Comienza esta mañana, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución. Sus sesiones contarán con la asistencia de 480 delegados y 120 invitados. Tres comisiones de trabajo analizarán asuntos cuya materialización puede contribuir al imprescindible rescate del quehacer de la organización

No debe ser un cónclave para decir y repetir consignas que no trasciendan el recinto donde se va a celebrar, porque “hacer es la mejor manera de decir”. Pienso que sea una reunión para que cada cual exponga, anote y lleve consigo la parte que le toca difundir allí en el barrio, de modo que a cada rincón del país lleguen los aires renovadores que precisan los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Desde hace un año se trabaja en ello, pero ha llegado la parte culminante: el intercambio de pareceres y la generalización de las buenas experiencias, en contraposición con la inactividad prevaleciente en muchos lugares.

Esta mañana comienza el X Congreso de los CDR, con la participación de 480 delegados -18 de ellos directos- y 120 invitados. Como paso previo, desde hace un año se ha desarrollado un proceso orgánico que ha permitido conocer dónde están las debilidades y cuáles son las fortalezas para retomar el camino, la razón de ser de los comités desde su fundación el 28 de septiembre de 1960.

Como expresara en declaraciones al Sistema Informativo de la Televisión Cubana el Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de la organización, hay quienes afirman que estos tiempos son muy difíciles, pero no lo son más que aquellos momentos en que surgió, cuando explotaban bombas todos los días, y existían bandas armadas y entrenadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para destruir el proceso revolucionario triunfante.

Recalcó que, en aquel contexto, el enemigo era fuerte, lo cual no quiere decir que hoy no lo sea. “Cada época –afirmó- tiene sus propios retos, y estamos viviendo una época particularmente compleja, en la cual, por un lado están los enemigos ilusionados con que de una vez por todas darán el toque final, el tiro de gracia a la Revolución, y por el otro, estamos los revolucionarios, diciendo que este proceso continúa; que este es un pueblo acostumbrado a resistir, un pueblo que se crece, a pesar de las dificultades, que son palpables. En ese contexto celebramos nuestro 63 aniversario, conscientes de cuán duro hay que trabajar para continuar resolviendo nuestros problemas”.

Se refirió a un hecho frecuente en la cotidianidad: “Hay muchos lugares donde la gente dice ‘mi CDR no funciona; yo no estoy haciendo nada’, mientras que hay otros, donde, afortunadamente, te dicen que el CDR no funciona pero quieren echarlo a funcionar, que quieren aportar; ver de qué forma se reúnen los vecinos para eliminar tal o cual basurero. Hay maneras de organizarse y trabajar en función de la solución de los problemas, sin esperar a que todas las soluciones vengan de arriba. En eso estamos, sabiendo que no hay razones para cruzarnos de brazos, si lo que tenemos que hacer es unirnos. Con más razón que nunca tenemos que mostrar mayor unidad, resolución y disposición de continuar avanzando”.

El Congreso y la solidaridad

Tres comisiones de trabajo sesionarán este día, encargadas de debatir asuntos estratégicos: La política de cuadros y la atención a los problemas de la economía, El trabajo ideológico y la atención a los niños, adolescentes y jóvenes, y La vigilancia revolucionaria y el trabajo preventivo.

Mañana concluye el cónclave y, el viernes, se realizará el encuentro de solidaridad Por la unidad, la paz y la integración de los pueblos, con la participación de las delegaciones asistentes. En horas de la tarde tendrá lugar el encuentro de líderes de organizaciones internacionales que integran el Frente Continental de Organizaciones Comunales.