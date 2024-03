Exitoso encuentro global

El Festival Mundial de la Juventud giró en torno a la creación de nuevas redes sociales y lazos interculturales

Los primeros días de marzo fueron diferentes en el territorio federal de Sirius, de la ciudad rusa de Sochi. Todos sabían que el Festival Mundial de la Juventud atraería a más de 20 000 personas de 180 países.

El festival culminó con un tributo a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. / sputniknews.lat

La fuerza con la que los participantes defendieron sus valores frente al agudo contraste artificial de las sociedades occidentales alzaron en vilo los confines. La idea era que educadores, doctores, activistas del sector público o de la cultura, voluntarios de organizaciones benéficas, deportistas, jóvenes empresarios y científicos, así como adolescentes de 14 a 17 años, participaran por primera vez en un programa especial “Juntos hacia el futuro”. Y así ocurrió desde la inauguración, en el parque olímpico de arte y ciencia, entre montañas nevadas y el mar Negro.

Cada jornada estuvo dedicada a un tema principal. Por ejemplo, el 2 de marzo versó sobre “la responsabilidad por el destino”; el 3, sobre “la unidad y la cooperación”; el 4, sobre “un nuevo sitio de oportunidades”.

Uno de sus grandes atractivos fueron los stands de varias repúblicas rusas. Allí era posible recibir información de primera mano sobre la Región Autónoma de Nenets o discutir el procedimiento para embarcarse en un viaje en un rompehielos nuclear por la Ruta de la Seda del Ártico, que quizás sea el canal de conectividad del futuro.

Sochi conoció la alegría, el bullicio, las bromas, algunas de las más renombradas características de los cubanos, con una delegación integrada por miembros de todos los sectores: campesinos, artistas, discapacitados físicos, ingenieros, médicos, comunicadores…

Los cubanos mostraron su solidaridad con la noble causa palestina. / prensa-latina.cu

Muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para expresar su rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba. De esta manera, representaron a una nación símbolo de la resistencia y la esperanza para los presentes en el evento.

Además, mostraron su solidaridad con la noble causa palestina. “Que la injusticia no me sea indiferente… que la guerra no me sea indiferente”, corearon los antillanos por las calles de esa ciudad y exigieron el cese del genocidio israelí contra ese masacrado pueblo.

El festival culminó con un espectáculo de banderas entrelazadas y un tributo a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras, el presidente Vladímir Putin exhortó a la realización de nuevos proyectos. “Veo grandes emociones, pero tal vez para muchos será triste, pues ya hicieron amigos en estos días. Quiero decirle que las puertas de Rusia están abiertas”, destacó el mandatario.

Esta reunión llena de esperanza contrastó con la realización por la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la maniobra bélica masiva de dos semanas “Respuesta Nórdica 2024”, llevada a cabo a menos de 500 kilómetros de las fronteras del gigante euroasiático, por Finlandia, Noruega y Suecia, la recién llegada a la entidad guerrerista.