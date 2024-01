El Dary, pura decencia

Un joven constructor actúa como lo hubieran hecho sus abuelos, décadas atrás

Ni que hubiera sido escrito con pólvora. El post “se riega” por todo Facebook. En un abrir y cerrar de párpados varios internautas lo comparten o multiplican.

No se trata de un mensaje sensacional, efectista… nada de eso. Un joven modesto, de pueblo, llamado Dariel Pérez Pérez, ha encontrado una cartera de mujer con bastante dinero en efectivo, tarjeta de banco, documentos… y, sin perder tiempo, le toma una foto al carné de identidad de la dueña, acude a las redes y pone en órbita el siguiente aviso.

Foto. / Tomada por Dary al carné y cartera de Yamisleidy.

“Mira, me encontré esta cartera con tarjeta de banco y con mucho dinero, no la entrego hasta k no venga la dueña, ok. Y, de hecho, felicidades pq cumple años hoy, todavía hay personas buenas y de buenos sentimientos. Mi número es 51015099. Para si alguien la conoce k me llame. El Dary. La muchacha es de Remedios…”.

A esa hora, Yamisleidy Moreno Moronta, natural de Meneses, en Sancti Spíritus, pero residente en Remedios, Villa Clara, andaba desesperada, tratando de encontrar su extraviado bolso en alguno de los sitios que había visitado.

A juzgar por el dinero que contiene la cartera, puede suceder que quien la halle decida apropiarse de los billetes y lanzar lo demás en cualquier lugar.

Ni por asomo, sin embargo, tal variante roza la mente de Dary, como suelen llamarle familiares y amigos, quien solo piensa en devolverle todo, intacto, a la desconocida muchacha.

La suerte y el poder de las buenas acciones terminan acompañando a ambos.

Facebook no lo ha dicho. Al menos no lo he visto, pero la voz de Dariel me lo confirma cuando, luego de transmitirle un abrazo por tan hermoso gesto y felicitarlo por el nuevo año, me dice que sí, que ya le pudo entregar la cartera a Yamisleidy.

Ahora Ange tiene más razones aún para amar a su noble esposo.

“¿Qué si se puso contenta? –añade–. Quisiera que hubieras visto su cara. Imagínate, dicen que había andado como loca, preguntando por todo el pueblo”.

Al lado de acá, celular en mano, puedo imaginar yo otro rostro: el del propio Dariel cuando, aliviado, puso el bolso en manos de la joven.

Con tales sentimientos debe haber hecho “maravillas” como enfermero, oficio o labor que realizó durante años, antes de pasar al rudo trabajo de la construcción, en busca de mejores ingresos, según me explica, para poder enfrentar mejor las necesidades del hogar, donde vive con su mamá y su esposa.

“… aunque también soy cantante, porque le meto a la música”.

–Pues entonces tú eres como dice la frase: músico, poeta y loco.

La risa no se hace esperar al otro lado, a más de 200 kilómetros, en esa linda tierra de parrandas y tradiciones.

–Caramba, si en lugar de una cartera con mucho dinero yo pudiera encontrar una foto tuya, te puedo asegurar que los lectores de BOHEMIA se enterarían de que en nuestro hermoso país hay personas como tú.

“No hay problema. Te envío una”.

Y minutos después Dary y su esposa Ange González Reyes se cuelan dentro de mi celular. Ahí están. ¡Un abrazo, compadre! No solo mío. De Cuba entera… y más allá.

CRÉDITOS

Fotos: Cortesía y perfil del entrevistado en Facebook