéndose a Matos– quería convertirme el Estado Mayor en un Comité de Barrio”, refiriéndose al clima anticomunista y de cuestionamiento a la dirección política de la Revolución intentado cultivar por Huber Matos en el seno del Ejército Rebelde.

El plan se complementaría con la participación de personajes del más alto nivel gubernamental: el propio presidente provisional de la República, Manuel Urrutia Lleó, a quien le correspondió secundar el show propagandístico de Díaz Lanz y sus manifestaciones ante el Congreso de Estados Unidos. Al surgir elementos indicadores del probable abandono de sus funciones, lo que hubiera descabezado el gobierno al no existir el cargo de vicepresidente, provocando una sensible inestabilidad institucional en momentos en el cual se necesitaba un mayor fortalecimiento interno para enfrentar la Reunión de Cancilleres de la OEA.

La Revolución fue más rápida y el masivo y potente respaldo popular a Fidel Castro en todo el país –luego de su renuncia para explicar al pueblo los detalles del complot– obligó a Urrutia a dimitir, y lo sustituyó en la presidencia el doctor Osvaldo Dorticós Torrado.

La Revolución salía exitosa de una de las más peligrosas acciones en su contra. La operación subversiva en marcha se iba venciendo, pieza a pieza.

El “golpe decisivo” fallido

Los meses de junio y julio de 1959 fueron momentos de un agudo enfrentamiento diplomático, acerca de si se aplicaba o no contra Cuba, en la reunión de cancilleres de la OEA, los más agudos preceptos del TIAR, solicitados vehemente a cargo de la cancillería dominicana ante el apoyo cubano a los sucesos del 14 de junio con el protagonismo de Enrique Jiménez Moya.

El sátrapa Trujillo batió lanzas para la aplicación de una fuerte sanción a Cuba, pero a Estados Unidos le resultaba contraproducente una alianza pública con un tirano de esa calaña y no hizo causa común con él, a pesar de ser el mayor interesado.

La V Reunión de Cancilleres de países miembros de la OEA, convocada según la Carta de la OEA, se realizó en Santiago de Chile del 12 al 17 de agosto, y fue el primero de connotación continental de alto nivel en el cual los Estados Unidos, en interacción con los restantes componentes de la conjura subversiva, intentó encontrar un mecanismo interventor regional con el fin de hacer desaparecer a la Revolución.

Lo acaecido fue opuesto a las pretensiones estadounidenses. En la ciudad de Trinidad, el 13 de agosto, sucedió la ocupación de armamento y captura de la avanzada de la invasión de la Legión Anticomunista del Caribe. En la sesión plenaria del foro de la OEA del 17 de agosto, el comandante Raúl Castro, a la sazón Jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, exhibió las pruebas. Fue definitoria la evidencia de dónde se encontraba la fuente más importante de inestabilidad en el Caribe.

Lo sucedido en la V Reunión de Cancilleres de la OEA fue algo insólito: por primera vez en reuniones interamericanas Estados Unidos no pudo obrar a su capricho. Aunque allí se creó la Comisión de Derechos Humanos, utilizada posteriormente como instrumento agresor contra la Revolución, constituyó el momento del fracaso definitivo de lo pretendido desde el segundo semestre de 1958: no pudieron impedir el triunfo de la Revolución, y no pudieron restablecer con rapidez el statu quo perdido.

Todo esto provocó que, en el mismo agosto de 1959, comenzara a prepararse la enorme operación subversiva, concluida 20 meses después con el fracaso de Playa Girón. Aunque dejó establecido el sistema subversivo contra Cuba aún vigente en lo fundamental: la guerra económica, la guerra mediática y la estimulación y dirección de las acciones contrarrevolucionarias al interior del país.

La CIA y su director, Allen Dulles, tuvieron en 1959 mayores elementos de juicio para valorar el calibre, como adversario, de Fidel.

La CIA, entretanto, tuvo mayores elementos de juicio para valorar el calibre, como adversario, de Fidel. Cuando el 11 diciembre de 1959 el director de la Agencia recibió un memorándum acompañante del nuevo plan donde se afirmaba: “Se le debe dar una cuidadosa atención a la eliminación de Fidel Castro. Ninguno de los que se hallan cercanos a Fidel, como su hermano Raúl y su compañero Che Guevara, cuentan con su atracción magnética sobre las masas. Personas bien informadas consideran que la desaparición de Fidel aceleraría grandemente la caída del gobierno”, Dulles solo escribió dos letras al lado de tal propuesta: OK.

*Investigador del Instituto de Historia de Cuba.