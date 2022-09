El largo camino al éxito

Nacido en la ciudad de Nova Iguaçu, en la Barriada Fluminense, además de su carrera como actor, David Junior, fue modelo, vendedor de tiendas y empleado de un banco. Hijo de padre policía y madre maestra, frecuentaba escuelas privadas, tenía derecho a elegir: Comenzó a estudiar teatro a los 22 años, luego de pequeñas participaciones en telenovelas.

Mientras tomaba clases, firmó contratos para modelar en comerciales. “No evalué a los personajes, solo quería garantizar el dinero que me mantendría por unos tres meses para seguir estudiando”, dice. El sueño de estabilidad sucedió en 2014, cuando Globo le ofreció un contrato fijo en Geração Brasil. “Antes de eso, pensé en renunciar varias veces. A menudo me quedaba sin dinero para el alquiler, no compraba el almuerzo”, admite. Pero siguió con la creencia de que todo sucede en el momento adecuado. “Hoy tengo la madurez emocional y la responsabilidad para aprovechar mejor las consecuencias de todo esto”.

El esclavo Saviano en la serie La dama de la libertad, junto a Heloisa Jorge.

En 2016, a través de pruebas, obtuvo el papel del esclavo Saviano en la serie La dama de la libertad (Libertad, libertad). Su trabajo repercutió tanto en las redes sociales, que pasó a ser reconocido por el público, y a ganar protagonismo en la televisión.

El actor David Junior participó en la serie A Cura, en la temporada 2010 de Malhação y en las telenovelas Caras e Bocas, Cordel Encantado, Geração Brasil, Salve Jorge y Amo Paraisópolis. En 2016 participó en la obra En línea y estuvo en el largometraje Canastra Suja.

David Júnior continúa cosechando éxitos, ahora en la telenovela «Suerte de vivir” como Ramón Madera, pareja romántica de Paloma da Silva, Grazi Massafera.

Primer novio de Paloma y padre de Alice , el personaje de David Junior dejó a la protagonista poco después del nacimiento de su hija para irse a Estados Unidos. En Suerte de vivir, Ramón tenía el sueño de convertirse en jugador de baloncesto profesional, pero luego de una lesión grave, no logró alcanzar su meta en el deporte, pasó a trabajar como guardarropa del equipo Chicago Bulls.

Ramón Madera consigue graduarse en Educación Física, pasa más de 15 años viviendo en el extranjero hasta que decide abandonarlo todo y regresar a Brasil, luego de una llamada de Paloma, al descubrir le queda poco tiempo de vida. Ya en Bom Sucesso, trata de recuperar el amor de la costurera y su confianza y la de su hija, mientras trabaja como entrenador en el equipo de baloncesto masculino del Clube Esportivo Ipê Roxo.

En Suerte de vivir, Ramón disputa el interés de Paloma por Marcos (Rómulo Estrela), y al contrario de lo que ha sucedido en el pasado con otras parejas interraciales, David Junior no siente ningún tipo de prejuicio hacia el romance. “…pero trato de no alimentarme de estas cosas. El racismo en Brasil es un problema de blancos, no de negros. Necesitan resolverlo. Solo necesito equiparme para no sufrir esta opresión”, explica el actor.

Paloma, Ramón, Alicia, Gabriela y Peter.

“Es la primera vez que interpreto un personaje periférico, una persona como yo. Ha sido muy gratificante hacer un personaje que puedo sentarme en la acera, tirar una piedra al piso y volver a hacer las cosas que hacía cuando vivía en Nova Iguaçu”, dice David, nacido y criado en el entonces barrio aristocrático de Las Laranjeiras, Fluminense.

Ramón Madera es un personaje muy querido en su localidad. A pesar de toda su juventud alejado de Bom Sucesso, se inserta en la comunidad, y lucha contra la marginalidad, incorporando a los jóvenes a practicar deportes alejándolos de las drogas. Su personaje muestra la periferia tal cual es : criminalidad, violencia y también la vida cotidiana de sus moradores.

David Junior es activista político. Trata a través de las redes sociales de cambiar la sociedad brasileña: “…Cada 23 minutos es asesinado un joven negro, y no voy a estar solo vendiendo sonrisas en las redes sociales, fingiendo que todo está bien. No tiene sentido para mí. Esta es la oportunidad que tengo de dejar espacio para que hable alguien de la periferia. Con mi personaje siento que estoy representando una figura muy cercana a mi realidad, rescatando mi historia y mis ancestros”, explica.

Ramón llegó a Bom Sucesso amando a Paloma (Grazi Massafera) y a lo largo de la historia logró ganarse el amor de su hija Alice (Bruna Inocencio) – y su gran corazón todavía “adoptó” a dos más: Gabriela (Giovanna Coimbra ) y Peter (João Bravo) – y encontró un nuevo amor en Francisca (Gabriela Moreyra ), más madura y segura. Es decir, un personaje tan matizado no podía dejar de impactar personalmente a David Junior.

Fuentes: Ecured, Purepeople, Gshow, Quem, claudia.abril, correiobraziliense