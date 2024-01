De poder a poder

Matanzas se llevó la primera victoria, en el cerrado juego de apertura de la final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano

MATANZAS.-La gran final de la II Liga Élite del Béisbol Cubano arrancó con pie derecho, o mejor dicho, brazos zurdos; aunque fueron varios batazos claves los que terminaron marcando la paridad que existe entre los dos equipos involucrados, al menos en la práctica.

José Noroña pegó el jonrón decisivo. / Roberto Morejón

Lo aclaramos porque si de nómina se trata, hay un claro favorito desde que arrancó la lid, pero otra cosa demostró el terreno. Y las gradas, pues las aficiones y las congas también compitieron entre ellas, en un abarrotado Estadio Victoria de Girón.

Los locales se llevaron el éxito con pizarra de 6-5, no sin antes transitar por un sinfín de momentos en los que la visita hizo resistencia.

Hay que decir primero que un jonrón de José Noroña decidió el compromiso. En el octavo capítulo la despachó por el jardín izquierdo ante los envíos del relevista José Ignacio Bermúdez y con ello acabó bateando de 4-3.

La verdad, como podíamos esperar, fue uno de los duelos más vistosos que podemos ver desde el box en nuestra pelota, protagonizado por los zurdos Yoennis Yera, de Matanzas, y Geonel Gutiérrez, de Artemisa. No defraudaron, aunque ambos dejaron el marcador parejo, en cinco y seis inning de labor, respectivamente.

Más momentos puntuales

Dennis Laza salvó a su escuadra con un gran fildeo, tirándose sobre la hierba del jardín izquierdo para sacar el tercer out de la entrada inicial, cuando los dueños de casa amenazaban con hombres en segunda y tercera.

Pero tres errores en dos innings son demasiados. El último de ellos, de Dayan García en la antesala, quien al parecer perdió la bola por las luces, ante un inofensivo rolling: costó una carrera, que pesó luego en el resultado.

La tanda de los Cazadores tuvo especialmente dos momentos clave, en los cuales conectaron tres imparables de manera consecutiva. Su columna vertebral fue protagonista. Sobre todo, hablamos de Frederich Cepeda (5-2, con par de empujadas) y Luis González (5-3 y una remolcada).

Del otro lado un largo cuadrangular de Yurisbel Gracial igualó las acciones al cierre del quinto capítulo.

También vale recordar que de manera impensada los Cocodrilos tomaron ventaja en el séptimo inning. Un balk del relevista José Ignacio Bermúdez provocó que Yordan Manduley entrara caminando por regla desde tercera a la goma. Errores mentales que abundan en nuestra pelota.

De la conferencia de prensa

Matanzas arrancó con ventaja en el play off final. / Roberto Morejón

Al cierre del encuentro Armando Ferrer, director técnico de Matanzas, dijo que tiene claro que están ante un gran rival, y piensa que todos los choques deben ser reñidos. También que Artemisa tiene igualmente buen pitcheo y poderío ofensivo, por lo que no considera que haya un súper favorito para imponerse. Aclaró que a veces la etiqueta de «mejor equipo» no es del todo beneficiosa, porque puede generar mayor presión, aunque no es el caso de ellos. Anunció que Yoel Mogena será el abridor del segundo partido (este miércoles, a las 6:30 p.m.).

Por su parte, Yulieski González, mánager de Artemisa, dijo que fue un partido digno de una final. Un buen regalo para la afición. En el próximo juego deben mantener la calma y tratar de hacerlo bien. Anunció al abridor Raymond Figueredo, industrialista y último refuerzo seleccionado.