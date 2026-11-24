La cumbre celebrada en Manila estuvo marcada por los acuerdos comerciales, el refuerzo de la seguridad regional y la cooperación energética entre las naciones

Filipinas acogió la 49.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un encuentro decisivo para el futuro de una región que se ha convertido en escenario de los intereses de grandes potencias, las aspiraciones económicas y los desafíos de un orden internacional en transformación.

El evento –desarrollado del 14 al 17 de noviembre– contó con la presencia de los representantes del grupo, así como otros líderes mundiales con la finalidad de debatir sobre cooperación monetaria, seguridad, energía y tecnología.

Batalla comercial diplomática por la influencia en el sudeste asiático

La presencia de Donald Trump en Manila concentró buena parte de la atención global. Su llegada, prácticamente al cierre de las reuniones, estuvo acompañada por manifestaciones de filipinos contrarios a sus políticas exteriores.

No obstante, el presidente estadounidense aprovechó la visita para reafirmar su interés estratégico en la región del indopacífico y firmó una declaración conjunta con el primer ministro tailandés. La iniciativa contempla reducciones arancelarias y menores limitaciones en sectores como la agricultura, la salud y la industria automotriz.

Li Qiang, primer ministro chino, defiende el libre comercio y apuesta por fortalecer los vínculos financieros con el sudeste asiático. /manilastandard.net

Por otro lado, el primer ministro de China, Li Qiang, defendió el libre comercio y presentó a Beijing como un socio interesado en mantener abiertas las relaciones económicas regionales. Este mensaje adquirió especial relevancia ante las restricciones mercantiles estadounidenses y la competencia entre ambas potencias.

Manila también anunció avances importantes en las conversaciones con el objetivo de establecer un código de conducta en el mar de China Meridional, a pesar de las diferencias territoriales de ambas naciones. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., situó el grado de progreso entre el 80 y 90 por ciento, una señal de acercamiento diplomático.

QUAD refuerza su alianza estratégica en el Indopacífico

Estados Unidos, Australia, India y Japón celebraron un nuevo encuentro formal del grupo QUAD, una asociación estratégica orientada a reforzar la colaboración y preservar la estabilidad en el área. Estos países acordaron impulsar ejercicios conjuntos de vigilancia marítima durante 2027, mediante aeronaves especializadas en patrullaje y reconocimiento.

Paralelamente, defendieron la libertad de navegación, respaldaron un programa destinado a ampliar el acceso a sistemas fiables de inteligencia artificial e impulsaron iniciativas sobre minerales críticos, cables submarinos y ciberseguridad.

Los líderes de Estados Unidos, Australia, India y Japón impulsan nuevas iniciativas de seguridad marítima, inteligencia artificial y protección de infraestructuras en el indopacífico. /france24.com

Asimismo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, planteó aprovechar instalaciones de almacenamiento petrolero de su país con la finalidad de facilitar reservas compartidas y coordinar su distribución con el fin de mejorar la capacidad regional de respuesta ante posibles interrupciones eléctricas.

La iniciativa cobra especial importancia ante la inestabilidad de las rutas energéticas y las dificultades derivadas del bloqueo del Estrecho de Ormuz. Filipinas, especialmente vulnerable a estas interrupciones, anunció además un proyecto de interconexión eléctrica submarina con Malasia.

Crecimiento económico y desafíos regionales

A pesar de los riesgos derivados de los conflictos mundiales y las fluctuaciones energéticas, el Fondo Monetario Internacional estimó un crecimiento regional del 4.9 por ciento, superior a la previsión mundial del 3.1 por ciento.

Este progreso refleja el valor de la región, caracterizada por su dinamismo industrial, su capacidad exportadora y su posición estratégica en las principales rutas mercantiles. Sin embargo, persisten las desigualdades financieras, la dependencia energética y las tensiones políticas internas.

Por otra parte, Birmania –aislada diplomáticamente desde el golpe militar de 2021– atraviesa un conflicto interno con graves consecuencias humanitarias. La ASEAN manifestó su disposición a recuperar gradualmente el diálogo con el país, mediante un acercamiento condicionado a la evolución de su situación política.

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, obtiene la presidencia rotativa de la ASEAN, cuya dirección asumirá durante 2027. /bermana.com

La colaboración internacional también se amplió con la participación de Brasil y Canadá. Sus respectivos mandatarios, Luiz Inácio Lula da Silva y Mark Carney, mantuvieron encuentros con representantes regionales y avanzaron en compromisos de cooperación financiera y defensa.

La presidencia rotativa de la ASEAN se transfirió a Singapur. Su primer ministro, Lawrence Wong, asumirá esta responsabilidad durante 2027, coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la organización. Entre sus principales retos figuran la integración económica y la resolución de las disputas marítimas con China.