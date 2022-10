Opiniones de Élite

BAYAMO. –La visita de BOHEMIA a la Ciudad Monumento, después de la conocida suspensión de la I Liga Élite por la tardanza en la llegada de los uniformes de los equipos, sirvió al menos para un reencuentro con cuatro de los seis managers que intervendrán en la lid.

A ellos dirigimos cámaras y micrófonos, para conocer sus criterios con respecto a la competición, aunque esta aún no tiene fecha de comienzo.

Carlos Martí, director técnico de Agricultores: “Hicimos una preparación de tres semanas. Agricultores es un equipo que tiene material para luchar por el campeonato” comentó el experimentado manager, campeón en series nacionales al frente de los Alazanes de Granma en cuatro ocasiones durante los últimos seis años.

“Nosotros terminamos la Serie 61 muy arriba. Ahora se trata de un torneo que nadie tiene idea de cómo va a ser. Pero creo que para el público es muy novedoso y no es sencillo en solo un año crear un ambiente a este nivel de pelota.

“De cualquier manera aquí se concentran los mejores atletas del país, siempre sin contar con los que están contratados en el exterior”.

—¿Las miradas hacia el campeón están sobre Carlos Martí?

“Es un equipo que ha ganado campeonatos y la gente lo sigue. Ahora con la unificación entre Granma y Las Tunas somos aún más fuertes. Agricultores promete ostentar de una ofensiva muy grande. El picheo pudiera ser la gran incógnita, pero si el derecho Carlos Juan Viera puede lanzar y no es contratado fuera, ganaríamos un importante brazo.

“De cualquier manera hacer un pronóstico a estas alturas es bien difícil, sobre todo porque no conocemos como saldrán al terreno los rivales”.

—Existen muchas dudas en la calle con respecto al futuro de este torneo y su aceptación por los fanáticos.

“Bueno, hay una gran nebulosa por los acontecimientos recientes y el no comienzo a tiempo del evento. Nosotros estábamos preparados para el debut este sábado 8 de octubre y todo cambió de repente”.

—¿Es suficiente estímulo que el campeón de esta lid vaya a la Serie del Caribe?

“Sí lo es, pero hay otras cosas de índole personal que son aún más importantes. Se tienen que mejorar la logística y la economía, porque el viaje no cabe dudas de que es estimulante, pero se trata del torneo más importante en cuanto a calidad de atletas, así que pienso que en unos meses se pueda seguir perfeccionando”.

—La química es muy importante en un equipo de beisbol, ¿existe en la unión de Las Tunas y Granma?

“No tenemos problemas con esta fusión. Somos rivales pero nos llevamos bien. Trataremos de que en la práctica la química funcione”.

—¿Está conforme con el nombre de Agricultores?

“No tengo idea de por qué le pusieron así al elenco. Pienso que no es el mejor nombre para estas dos provincias”.

Foto. / Jose Raúl Sánchez Robleda

Armando Ferrer, director técnico de Centrales: “Centrales tuvo problemas de hospedaje primero y después nos vimos afectados, como todo el occidente del país, por el huracán Ian, pero supimos aprovechar al máximo el tiempo restante y pienso que se cumplieron los objetivos iniciales que traíamos”.

—¿Danel Castro estará bajo su mando?

“Yo contaba con Jefferson Delgado para el puesto de bateador designado, pero se me fue, así que Danel me viene como anillo al dedo.

“Es un descarte de Martí porque el cuenta con otras figuras para ese cupo, como Carlos Benítez por ejemplo, pero a mí me viene como anillo al dedo el tunero”.

—Fortalezas del equipo.

“Considero que la mayor es el picheo. Nosotros contamos con buenos lanzadores, de experiencia y calidad demostrada a través de los años, como Yera, Freddy Asiel, Góngora, Yamichel, entre otros. Solo me resta sentarme a definir cuáles serían abridores y cuáles relevistas”.

–¿Por qué existen tantas dudas de parte de la afición con respecto a este nuevo certamen?

“Yo tuve que dirigir en otras épocas en torneos similares. Era un problema porque en cada provincia querían que se pusieran de titulares a los peloteros de allí.

“Es verdad que no existe un sentido de pertenencia claro, porque no es Matanzas, son tres provincias, y hasta a mí me cuesta en términos del lenguaje hablar de Centrales, por lo que he tenido que andar con cuidado a la hora de dirigirme a los atletas. Eso sí, los muchachos de Villa Clara y Cienfuegos se ha unido muy bien a los matanceros, y tanto en lo relativo al juego como en las relaciones interpersonales todo está fluyendo. Yo pienso que va a ser una gran serie. El país pasa por un momento delicado y la gente necesita beisbol”, afirmó Armando Ferrer.

Héctor Hernández, director técnico de Cafetaleros: “Primero debo agradecer en el orden logístico de la unión de estas tres provincias, porque no han existido diferencias en el trato de una con respecto a las otras”.

–¿Es favorito su elenco para ganar el torneo?

“Tenemos pocas figuras mediáticas y menos ingredientes que otros equipos en áreas como el picheo, pero andamos bastante bien en bateo, donde contamos por ejemplo con hombres como Yoelkis Guibert y Yordan Manduley”.

–¿Logrará ser un espectáculo este novedoso torneo?

“Esta es una serie necesaria, porque con los peloteros que tenemos aquí es la única forma de consolidar y agrupar la calidad. Los juegos en esta lid pudieran ser un poco más peleados que en la Serie Nacional, donde está muy disgregada la calidad.

“El espectáculo depende del apoyo que le dé cada provincia a su equipo. Si existe una mayor atención a los atletas y al público en las gradas, para que no solo se trate de un juego de beisbol, sino que cuente con otros adornos, el éxito estará garantizado”, explicó el estratega.

–Holguín, Santiago y Guantánamo son tres provincias diferentes en varios aspectos.

“Sí, pero todos somos orientales. Nosotros tenemos una idiosincrasia que nos distingue. De todos modos la cuestión más importante radica en el método de trabajo. Nos hemos propuesto crear una empatía, o sea, lograr lo que se denomina trabajo de grupo, para unirnos y ganar en solidez. Hasta el momento lo hemos ido logrando y pienso que es uno de los principales elementos que nos posibilitan aspirar a la victoria.

Héctor Huelga, director técnico de Ganaderos: “Fue una sorpresa para mí esta designación, aunque llevo tiempo trabajando de coach de banco junto con Eriel Sánchez.

“El equipo cuenta con muchas figuras consagradas del beisbol cubano. Somos fuertes en las tres áreas de juego, así que pensamos en clasificarnos entre los cuatro primeros”.

–¿Qué opina sobre la nueva justa?

“La necesitaba el país. Aquí se reúnen nuestras principales figuras. Solo pienso que urge atenderlos un poquito más. Subir la parada como se dice en buen cubano, para estar acorde con el nivel que tendrá esta liga”.

Así piensan cuatro de los seis managers que en fechas posteriores defenderán a sus conjuntos en un torneo lleno de incertidumbre, aunque le catalogan de necesario.

Esperemos entonces por una nueva fecha para descubrir de una vez que nos depara la I Liga Élite de la pelota cubana.