«El instante preciso» de mirar, ver y soñar

En homenaje al líder histórico Fidel Castro, este viernes 24 de noviembre, a las 5:00 p.m., se inaugurará la exposición El instante preciso en el Memorial José Martí. Sobre la muestra que aúna a 20 fotógrafos, BOHEMIA conversa en exclusiva con el reconocido documentalista Roberto Chile, quien al concebir la propuesta rinde honor, también, a la obra fotorreporteril que se ha hecho y se hace en Cuba

Unas veinte fotografías se adueñan de las paredes del Memorial José Martí. Desde allí, en espera de su inauguración, ya lucen con la certeza de saberse únicas, de reflejar El instante preciso de ser parte de la historia de un país. ¿Es posible atrapar en esas cuatro letras tanto sentimiento?, me pregunto. Roberto Chile, quien aunó en esta exposición a igual número de fotorreporteros, comenta que “el leitmotiv de la muestra es la pretensión de atrapar momentos de la vida de nuestra isla, a través de las emociones y sueños de sus creadores, en esos segundos en que el ejercicio del fotoperiodismo los detiene ante la realidad, la imaginación y la empatía.

“Estos artífices del lente no son los únicos, pero sus obras son indiscutibles en este afán inconcluso de épica de un tiempo y un país. Todos han legado imágenes de altos valores estéticos, que perpetúan momentos trascendentales del acontecer cubano”.

Y es que aunque la selección de imágenes no se propone narrar nuestra historia, sí la evoca al sentirse el espíritu, ejemplo y legado de Fidel. “Por eso hemos querido recordarlo en la efeméride, no con fotografías de su rostro, sus manos, sus atributos, como en ocasiones anteriores, sino desde aquellos momentos vividos durante los primeros años de la Revolución y en los más recientes”.

El instante preciso no es simplemente una exhibición. Concebida a partir de varios artículos publicados con frecuencia semanal desde febrero hasta junio de 2023 en Cubaperiodistas (posteriormente replicados en otros medios), agrupa entonces a Ismael Francisco, José “Tito” Meriño, Ricardo López Hevia, Juvenal Balán, Yaimí Ravelo, Abel Rojas, Jorge Luis Sánchez, Roberto Garaicoa, Juan Manuel Muñoa, Enrique González (Enro), Francisco «Panchito» González, Abel Padrón, Roberto Suárez, Omara García, Gilberto Rabassa, José Manuel Correa.

A modo de homenaje, Chile suma también a cuatro de los fotógrafos de la llamada “Épica”: Alberto Korda, Raúl Corrales, Liborio Noval, Roberto Salas, quienes se reunieron en una ocasión con Fidel para rememorar los años en que asumieron la tarea de dejar constancia fotográfica de la naciente Revolución.

–Una de tus pasiones, podríamos decir, ha sido divulgar –y que se les reconozca– la obra de importantes creadores cubanos, ¿El instante preciso constituye también un aliento e impulso a esos profesionales que se mueven detrás del lente y que son imprescindibles para la labor periodística, a veces no aplaudidos en su justa medida?

Esta exposición pretende reconocer una labor periodística imprescindible como lo es la fotografía de prensa, la cual no ha tenido, como tú misma afirmas, los aplausos merecidos. El fotoperiodismo exige tesón, a veces temeridad; sacrificio siempre. Entregarse en cuerpo y alma a narrar con imágenes el tiempo que les tocó vivir, ¡qué tarea más hermosa, útil y significativa! ¡Qué suerte la de esos hombres y mujeres capaces de pintar con luces, sombras y colores los sucesos más relevantes de la historia!

–¿Por qué se escogieron entonces a los fotógrafos que conforman la muestra?

La selección no fue estática, sino dinámica. Si bien es cierto que faltan otros que merecían estar en esta selección, los que la integran lo merecen, ya sea por su vasta obra, o por el ímpetu con que la asumen. Así es el caso de algunos de los más jóvenes, aún con mucho camino por andar, pero con resultados meritorios en su breve carrera y un horizonte prometedor por delante.

Con algunos de ellos coincidí en diversas coberturas periodísticas –dentro y fuera de Cuba– durante los más de 25 años que trabajé con Fidel, como camarógrafo esencialmente, y luego como fotógrafo. A otros me une una larga amistad que trasciende lo profesional. Pero sin dudas todos han legado imágenes de altos valores estéticos.

Para ello hice mías estas palabras del inolvidable Eusebio Leal: «…es fácil elogiar y acordarse de los que ya no están, pero lo verdadero, lo extraordinario, lo grande, es admirar a nuestros contemporáneos: a los historiadores, a los artistas, a los que seguramente tienen mucho más mérito que yo».

–¿En la fotografía de prensa hay poesía? ¿Podríamos hallar en un acontecimiento real esa inspiración que al espectador nos hace suspirar, estremecer, asombrar, emocionar…, al igual que cuando se aprecia una imagen más artística? ¿O quizás sea ese el talón de Aquiles de los que optan por captar un hecho desde el enfoque periodístico?

La poesía fluye sola, y si detrás de la cámara hay un poeta de la imagen, aunque en el momento de captar el acontecimiento tenga que hacerlo con apego a la verdad, habrá poesía. Precisamente esas son las imágenes que eternizan la vida, las que permanecen para siempre en la memoria de los pueblos. Como decía el célebre fotógrafo Raúl Corrales: “Yo miro y veo”. Todos miramos, no todos vemos. Porque para ver no bastan los ojos y la mente, tiene que existir una sintonía con el corazón. Solo entonces el fotógrafo logrará estremecer, asombrar, emocionar al espectador, yo diría situarlo en el lugar de los hechos, que es, ponerlo a soñar. Como bien expresó el francés René Char: “El poeta no deja pruebas a su paso, deja huellas. Solo las huellas hacen soñar”.

–¿Qué elementos pueden ser claves, según Chile, y que hoy no pueden escapar a la mirada de un fotógrafo de prensa?

En nuestra fotografía de prensa, al menos en la que se publica en nuestros medios, se nota una ausencia de la otra cara de nuestra realidad, esa que no se corresponde con la marcha feliz de los acontecimientos, nuestros pesares. Silvio Rodríguez lo dice en una de sus canciones: “No tocar duro nuestras verdades, levanta muros, pudre capitales”. Y eso es lo que le falta a nuestro periodismo, y no solo a la fotografía, tocar duro la realidad. No detenernos solo en nuestras victorias, luces, avances, sino también, en nuestros reveses, sombras, retrocesos. Cuando lo hagamos, no habrá que acudir a otras fuentes para informarnos y, entonces, estaremos diciéndole a nuestro pueblo y al mundo entero todas las verdades.

–¿Cree que la fotografía de prensa para trascender debe estar ligada solo a un acontecimiento que impacte?

Se pueden lograr imágenes impactantes de un hecho intrascendente; sobran los ejemplos. Una de las más relevantes de la historia de los primeros años de la Revolución la tomó Roberto Salas: El primer día. Y no se trata de una fotografía a Fidel, al Che u otro de nuestros líderes, sino un hombre común, un negro, sonriente, mostrando un ejemplar del periódico Revolución frente a la Embajada de los Estados Unidos en la isla. Dice el titular: “VIVA CUBA LIBRE. Rompen los E.U. sus relaciones con Cuba”. Mira qué manera más simple de plasmar un acontecimiento trascendental. Esa fotografía está en la exposición. No podía faltar.

–¿Encontraremos en la exhibición algunas de las instantáneas de Roberto Chile?

Aunque en variadas ocasiones haya asumido esa labor, no me considero un fotorreportero. Cámara de video en ristre, seguí a Fidel a todas partes sin reparos y sin miedos durante más de medio siglo, y dejé constancia de cuanto pude, para aquellos tiempos, para los de hoy y ojalá también para el mañana. Aunque menos, también hice fotografías de prensa y aún las hago, pero hubiera arruinado mis intenciones si incluyera una de mi autoría en esta muestra.

–Algo más que agregar…

Que no dejemos de soñar con un país mejor en un mundo mejor. Para eso nos corresponde superarnos, crecer profesional y humanamente.

Comandante en Jefe. Ordene./ Alberto Korda.

Sombreritos./ Raúl Corrales.

Alfabetizadores./ Liborio Noval.

El primer día./ Roberto Salas.

Volvieron./ Ismael Francisco.

Iluminados./ Enrique González, Enro.

Los que saben querer./ Roberto Garaicoa.

Alas de mariposa./ Jorge Luis Sánchez.

Loto azul./ Francisco Panchito González.

Fuego./ Gilberto Rabassa.

Valor y constancia./ Abel Rojas.

Generalísimo./ Ricardo López Hevia.

Valor frente al dolor./ José Manuel Correa.

Vacuna cubana./ Abel Padrón.

Misión Milagro./ José Tito Meriño.

Médicos cubanos en Pakistán./ Juvenal Balán.

Valientes./ Omara García.

Campeona./ Roberto Suñarez.

Con la bandera./ José Manuel Muñoa.

En defensa de la paz./ José Manuel Muñoa.