Los bates y otros debates

Un “arroz mixto” se cocinó en el Estadio Latinoamericano

Los lunes solían ser días de reuniones entre los directivos del béisbol y la prensa acreditada. Inclusive, dos temporadas atrás (Serie Nacional 60), en plena pandemia, estas conferencias de prensa eran infaltables en el Salón Adolfo Luque.

Lamentamos que en el presente curso no ha sido así. Mucha de aquella magia, que incluía los resultados del mejor jugador de la semana, así como estadísticas comparativas de una temporada a la otra, informaciones de valor relacionadas con la actualidad del torneo doméstico y eventos internacionales, reapareció, coincidentemente este lunes.

En su sede, la máxima dirección del béisbol dio a conocer pormenores de varios temas que han sido tendencia en redes sociales durante las últimas semanas.

El cambio de pelotas en la Serie Nacional, la polémica de los bates en Cienfuegos, la presencia o no de Cuba en la próxima Serie del Caribe con sede en Miami, la posible inclusión de Yasmany Tomás en Industriales sin ser repatriado, la conformación del equipo que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, la Champions League…

Bastante tela por donde cortar. ¿Se acumularon los temas o surgieron todos a la misma vez? Tal vez un poco de ambas.incluso

Vamos por partes. Comencemos por la competición regional que organizará Miami en 2024. Allí, como se ha informado antes, no fuimos invitados. Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, dijo al respecto que “no se desestima una posible invitación posterior, pues Cuba ha manifestado su interés de participar, a pesar de los antecedentes extradeportivos recientes acontecidos en los Estados Unidos (Preolímpico 2021 y V Clásico Mundial 2023). Incluso, nuestra disposición va más allá, pues la idea es convertirnos en miembro pleno, ya que existe la voluntad de la Confederación Profesional de Béisbol del Caribe de ampliarse a ocho equipos, en vez de los seis actuales”.

En cuanto al otro evento allende nuestras fronteras más próximo en el calendario (Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, del 23 de junio al 8 de julio) se prevé entregar en la fecha límite la nómina del elenco que nos representará, y de paso se ratificó que la Serie Nacional 62 tomará una pausa y se reactivará para recuperar los partidos pendientes de la etapa regular, siempre y cuando tengan implicaciones directas para la clasificación a la postemporada, que se jugaría también después.

Para la confección de la escuadra, que deberá concentrarse en La Habana el día 19 de junio y viajar a la capital de El Salvador el 22, se ha tenido en cuenta el rendimiento individual de los atletas medido mediante el software Strike Zone, del cual se nutren los directores técnicos y entrenadores en cada provincia. Programa que por cierto fue contenido de un trabajo que publicamos en esta revista hace pocos meses, titulado “El arte del engaño”, específicamente referido al pitcheo.

Reconocimiento

Semanas atrás se manejaba la propuesta de que el vigente campeón nacional, Granma, con refuerzos, viajara al evento experimental de la Champions League que tendrá lugar en el presente año en Mérida, México, del 28 de septiembre al 1° de octubre. Este lunes felizmente se concretó. Un reconocimiento que también debería incluir a su otrora mánager, Carlos Martí. Aunque ya no lleve las riendas de los Alazanes, debería asistir por méritos propios, como invitado del conjunto suroriental. El evento oficial será un año después, en 2024, y allí competirá el vencedor de la Serie 62.

Las otras ligas confirmadas para asistir con sus clubes campeones a la venidera edición de prueba son la American Association of Professional Beisbol (Estados Unidos), la Liga Mexicana y la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela.

Serie Nacional 62

Para nadie es un secreto que el torneo de casa no vive su mejor momento. Al desinterés palpado entre los aficionados se han sumado recientemente algunas situaciones poco alentadoras.

La negativa a Yasmany Tomás tras su interés de jugar con Industriales, la ausencia de bates en Cienfuegos y el cambio repentino de las pelotas de la marca Teammate por una acuñada Batos, son tres de las más debatidas.

En cuanto al pelotero capitalino, según Pérez Pardo, se analiza que incluso pueda participar en eventos múltiples venideros y vestir el uniforme de las cuatro letras, pero se revisa lo que establece la ley para este caso particular, pues el capitalino no está interesado en realizar el trámite de la repatriación, algo que sí hicieron otros que regresaron a sus provincias.

Pedro Luis Lazo fue la gloria invitada. / Giovanni Martínez.

No hay dudas de que resulta contradictorio. Y tampoco es necesario ir tan lejos. En el V Clásico Mundial nos representaron peloteros que no tienen vínculos con la Federación ni con Cuba de manera burocrática. Posiblemente este tema acabe de buena manera, Yasmany Tomás pueda jugar en nuestro país y otros también se animen a venir. Nuestra pelota los necesita hoy más que nunca.

Otros aspectos fueron igualmente debatidos entre las autoridades y la prensa. Como mencionamos antes, tienen que ver con implementos para la práctica de este deporte.

En el caso de la falta de bates, motivo por el cual se tuvo que detener un juego entre Cienfuegos y Sancti Spíritus en el Estadio 5 de Septiembre, se llevó a cabo un análisis donde las autoridades provinciales –dijo Pérez Pardo– fueron receptivas y reconocieron su error.

La parte positiva es que varios productores locales han aportado bates luego del incidente, aunque el comisionado recordó que esto no es nada nuevo. “Cada año ocurre así. Por supuesto que los implementos son analizados antes de su aprobación para que comprendan las medidas y el peso establecido”.

En cuanto a la aparición de una nueva pelota, Luis Daniel Del Risco, tesorero de la Federación, explicó por qué se invirtió en la marca Teammate. “Nos sale en la mitad del precio cada pelota. La Mizuno que usamos durante varios años llegó a costar hasta 12 dólares cada unidad, y la mejor versión de la Teammate vale 5.90. Además, hemos adquirido otras variantes de menor calidad pero a buen precio para entrenamientos, así como eventos de categorías inferiores, por lo que garantizamos el crecimiento desde la base”.

A propósito, según datos ofrecidos por la Comisión Técnica, en cada juego de la Serie Nacional 62 se pierden un promedio de 11 pelotas, que no son pocas si tenemos en cuenta que se efectúan ocho choques por jornada. De cualquier manera, se aseguró por parte del directivo que estarán listas las Teammate suficientes para la postemporada, desde cuartos de final hacia delante.

Ahora bien, opino que se debió decir en su momento que no había pelotas y no esperar a que cayera el primer foul a las gradas para que un aficionado diera la noticia en las redes sociales. Se trata de evitar polémicas innecesarias, y más cuando la temporada actual precisa sumar, y no restar.

A propósito de buenos tiempos, la gloria invitada en esta ocasión fue el otrora lanzador de Pinar del Río y equipos Cuba, Pedro Luis Lazo. Se trata nada más y nada menos que del pitcher más ganador de la pelota cubana, con 257 victorias, campeón olímpico, mundial, panamericano, en Copa Intercontinental y nacional. Con los pativerdes jugó 20 campeonatos, ponchó a 2 426 rivales y su promedio de carreras limpias de por vida acabó en 3.22.

Todavía resguarda su particular carisma y toque de locura, que allende el talento indiscutible, le garantizó triunfos gracias a su facilidad de desequilibrar a los rivales.

Pero aquellos eran tiempos de gradas llenas. Y el 99 no se dejaba intimidar. Ojalá, decimos todos, renaciera la efervescencia de antes. No es difícil. Hace no mucho vimos reventarse de público la final de la I Liga Élite, a pesar de ser un torneo de poca aceptación. Algunos meses antes, similar en la Serie 61, incluso en parques de escuadras que no tenían posibilidades matemáticas de clasificarse a los play off.

Habrá que seguirle metiendo cabeza a la pelota cubana. Y así, cuando se junten varios temas en las conferencias de prensa, como en un arroz mixto, prevalezcan más noticias buenas que malas.

Juan Reinaldo Pérez Pardo durante la conferencia de prensa. / Giovanni Martínez.