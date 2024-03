La comunicación política digital, fortaleza de los pueblos

Durante los tres días de sesiones, el III Coloquio Internacional Patria reunió a profesionales de distintas ramas de la comunicación y la creación de contenidos para converger y debatir acerca de la prensa y sus desafíos en el ámbito digital mediático

El recinto ferial PABEXPO, como parte de jornada de cierre del III Coloquio Internacional Patria, recogió durante tres jornadas conferencias y paneles con especialistas, periodistas, creadores de contenido y comunicadores de varias naciones, así como la exhibición de proyectos relacionados con la comunicación digital.

Recordar la vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue una de las novedades de la cita.

El audiovisual protagonizó la tercera sesión de paneles, donde destacó el debate acerca del discurso fílmico como recurso político en el escenario comunicativo actual, a cargo del español Alejandro Pedregal, cineasta, escritor e investigador, y el argentino Estanislao Santos, fotógrafo, técnico en Comunicación Publicitaria y diseñador gráfico.

Pedregal abordó la hegemonía de poderes en las redes sociales, y defendió que el imperialismo pretende la dominación económica de las esferas regionales y los países periféricos. “El hecho de que el fin último no sea la dominación económica, no quiere decir que su instrumento no sea económico”, aseveró.

Sobre la fotografía y su importancia en la guerra mediática, Estanislao Santos realizó un recorrido por la historia del fotoperiodismo durante sus tres grandes etapas: la analógica, que contaba la verdad y no había espacio para la edición; la fotografía digital, donde la tergiversación de los hechos estaba un poco más a la mano y la difusión era mucho más rápida; y la creada por softwares y herramientas como la Inteligencia Artificial, que permite obtener imágenes mucho más inmediatas.

El español y profesor Alejandro Pedregal debatió sobre el discurso fílmico en la comunicación digital. El argentino Estanislao Santos trajo a debate el uso de la fotografía como recurso para la desinformación mediática.

En este sentido, Santos comentó que “estamos intentando promover la verdad, y no la mentira. Hay q buscar la estética qué se sigue en redes sociales. Está muy bien el contenido, pero sin el vehículo, el mensaje no llega”.

Uno de los momentos más esperados por los invitados fue la intervención de Patricia Villegas, directora del multimedio teleSUR, quien desarrolló temáticas esenciales como la comunicación y el periodismo desde el Sur global y las posibilidades de una prensa alternativa.

Patricia Villegas, directora de teleSur.

La periodista colombiana se preguntó que “si hoy tuviéramos que volver a hacer teleSUR, cómo lo haríamos. Hay que volver a empezar porque ya no existe solo una autopista de la información y trabajamos con públicos hiper segmentados. Por tanto, lo que hacíamos antes nos ha permitido ganar en experiencia, pero hoy, ya no nos sirve”, enfatizó.

De ahí la necesidad de que el periodismo actual deba adaptarse a los nuevos formatos pues, “para que un contenido llegue al público, tiene que verse y oírse bien, ser estéticamente agradable”, comentó Villegas, quien agregó que “no podemos decirle a los usuarios que vean nuestros contenidos porque son correctos; también tienen que ser agradables”, apuntó.

En lo referente a la capacitación de la prensa, la directora de teleSUR agregó que “es necesario conocer el funcionamiento de las redes sociales y tener la mayor presencia posible. No es suficiente llevar la cámara hasta el lugar, hay que saber contar, quién lo va a hacer, en cuánto tiempo y para qué red social, y todo esto, con inmediatez”.

Ninguno de los paneles y conferencias del Coloquio pasó por alto la causa de Palestina. Al respecto, Villegas señaló que todo cuanto hacen estos meses en teleSur es en solidaridad con el pueblo y los periodistas asesinados en Gaza.

Miguel Pérez Pirela, político y comunicador venezolano.

Otro de los momentos significativos de la cita estuvo a cargo de Miguel Pérez Pirela, político y comunicador venezolano, quien conversó cómo el neoliberalismo capitalista nos ha vendido las nuevas plataformas digitales como espacios democráticos y libres.

“La dictadura del algoritmo no es solo una dictadura matemática, sino, psicológica. YouTube logró que trabajáramos para él de forma gratis. No solamente estamos esclavizados a las plataformas, sino que además estamos lo hacemos voluntariamente”, añadió Pérez Pirela.

En “Patria”, que se convirtió en una experiencia visual y auditiva importante, sobresalió la sala inmersiva, que permitió a los asistentes sumergirse en un entorno lleno de imágenes y sonidos. Aquellos que se aventuraron a entrar en ella tuvieron la oportunidad de apreciar un emocionante compendio de fotografías que incluía frases emblemáticas pronunciadas por el Comandante en Jefe, y otras que resaltaban la solidaridad y la ayuda humanitaria del país frente a la violencia y la destrucción.

Además, se hizo hincapié en el concepto de Revolución enarbolado por Fidel, al mostrar cómo este movimiento político, económico y social ha sido un motor de cambio y transformación en la historia cubana.

CRÉDITOS

Fotos. / Anaray Lorenzo