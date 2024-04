Felinos de altura

Ciego de Ávila sigue comandando la Serie Nacional. Ediel Ponce y William Saavedra, los mejores del 18 al 28 de marzo. Situaciones reiteradas con la Isla de la Juventud

Los Tigres de Ciego de Ávila pueden aprovechar la brisa y echar una siesta contemplando el panorama colina abajo, mientras sus rivales se pelean por el resto de los escaños en la pelota cubana. Al menos en el inicio, son los felinos de moda. Se han ganado el apodo de «los nuevos reyes de la selva». Con 15 éxitos y solo dos descalabros, sus claves siguen siendo el equilibrio en los tres elementos básicos del juego: pitcheo, bateo y fildeo.

Lo hemos analizado antes en este espacio, pero resulta que su staff de lanzadores se ha superado aún más. Registra de conjunto un promedio de carreras limpias (PCL) de 2.96, el mejor de la lid y único por debajo de 3.00. Sorprendente, sobre todo porque no ha sido una característica de los equipos avileños en los últimos años. En particular, destaca el abridor derecho Dachel Duquesne, líder en victorias (4), ponches (27) y su PCL está entre los mejores: 2.68.

Asimismo, la novena de la tierra de la piña marcha segunda con average de 329, solo detrás de Granma (341). Y la defensa anda en promedio colectivo de 973, la más segura del campeonato, al igual que Camagüey, Holguín y Mayabeque.

En definitiva, Pinar del Río y Camagüey le siguen los pasos a Ciego, y son segundo y tercero en la clasificación, antes que Industriales, Granma, Matanzas, La Isla y Las Tunas, estos dos últimos, como veremos más adelante, sin poder jugar la subserie entre ellos. Así que por ese orden se completan los ocho ubicados en puestos de postemporada, aunque falta mucho recorrido todavía.

Por cierto, esta semana se cayó de esa zona Artemisa, que suma tres reveses al hilo, aunque la nota más baja la va dando Sancti Spíritus, un fuerte candidato a priori para jugar los play off, pero la realidad es que acumula nueve fracasos en línea, incluida una reciente barrida, precisamente a cuentas de Ciego de Ávila, y los del Yayabo se hunden en las frías aguas subterráneas del sótano.

De la conferencia de prensa

Este lunes se explicó lo ocurrido con la Isla de la Juventud al llegar a Holguín, tema caliente en redes sociales, en el habitual espacio de la conferencia de prensa, realizada en el Salón Adolfo Luque, del Estadio Latinoamericano.

Primero hay que recordar que antes una subserie no se jugó. La semana pasada Las Tunas, como adelantábamos, no pudo realizar su viaje hacia la Isla de la Juventud por problemas con la transportación marítima.

Y para colmo de males, en el siguiente cotejo previsto, los Piratas llegaron de madrugada, luego de un extenso viaje hasta Holguín, y tuvieron que pasar algunas horas sin disponer de sus habitaciones en el hotel, pues la entrada oficial estaba pactada para la tarde y no había capacidad tan temprano. Son imprevistos que se han repetido antes y no deberían volver a ocurrir, por el bien del béisbol cubano, que no goza de abundante salud.

En otro orden de temas, se reconoció a los mejores entre los días 18 y 28 de marzo.

Por los lanzadores sobresalió el avileño Ediel Ponce, con dos éxitos en igual número de salidas, en las cuales trabajó durante 11 inning completos, ponchó a 10 rivales y su PCL fue de 0.82.

William Saavedra ostenta el average más alto: 515. / cubahora.cu

El premio al jugador de posición fue indiscutible. William Saavedra registró average de 500 (11 imparables en 22 turnos) incluidos cinco cuadrangulares y tres tubeyes. Además, remolcó 16 carreras, anotó seis y su OPS fue astronómico: 1 840. De hecho, hasta los juegos de este domingo, el toletero pinareño ostentaba el promedio ofensivo más alto (515) y acumulaba siete vuelacercas, tan solo uno menos que otro fuera de liga como Alfredo Despaigne.

La gloria invitada fue el exlanzador de equipos santiagueros y Cuba, José Luis Alemán. El emblemático dorsal número 3 finalizó 17 series nacionales, con PCL de 3.13 y 1 447 ponches recetados.

Con el uniforme de las cuatro letras nunca perdió, y ganó en 10 ocasiones, sobre todo en copas intercontinentales, pues participó en cuatro entre los años 1979 y 1989.

Este martes 2 de abril arrancan nuevos cotejos en la Serie 63: Artemisa-Villa Clara, Industriales-Ciego, Matanzas-Granma, Sancti Spíritus-Guantánamo, Camagüey-Pinar, Las Tunas-Cienfuegos, Holguín-La Isla y Santiago-Mayabeque, siempre en casa de los primeros. En el caso del Latinoamericano, hay disponibilidad energética y se jugará a las 6:30 p.m.