Cuarto juego: Del dolor a la excelencia

Con una memorable actuación de Erlys Casanova, Artemisa venció a Matanzas 3-2 y emparejó el play off final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano

ARTEMISA.- Erlys Casanova miró al cielo y lanzó un abrazo. Era el out 27. Han pasado pocos días desde que perdió a su esposa, víctima de un tumor maligno contra el cual luchó durante mucho tiempo.

Erlys Casanova lanzó una pelota de oro. / Abel Rojas Barallobre

Y pidió la bola, en un gesto valiente, para realizar una labor exquisita y aseguró así la victoria de los Cazadores sobre los Cocodrilos, en un choque que acabó con pizarra de 3-2.

El diestro pinareño, en nada menos que siete innings completos, no permitió carreras a una tanda peligrosa como la matancera. Luego de llenar de argollas -como corazones- la pizarra manual del Estadio 26 de Julio, en el octavo un tubey de Ariel Sánchez remolcó las dos de los visitantes.

Pero en definitiva fueron ocho espaciados imparables, además de recetar cinco ponches. Magistral trabajo. Para colmo cerró el noveno, cuando la mayoría pensábamos que vendría un relevista y dio otro cero de oro. Pasó, del dolor a la excelencia. Nos dio a toda una lección de vida.

El relevista contrario, Noelvis Entenza, fue uno de los primeros en reconocer la proeza de Erlys Casanova. / Abel Rojas Barallobre

De igual modo hay que decir que el abridor contrario, César García, Alazán convertido en Cocodrilo, se lució en la lomita. Aunque la derrota recayó sobre él, solo permitió dos carreras, la primera impulsada por Frederich Cepeda, en la entrada inicial, y la segunda a su cuenta, debido a un corredor que dejó en circulación, cuando se encargaba el relevista Noelvis Entenza en el séptimo capítulo. Andy Cosme y Dayán García remolcaron una per cápita para los Cazadores.

Así que con este resultado se igualó el play off final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano a dos éxitos por bando, lo que significa que sin importar lo que ocurra en el juego cinco este domingo, a la 1:30 p.m., habrá regreso a Matanzas para otro desafío el próximo martes.

De la conferencia de prensa

Armando Ferrer, director técnico de Matanzas: «Con tres errores a la defensa y un solo extrabase al bate no se puede ganar. Añadir que el terreno no estaba en óptimas condiciones, al menos no a la altura de un torneo como este. El abridor para el domingo será Yoennis Yera».

Yulieski González, mánager de Artemisa: «Partido digno de una final. Cerrado y de buen pitcheo. Mis respetos para Erlys por lo que hizo. No tengo palabras para definirlo. Tenemos que mejorar el corrido de las bases. Geonel Gutiérrez abrirá el quinto juego».