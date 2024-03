Ideas que abren puertas a la verdad

El Tercer Coloquio Internacional Patria fue clausurado en el recinto ferial PABEXPO, en un acto presidido por Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la viceprimera ministra Inés María Chapman

Por./ Alejandra Morejón Fuentes, Héctor Alejandro Castañeda Navarro y Ricardo R. Gómez Rodríguez

Fotos./ Jorge Luis Sánchez Rivera

Las palabras dignidad, soberanía, independencia y paz, retumbaron varias veces en la clausura del Tercer Coloquio Internacional Patria, en el capitalino recinto ferial PABEXPO, en un acto presidido por Rogelio Polanco Fuentes, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la viceprimera ministra Inés María Chapman.

A Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), organización que convocó el certamen, se sumaron centenares de profesionales de la prensa, comunicadores, intelectuales y creadores de 30 países, entre ellos muchos jóvenes.

Todos vibraron con canciones eternas de Silvio Rodríguez, porque nada sería igual… “si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza”.

Al culminar esa interpretación, se escuchó fuerte y reiterado el grito de: ¡Cuba sí, bloqueo, no!, y los presentes comprendieron una vez más que de eso se trata: de enfrentar con ideas y medios renovadores esa batalla que se nos impone a pensamiento.

La periodista Rosa Miriam Elizalde, coordinadora general del Coloquio, señaló en la Declaración Final que en nuestra América, los pueblos y sus comunicadores se enfrentan a las derechas y las nuevas articulaciones extremas, las cuales tratan de avanzar implantando los esquemas ideológicos del individualismo, la polarización y el rechazo a la diversidad cultural de los Estados y naciones.

La lectura de la Declaración Final por Rosa Miriam Elizalde marcó la ruta a seguir por el Coloquio Patria. / Jorge Luis Sánchez Rivera.

Apuntó que en Patria se parte de la firme convicción de que la práctica y la articulación política del presente atraviesan un proceso de rápida y acelerada transformación, que nos obliga a adaptar nuestras concepciones y dotarnos de herramientas propias, para hacer de la política un instrumento eficaz en la construcción de un mundo más justo.

Elizalde retomó el pensamiento martiano de que “Patria es Humanidad”, en un texto que deviene arenga a seguir insistiendo por la verdad, la paz, transparencia y el avance sólido de ideas progresistas.

Señaló que desde las tradiciones políticas, populares y de izquierda, es posible incorporar análisis y estrategias que permitan hacer frente a este momento histórico; y agregó que es importante dejar atrás una mirada instrumental de las nuevas tecnologías, para pasar a concebirlas como parte del espacio político, pobladas de posibilidades emancipadoras.

Por esas mismas razones, la UPEC rindió homenaje a Telesur con el “Premio El Maestro”, obra del artista Arístides Hernández “Ares”. En la entrega, Arleen Rodríguez Derivet, Premio Nacional de Periodismo José Martí 2024, dijo que durante casi un cuarto de siglo, ese canal de televisión se ha extendido como martiana trinchera de ideas, sueño compartido de Chávez y Fidel.

Patricia Villegas agradeció la entrega del “El Maestro” y la Medalla Félix Elmusa. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Reconoció su combate, minuto a minuto, contra el pensamiento hegemónico y la colonización cultural que pretenden imponer las transnacionales pro imperialistas de la comunicación. A Patricia Villegas, periodista fundadora y por varios años presidenta de esa multiplataforma, la UPEC le concedió la más alta condecoración que entrega a sus profesionales, la Medalla Félix Elmusa.

Foto./ Jorge Luis Sánchez Rivera.

Momento emotivo, por los sucesos de sangre y terror que sufre el pueblo palestino, por las constantes agresiones de Israel, fue el otorgamiento del Premio de la Dignidad a la televisora Al Mayadeen, que desde junio de 2012 opera desde el mundo árabe y constituye un vocero imprescindible para la comunicación de la verdad.

Wafica Ibrahim, directora de la redacción en español del canal, calificó como hermosa la palabra dignidad, por tener un valor moral y ser una de las razones para amar la vida. Agregó que a veces el precio de ese vocablo significa dolor, agonía, bloqueo, asedio, castigo, encarcelamiento o asesinatos, como han sufrido sus propios corresponsales, aun llevando en sus hombros la chaqueta de Prensa.

En el Stand de la televisora Al Mayadeen, órgano que recibió el Premio de la Dignidad, los asistentes podían apreciar mediante medios digitales el horror que sufre hoy el pueblo palestino. / Jorge Luis Sánchez Rivera.

La ceremonia política y cultural que clausuró la tercera edición del Coloquio Patria fue toda una fiesta, por el jolgorio que significa ir avanzando en estrategias de lucha del bien contra las caras del imperio.

Los soñadores sentimos la fuerza y aliento de aires renovadores, de caminos de luz y esperanza que se abren, cuando adolescentes del capitalino Conservatorio de Música Amadeo Roldán, se unieron al maestro César López, en interpretaciones surgidas de quienes marcan el camino al futuro.

La clausura del Coloquio contó con especiales momentos culturales. / Jorge Luis Sánchez Rivera.

Acompañaron a la prensa convocada, el show del Cabaret Tropicana de Cuba, la Compañía de Danzas Populares y Folclóricas JJ, y los poetas y repentistas Arletys Medina González y Emiliano Sardiñas.

Declaración del Tercer Coloquio Internacional Patria

“Hoy en Nuestra América, los pueblos y sus comunicadores se enfrentan a las derechas y sus nuevas articulaciones extremas. Avanzan implantando los esquemas ideológicos del individualismo, la polarizacion y el rechazo a la diversidad cultural. Intentan quebrar la solidaridad entre los pueblos y las personas con el objetivo estratégico de someter la soberanía política, económica y social de nuestros estados y naciones.

“En Patria partimos de la firme convicción de que la práctica y la articulación política de nuestro presente atraviesan un proceso de rápida y acelerada transformación que nos obliga a adaptar nuestras concepciones y dotarnos de nuestras propias herramientas para hacer de nuestra práctica política un instrumento eficaz para la construcción de un mundo más justo.

“Los incipientes desarrollos en las tecnologías de las inteligencias artificiales permiten a través de sistemas automatizados de aprendizaje producir formas de conocimiento inéditas en la historia de la humanidad, pero también se pueden convertir en peligrosos instrumentos que transforman drásticamente la percepción e intervención sobre la construcción del mundo nuevo que queremos.

“Desde las tradiciones políticas populares y de izquierda, nos proponemos incorporar análisis y estrategias que permitan hacer frente a este momento histórico. Una de las condiciones necesarias para avanzar en este camino es abandonar una mirada instrumental de las tecnologías, para pasar a concebirlas como parte del espacio político mismo, disruptivas, pero pobladas de posibilidades emancipatorias.

El Tercer Coloquio Internacional Patria asume como tareas ineludibles:

• Impulsar un espacio permanente de articulación, formación, desarrollo de tecnologías y comunicación compartidas, que nos dote de herramientas adecuadas para frenar el avance de las nuevas derechas en Nuestra América y en el mundo.

• Enfrentar el papel subordinado en la división global del trabajo controlada por las grandes tecnológicas. Nos manifestamos contra la extracción y uso ilegal de datos de nuestros pueblos y su concentración en oligopolios digitales. Frente a la privatización: soberanía tecnológica bajo control público y al servicio de los pueblos.

• Denunciar el uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la guerra cognitiva, que no son otra cosa que la continuación de la guerra de siempre por otros medios.

• Continuar la lucha por la liberación incondicional e inmediata de Julian Assange y de Pablo González, encarcelados en Europa por haber ejercido con rigor el deber de informar.

• Condenar firmemente el genocidio del pueblo palestino cuya potencia ocupante, la entidad sionista, utiliza las técnicas más avanzadas de las nuevas tecnologías para maximizar el exterminio y justificar comunicativamente su política criminal permanente.

• Reafirmar nuestro compromiso con la denuncia del bloqueo estadounidense contra Cuba que hackea la soberanía tecnológica e impide desarrollar plenamente las capacidades económicas, productivas y creativas del país. Un bloqueo que intenta condenar al sufrimiento a todo un pueblo y es una vergüenza para la humanidad.

Con la presencia de más de 200 participantes de 31 países, que representan a cuatro continentes, reivindicamos las palabras del Héroe Nacional de Cuba, José Martí: “Patria es Humanidad”.

En La Habana, 20 de marzo de 2024.