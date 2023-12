Fiesta para los mejores

Los atletas del año recibieron el reconocimiento de las autoridades del deporte cubano

Los mejores deportistas del año que casi concluye, dados a conocer días atrás, recibieron una felicitación formal en la habanera Ciudad Deportiva.

BOHEMIA aprovechó los minutos previos al inicio de la gala para conversar con varios de los invitados.

Osvaldo Vento, presidente del Inder, dijo a este periodista: «estamos muy felices con lo conseguido en 2023 y el próximo año será clave para el deporte cubano. Además de los Juegos Olímpicos París 2024, evento en el cual pensamos competir con cerca de cien atletas, convocaremos a los Juegos Nacionales Escolares en su edición número 60, conscientes de que se trata del futuro.

«Queremos que sea un evento de pueblo, con ceremonias de inauguración y clausura decorosas, y trazamos una estrategia comunicacional que le coloque entre los más seguidos del país», dijo el directivo.

En la gala fueron mencionados y reconocidos los mejores atletas del año en Cuba.

También nos encontramos con Yarisleidis Cirilo, la mejor atleta femenina del año, ganadora de medalla de oro en el campeonato mundial de canotaje, Duisburgo, Alemania, en el C-1 a 200 m. Se trató del primer título individual en la historia de estas lides de una piragüista cubana. Allí sacó boletos para los Juegos Olímpicos París 2024 en la canoa monoplaza a 200 metros y en la biplaza a 500.

Cirilo, de 21 años de edad, también alcanzó los títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador, y en los Panamericanos de Santiago.

Sin embargo, nos confesó que hubiera querido romper el récord del mundo. «Fue lo que me quedó pendiente de 2023. Así que el año que viene, olímpico, pienso entrar con mucha más fuerza».

A la pregunta sobre la fama y el reconocimiento de los aficionados, reaccionó con una sonrisa. «Me siento muy contenta cuando me identifican en la calle, porque practico un deporte no tan popular. En cambio, ya hay quienes me detienen por ahí y hasta se sacan una foto conmigo».

Igualmente, Gabriel Rosillo se nos puso a mano. Ya casi empezaba la ceremonia, cuando nos «tropezamos» con el luchador. «Tuve un año fenomenal. Estoy súper contento. Ser campeón mundial es un logro tremendo. Pero quiero superar a Mijaín López, aunque ya sé que tengo que trabajar muy duro para eso, y pasará mucho tiempo para poder lograrlo. Él va por su quinta de oro bajo los cinco aros».

Rosillo fue campeón mundial, y conquistó títulos en los Centroamericanos de San Salvador, y Panamericanos de Santiago. Pieza clave en el resultado de la lucha, mejor deporte de 2023, con destaque extra también para Luis Orta, atleta masculino del año en nuestro país y mejor grecorromano a nivel mundial, además de liderar la encuesta de la agencia Prensa Latina como el más destacado de Latinoamérica.

La gala, en la cual fueron mencionados y reconocidos los mejores atletas del año en Cuba, estuvo dedicada a Fidel Castro, quien, como sabemos, fue promotor y amante de los deportes.

La parte cultural corrió a cargo de la violinista Laura María Valdivia y los cantantes Annie Garcés y Raúl Paz, entre otros.