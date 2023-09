Luces, cámaras, refuerzos

Se fortalecen los equipos de la II Liga Élite del Béisbol Cubano

No fue poco lo ocurrido detrás de las cámaras. Hacer un programa de televisión en vivo es complicado y más cuando los protagonistas no son actores.

Hablamos de los directores técnicos de los seis equipos que participarán en la II Liga Élite. Aunque a decir verdad, lo hicieron bastante bien, con la ayuda de sus asistentes y, en algunos casos, de otros extras.

No obstante, Armando Ferrer pidió a un jugador seleccionado antes por otro mánager y creo recordar que no fue el único en pifiar. Guillermo Carmona se auxilió de varios de sus discípulos, quienes desde la grada le «soplaron», como en la escuela, los dos últimos nombres. Las risas explotaron entre los presentes.

Y es que tal vez 12 refuerzos son demasiado y a esas alturas el reguero de nombres se tornó una locura. También para las agendas de los periodistas presentes en el estudio, porque en algunos casos el audio local se escuchaba muy bajo. Habría que perfeccionar de cara al futuro.

En definitiva se armaron los conjuntos de manera estratégica para el torneo selectivo de invierno, previsto a comenzar el próximo 7 de noviembre.

Como se había anunciado antes, los estrategas escogieron a ocho de una bolsa propuesta por la Comisión Nacional y otros cuatro de libre elección, entre los cuales se podían incluir residentes en el extranjero, contratados mediante la Federación Cubana.

En general, la posición más pedida fue -como era de esperar- la de los lanzadores con 36, lo que augura juegos de pelota chiquitos, como se dice en argot beisbolero. Además, completaron los listados 19 jugadores de cuadro, 12 jardineros y cinco receptores.

Los nuevos integrantes de las plantillas se suman a los 20 peloteros de esas provincias que se dieron a conocer días antes.

Los escogidos:

Las Tunas: Yadián Martínez (MAY), Daniel Góngora (CMG), Alexquemer Sánchez (GRA), Osvaldo Abreu (GRA), Miguel Paradelo (GRA), Kelbis Rodríguez (GRA), Luis Serpa (CFG), Leonel Moa (CMG), Rubén Rodríguez (HOL), José Sánchez (HOL), Branlis Rodríguez (PRI) y Ernesto Torres (HOL).

Industriales: Jonathan Carbó (IJV), Luis Vicente Mateo (CFG), Raico Santos (GRA), Islay Sotolongo (CFG), Pedro Pablo Revilla (GTM), Richel López (CFG), Odisbel Borges (PRI), Rubén Valdés (CAV), Vladimir García (CAV), Yosniel Pérez (CFG), Fredy Asiel Álvarez (VCL) y Randy Cueto (VCL).

Santiago: Osvaldo Vázquez (CAV), Yordan Manduley (HOL), Andrés de la Cruz (LTU), Ángel Luis Márquez (CMG), Lázaro Martínez (MAY), Edilse Silva (HOL), Carlos Santana (GRA), Kevin Soto (CAV), Adrián Sosa (MAY), Yurisen Blanco (GRA), Félix Rodríguez (CFG) y Asniel Pérez (LTU).

Matanzas: Yordanys Samón (CMG), Franklin Quintana (IJV), Yeudis Reyes (GTM), Yasmany Velázquez (GTM), Alexander Pozo (MAY), Nelson Batista (HOL), Ernesto Góngora (GTM), Jesús Enrique Pérez (HOL), Luis Ángel Sánchez (GTM), Yoel Mogena (GRA), Rangel Ramos (MAY) y Rusney Castillo (residente en el exterior).

Artemisa: Luis González (CMG), Raúl González (CAV), Erly Casanova (PRI), Yordy Navarro (IJV), Jeison Martínez (MAY), Dennis Laza (MAY), José Ignacio Bermúdez (MAY), Ordanis Rodríguez (VCL), Kendry Hernández (IJV), José Luis Bridón (CAV), Jan Edwin Cabrera (VCL) y Yosvani Pérez (CAV).

Sancti Spíritus: Yasniel González (CMG), Yaser Julio González (PRI), Juan Carlos Arencibia (PRI), Yunier Castillo (GRA), Wilson Paredes (HOL), Lázaro Ponce (IND), Reidel Alfonso (VCL), Luis Marrero (CAV), Laidel Águila (IJV), Albert Balladares (MAY), Juan Manuel Martínez (CFG) y Yuri Fernández (VCL).