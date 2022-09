Taekwondo: a buen entendedor…

Lo que el lector acaba de ver es el afiche, a modo de poderoso imán, de un Campamento y Seminario Internacional de Taekwondo organizado en México (del 22 de septiembre al 1° de octubre). ¡Un imán con toque cubano!

Síííí, porque en él aparecen laestadounidense Anastasija Zolotic (campeona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la división de los 57 kilogramos), y nuestro compatriota Rafael Alba (bronce en más de 80). ¡Fueron los dos únicos medallistas de América!

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) sería la sede de este campamento para atletas y entrenadores de taekwondo olímpico del área panamericana, que se realiza gracias al trabajo entre PanamSports, Comité Olímpico Mexicano, World Taekwondo y Unión Panamericana de esta disciplina.

Cuando empezamos a teclear se efectuaba el Campamento y se escuchaban todavía con fuerza los ecos de un éxito más de Alba: ¡La medalla de oro en el Gran Premio de París (4 de septiembre)! Esta victoria lo devolvió a la cima y le aportó 60 puntos para el ranking.

Ahhh… y Gran Premio en este atractivo deporte de combate solo lo han ganado cinco atletas de América.

Un motivo más que suficiente para contactarlo. No obstante, no es el único tema: Rafael Alba, locuaz, conocedor, defensor con mucha valentía de su deporte, veremos que es muy buen entrevistado.

/ masTKD.com

— ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de París?

—Como si fuera mi primera experiencia en una competencia internacional. Y es lo que comúnmente pasa cuando estás mucho tiempo sin hacerlo. En mi caso esta fue después de 13 meses. La primera que tuve luego de los Juegos Olímpicos de Tokio.

— ¿Y ya con el resultado de París?

—Pues para mí fue sorpresa, ya que desde Tokio todo ha cambiado. No es el mismo sistema de competencia y reglamento. Había tenido problemas en mi preparación. Luego volví a tomar el camino. Aún sigo sorprendido.

— ¿Cómo fue después en el Abierto de Polonia?

—Un escenario diferente, pero igual de competitivo. No fue mi mejor presentación y eso no lleva justificación, cometí errores y me costaron la victoria.

— ¿Conocías a ese rival de China?

–Primera vez que lo veía, así que bastante poca información tenía sobre él.

— ¿Qué piensas y esperas del Campamento?

—Bueno, esta es una oportunidad para compartir con otros atletas del área de los cuales siempre se aprende, ya que tienen la posibilidad de estar más en contacto con el resto del mundo y se encuentran más actualizados. También estaremos con entrenadores y árbitros internacionales que aportan sus experiencias.

— ¿Y de tus posibilidades de otra medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024?

—Es una meta posible la cual no se construye sola. Esto depende de muchos factores. Hoy en día se habla de los próximos multidisciplinarios. Aunque realmente no contamos con el apoyo suficiente como para decir que tenemos los resultados seguros. Este tema es muy amplio y creo que debería ser tocado más a fondo.

“Para mí los Juegos Olímpicos de París 2024 son algo que quiero. Pero como todo atleta necesito apoyo, que hasta ahora solamente he recibido el de mis familiares, la familia del deporte y los pocos que realmente saben que cuesta ser atleta de nivel en Cuba. A buen entendedor…”.