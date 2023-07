Recreación y uso del tiempo libre. ¿Qué pasa en los municipios?

La Comisión de Salud y Deporte, en sesión conjunta con la de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer, analizó los resultados de la comprobación a las actividades concebidas en el Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre para el verano en los municipios. En el debate participó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De acuerdo con el informe expuesto por el diputado Danhiz Díaz Pereira, pese a los esfuerzos para garantizar variedad y calidad en las propuestas recreativas, aún persisten problemáticas, sobre todo en las comunidades de difícil acceso.

Estas fueron algunas de las limitaciones presentadas:

-Los proyectos de recreación no cuentan con la promoción y divulgación de sus actividades en las diferentes plataformas para implicar a un mayor número de personas

-Es insuficiente la fuerza técnica y a menudo faltan los insumos deportivos, musicales y otros necesarios para la realización de las diversas actividades

-No se conciben las propuestas desde el trabajo comunitario integrado

-Falta también una mirada más inclusiva a las posibilidades de recreación para las personas de la tercera edad

-Sobresale el mal estado constructivo de algunas áreas y el poco financiamiento para el mantenimiento de las mismas

-Aún son elevados los precios en varios de los centros de recreación que existen en algunos territorios. En la mayoría de los casos el servicio es privado y con precios inalcanzables para las familias

-Se necesita una estrategia más efectiva en el ámbito de la ruralidad, así como llegar hasta las zonas más alejadas de las cabeceras municipales.

¿Qué opinan los diputados?

Varios parlamentarios coincidieron en que es necesario acercar los planes de recreación a los lugares donde se realizan y en base a los insumos disponibles. Llamaron además a diseñar actividades atractivas para todos los gustos y grupos etarios.

Asiel Aguada Barceló, diputado por el municipio Santa Clara convocó a aprovechar las potencialidades de cada territorio. “Se trata de pensar la recreación donde vive la gente y no esperar siempre a los grandes planes que otro diseñe para ti”.

Ania Yelina Fernández Lara, diputada por el municipio Bayamo, exhortó a pensar en las comunidades del Plan Turquino y los planes de recreación que allí se gestan para los infantes y adolescentes. “Hoy prevalecen en esas zonas los centros nocturnos, donde aumenta el consumo de alcohol. Hay un gran deterioro de los parques infantiles, cada vez son menos las opciones para los infantes. Tenemos que pensar en ellos, ser conscientes de qué cultura queremos transmitirles”.

Aníbal Ramos, diputado por el municipio Media Luna, se refirió al papel de las universidades. “Tenemos que aprovechar las universidades para concebir opciones recreativas desde el conocimiento. No siempre tienen que ir los jóvenes hacia la universidad, la universidad también puede llegar hasta las comunidades”.

Liliam Mendoza, secretaria de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer, y diputada por el municipio Calimete, subrayó la necesidad de trabajar de manera integrada para revitalizar las opciones. “Uno siente a veces que hay demasiados esfuerzos dispersos en la comunidad: no puede ser que el Inder vaya por un lado y la Dirección de Cultura y el Gobierno municipal por otro. La recreación no es solo responsabilidad de las organizaciones sociales y de masas, como el verano no es únicamente responsabilidad de la UJC. Este es un asunto también de los gobiernos locales y los organismos”. Por último, convocó a reflexionar en dónde y cómo invertir los recursos de los municipios y a dinamizar las estrategias de desarrollo locales.

-Otros temas expuestos fueron la necesidad de retomar los denominados “planes de la calle”, los juegos comunitarios y encuentros deportivos y a reactivar el funcionamiento de los Palacios de Pioneros.

¿Qué dijo el presidente?

Díaz-Canel reconoció que el tema de la recreación está estrechamente vinculado a la política cultural cubana que es una sola, por tanto “no se puede hablar de una recreación en el sector estatal y otro en el sector no estatal, se debe abordar desde la integralidad”.

-Expresó que es hora de salir del eslabón de inercia en que han quedado algunas ofertas recreativas luego de la pandemia.

-Llamó a extender los programas de recreación durante todo el año

-Exhortó a fomentar la recreación personal y trabajar desde la espiritualidad, el pensamiento creativo y la innovación para buscar alternativas ante las limitaciones económicas por las que atraviesa el país

-Llamó a incorporar en esos espacios contenidos que promuevan las esencias de nuestra cultura, las tradiciones y costumbres, así como apostar por el buen gusto, la educación, el pensamiento crítico y las aspiraciones enaltecedoras y despojar de banalidades, sexismos y vulgaridades a los servicios o contenidos que se ofrezcan

– Convocó a pensar y diseñar ofertas de recreación en base a lo que tenemos, a concebirlos desde la Estrategia de Desarrollo Territorial y a tener en cuenta a todos los actores.

El Proyecto de Recreación y Uso del Tiempo Libre, coordinado por el Inder, define la recreación como un fenómeno sociocultural que integra acciones para el sano esparcimiento. Tiene carácter inclusivo, incluye la realización de actividades físicas, deportivas y culturales y contribuye al desarrollo humano con el fortalecimiento de capacidades físicas e intelectuales.

Para su perfeccionamiento aún quedan desafíos. Seguir discutiendo los precios en los centros recreativos, trabajar en nuevos métodos para divulgar la promoción diseñada desde los municipios, diseñar actividades que llamen la atención de los niños, adolescentes y jóvenes y tener en cuenta las zonas a las que aún las ofertas del Proyecto no llegan, son algunos de ellos.