¿Recordamos La Habana 1991?

Unos apuntes inolvidables antes de que empiecen en Chile, los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Este viernes se dará inicio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los que culminarán el próximo 5 de noviembre. Esto motivo nuestra siguiente propuesta: las competencias efectuadas en La Habana en 1991.

Hay varias razones para hacerlo (colocadas sin orden de importancia): dar riendas sueltas a la nostalgia; reconocer el grandísimo esfuerzo que representó para Cuba mantener su compromiso de organizarlos (tras la desaparición del bloque socialista y la Unión Soviética); rendir homenaje a sus protagonistas (la mayoría anónimos); acercar al tema tanto a lectores jóvenes o a los que los vivieron; recordar la tremenda hazaña deportiva de nuestros deportistas, lo que alcanzaron el primer lugar con 140 medallas de oro.

Sí, han pasado 32 años y nos parece interesante volver a ellos.

Estados Unidos, la gran potencia deportiva de nuestro continente, y una de las principales del planeta, nunca había sido relegado al segundo lugar desde aquella edición pionera, en Buenos Aires, Argentina, en el año 1951, entonces ante los anfitriones (mostraron su desventaja 68 de oro por 46). De eso ya habían pasado 40 años.

Grandes triunfos

En aras de la mayor exactitud histórica se deben escribir, y ello no demerita la actuación de los de casa, dos elementos importantes: los norteños no trajeron a algunas de sus principales figuras en deportes como el atletismo y la natación, mientras que los anfitriones gozaban de un momento de lujo como quedó demostrado un año después en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992: un merecido quinto lugar con 14 medallas de oro.

La Habana 1991, de la cual la provincia de Santiago de Cuba fue subsede, sirvió de escenario para que los de casa alcanzaran un total de 265 preseas: 140 medallas de oro, 62 de plata y 63 de bronce. De esa forma superaron a los estadounidenses (130-125-97=352) y a los canadienses (22-46-59=127).

La fiesta habanera, efectuada del 2 al 18 de agosto, atrajo la presencia de atletas de los 39 países miembros de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), organización cuyo nombre fue sustituido por el de Panam Sports.

Los duelos abarcaron 31 deportes oficiales y uno de exhibición (pelota vasca). El número de eventos fue de 349. La cifra de oros, incluidos los empates, fue de 357.

No olvidar

Hubo mucho trabajo previo y el pueblo estuvo volcado con entusiasmo en ello: se construyeron un grupo de instalaciones (incluida una villa) y otras se remozaron.

La cubana Ana Fidelia Quirot repitió sus triunfos en 400 y 800 metros planos.

Uno de los nuevos emplazamientos resultó el Estadio Panamericano, ubicado en La Habana del Este, perteneciente al complejo del mismo nombre (cerca de las instalaciones de piscinas, el velódromo y las canchas de tenis).

En el atletismo, el llamado deporte rey, la cubana Ana Fidelia Quirot repitió sus triunfos en 400 y 800 metros planos, logrados cuatro años antes en Indianápolis 1987.

Su compatriota Liliana Allen dominó los 100 y 200, distancias en las que en el masculino venció el brasileño Robson Caetano da Silva.

La faena de los boxeadores de casa alcanzó ribetes extraordinarios, pues obtuvieron 11 de las 12 coronas.

Los pesistas también se presentaron a gran altura: alzaron 29 de las 30 de oro posibles y establecieron 28 récords para Juegos Panamericanos.

No podemos atrapar todo en un recuento periodístico como este, que no debe ser extenso, pero no debemos olvidar que en el Complejo de Piscinas Baraguá cuajó el primer éxito de un nadador cubano en este tipo de juegos: Mario Mayito González, quien compitió en los 200 metros estilo pecho.

Ese triunfo fue observado desde las gradas por el Comandante en Jefe Fidel Castro, artífice de la justa, quien se paseó por aquellos días de una instalación a otra, para darle su apoyo a los juegos, a los atletas y disfrutar de una de sus manifestaciones predilectas.

El tiempo ha pasado, 32 años. Y, como ya escribimos en nota anterior, ahora en Santiago 2023 serán muy diferentes las posibilidades de Cuba. Mas, nos pareció importante recordar la hazaña de los atletas cubanos en La Habana 1901.

CRÉDITOS

Fotos. / Archivo de BOHEMIA