Me hackearon la cuenta

El pirateo informático de perfiles y páginas de Facebook es un problema cada vez más frecuente a nivel mundial: se utilizan técnicas como phishing y software malicioso para acceder a cuentas. En Cuba, no pocos usuarios y emprendedores han denunciado este delito contra sus páginas de Facebook, porque ha generado malestar entre sus contactos y problemas en la relación con sus clientes intrusiones

“Buenos días, nos hackearon la cuenta de la página de Bacoretto. No hemos podido recuperarla. Vamos a crear una nueva en algún momento. Por favor, si pueden, reporten. Muchas gracias”, publicó en su perfil de Facebook el usuario Gabo Pérez, el 6 de noviembre último.

Se trataba del espacio digital donde compartía contenidos relacionados con su emprendimiento, el Proyecto de Desarrollo Local Bacoretto, ubicado en el municipio habanero de Guanabacoa, dedicado a la producción de harinas artesanales, almidones, aceite de coco y vinagres. Contaba con poco más de mil seguidores cuando fue víctima de este delictivo proceder.

“Recibí una notificación al correo electrónico, informándome que habían cambiado la dirección de correo en la cuenta de Facebook –recuerda–. Cuando abrí Facebook, no me permitió entrar en mi cuenta porque cambiaron las contraseñas. Reporté en la ayuda pues tienen un asistente online. Me pidieron unos documentos personales para confirmar la identidad y en unas horas me permitieron entrar y cambiar la contraseña; pero también accedieron a las páginas que administraba en Facebook y me eliminaron de la administración. Intenté reclamar, pero ya habían cambiado el nombre de la página, y borraron todo el contenido”.

En la actualidad, cuando se accede a la página, aparece con el nombre de un banco estatal vietnamita, VietinBank, lo cual sugiere que podría tratarse de un intento de estafa a usuarios desinformados.

***

El hackeo de perfiles y páginas de Facebook se ha convertido en un problema cada vez más frecuente. Los piratas informáticos utilizan diferentes métodos para acceder a las cuentas de los usuarios.

Una de las formas más comunes es a través del phishing: envían correos electrónicos o mensajes falsos que parecen ser de Facebook, solicitando a los usuarios que ingresen sus credenciales. Una vez que las personas proporcionan su información, estos pueden acceder a sus cuentas y tomar el control.

Otro método es el uso de software malicioso, como keyloggers o malware, que se instalan en el dispositivo de la víctima y registran todas las pulsaciones de teclas o roban información personal.

El hackeo de páginas de Facebook es una preocupación creciente. Una vez en su poder, las utilizan en la difusión de spam, malware, contenidos pornográficos o con fines de desinformación. Esto puede tener graves consecuencias para la reputación de la empresa o la organización propietaria de la página.

Así sucedió con la que administraba Zamira López, dedicada a compartir productos que estaban a la venta en un negocio bastante próspero y que generaba interés entre los usuarios por sus contenidos orientadores. Contaba ya con más de cuatro mil seguidores, cuando comenzaron los problemas.

“La primera señal fue que a ninguna de las personas que la administrábamos nos daba acceso a publicar, solo a tareas (estadísticas, sobre todo) –dice su community manager. Pensamos en algún error de la aplicación y usamos la ayuda de Facebook desde la página, pero nada. Días después, iniciaron publicaciones con contenido erótico y no hemos conseguido recuperar la página. Todas las personas con permiso de administración teníamos la protección de los dos pasos, con SMS al celular. Pero aun así vulneraron alguna de nuestras cuentas”.

La situación no solo influyó en el trabajo de esta joven, sino en la relación de los clientes fidelizados con la marca que ella representaba en Internet.

“Recuperar la cuenta personal no es difícil si hay un correo de respaldo, pero con la página se pone complicado, porque ya otros se adueñaron de la administración —explica la muchacha. Ahora hay perfiles que vienen y comentan que nos pueden ayudar a recuperar la cuenta, que son expertos en eso. ¿Cómo confiar? Definitivamente lo de los dos pasos no es seguro. Para colmo, la apk que Facebook aconseja (que genera un código válido por unos segundos) no es apta para Cuba. Hay que descargarla con VPN. Duele una página perdida con contenido valioso para el negocio”.

***

Algunos hackers también roban o duplican perfiles de Facebook con el objetivo de obtener beneficios económicos. Pueden vender la página a terceros o utilizarla en la promoción de productos o servicios fraudulentos. En algunos casos, también pueden utilizarla con el propósito de realizar estafas o engañar a los seguidores con el propósito de obtener información personal o financiera, incluso, llegan a pedirles dinero directamente.

“Crearon una cuenta falsa a mi nombre y comenzaron a mandarles solicitud a personas de mis contactos. Decían que había salido ilegalmente de Cuba, estaba en Chile, se me habían perdido las maletas en una aerolínea y que la niña se me había enfermado –recuerda la joven tunera Danay De Prada. A todas las personas a quienes les escribieron estaban fuera del país. No le escribieron a nadie que estaba en Cuba para pedirles dinero. La suerte fue que algunos se dieron cuenta de que veían conectados los dos perfiles con la misma foto y, como yo no acostumbro a pedirle dinero a nadie, empezaron a alertarme. Todavía la cuenta está circulando porque, aunque la reporté, Facebook decía que no había suficiente evidencia de que la cuenta era falsa. Creo que Facebook no es muy seguro por esa parte”.

Según un informe de la empresa de ciberseguridad Trend Micro, se estima que alrededor de 160 000 páginas de Facebook son hackeadas cada día en todo el mundo. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años anteriores, lo que demuestra que este es un problema cada vez más frecuente y preocupante para empresas, organizaciones y usuarios.

Además, un estudio realizado por la firma de seguridad informática Check Point reveló que el 60 por ciento de las páginas de Facebook más importantes del mundo han sido hackeadas en los últimos dos años. Estas cifras muestran la vulnerabilidad incluso de aquellas con altos niveles de seguridad y protección.

El impacto de estos procederes transgresores puede ser devastador tanto para las empresas como a sus seguidores, lo que subraya la importancia de tomar medidas que protejan las páginas de la red social contra posibles ataques.

Varias señales pueden indicar que alguien está intentando hackear una cuenta de Facebook. Entre las más comunes está recibir notificaciones de inicio de sesión desde ubicaciones desconocidas o dispositivos no autorizados. Si eso ocurre, es posible que alguien esté tratando de acceder sin consentimiento. Otra señal consiste ver publicaciones o mensajes que el usuario no recuerda haber realizado. También pueden aparecer correos electrónicos o mensajes sospechosos que parecen provenir de la propia red pidiendo información personal o detalles de inicio de sesión.

Es importante no responder a estos mensajes y verificar directamente en la página oficial de Facebook si hay alguna actividad sospechosa. Mantener las credenciales seguras y activar la autenticación de dos factores puede ayudar a proteger la cuenta contra posibles intentos de penetración. Si existe una sospecha de que están intentando hacerlo, es imprescindible cambiar la contraseña de inmediato y revisar la configuración de seguridad. Otra señal es la llegada de mensajes vía Messenger que contienen enlaces sospechosos o archivos adjuntos. Estos podrían contener virus diseñados para robar información. Lo recomendable es no hacer clic en los enlaces ni descargar los archivos adjuntos e informar a Facebook sobre estos mensajes con el fin de que se puedan tomar medidas y proteger a otros usuarios.