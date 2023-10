Elecciones en España: Un gol a cero

El Partido Popular no logra apoyo parlamentario. Toca el turno al PSOE

El derechista Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia del Gobierno español, recién cerró este septiembre su actuación en la cancha legislativa con una repetida derrota en sus dos programadas e instituidas salidas al terreno.

Núñez Feijóo en el podio, en defensa de su fallida investidura. Sánchez observa y calla desde su platea. / The Objective

En una primera ronda no sumó mayoría absoluta y en una segunda, cuarenta y ocho horas después, tampoco adivinó el boleto, cuando debía acumular mayoría simple.

Las dos sesiones de la Cortes dedicadas al debate de la nomenclatura de Feijóo, cuyo fragor verbal llama la atención de los habituados a escenarios legislativos más calmos, reprodujeron una suerte de patio donde gallos y gallinas cantaron y cacarearon a toda vela en términos nada empáticos a la hora de defender sus respectivas posiciones.

Vale recordar que, según la Constitución española vigente, si ningún candidato a la jefatura del Ejecutivo logra mayoría absoluta en las urnas, el rey debe convocar ordenadamente a los contendientes más votados y con más apoyo político para autorizarles a acudir a las Cortes e intentar ganar el favor de los parlamentarios y con ello el liderazgo. Si el primero no lo logra, entonces tocará el turno al segundo en el número de boletas.

Así las cosas, el esperado fracaso de Núñez Feijóo deja abierta la puerta al monarca Felipe VI para permitir al candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el actual presidente Pedro Sánchez que intente la aceptación de las Cortes.

El PP y el pataleo

Según entendidos, era un secreto a voces que el Partido Popular no conseguiría hacer gabinete este septiembre. Si bien acumuló en las parciales de mayo último un gran número de gobiernos locales, y en las presidenciales de julio obtuvo el mayor favoritismo en las urnas, su alianza con la ultraderecha del partido VOX, liderado por Santiago Abascal, le cerró el paso a las alianzas de que estaba necesitado para imponerse en el debate parlamentario.

El rechazo generalizado de los sectores de izquierda y de los partidos autonómicos y separatistas a la comunión del PP con una entidad retrógrada, que niega el cambio climático, objeta la multiplicidad comunitaria y cultural de la nación, y aborrece todo lo que signifique un cambio progresista y coherente de la sociedad, entre otras consideraciones extremas, dejó al campo al aspirante de la derecha, que -por demás mintió alevosamente sobre el panorama nacional en sus reiterados ataques a Pedro Sánchez, mostró total incoherencia entre su ejecutoria personal y su retórica, y centró sus muchas intervenciones en el debate en intentar degradar la actuación de la administración aún en funciones, eludiendo hacer referencia clara a sus planes de gobierno y a sus eventuales respuestas a la principales inquietudes de los españoles de a pie.

En todo caso, como le indicaron con fuerza no pocos oradores, su trayectoria política no le permitiría pasar, por el momento, más allá de ser “líder de la oposición”, a una posible administración.

En lo inmediato

Es posible que cuando estas notas se publiquen, ya Felipe VI haya intercambiado con los cabezas de los partidos políticos representados en el Legislativo para encauzar la eventual investidura de Pedro Sánchez como repitente jefe de Gobierno.

Un proceso que puede ser muy complicado, toda vez que la aprobación de una nueva investidura del presidente en funciones requiere sumar en su lista los votos de los partidos independentistas de Cataluña, de manera de lograr la mayoría absoluta requerida, de 176 o más diputados a su favor…y ello implica compromisos, según los dirigentes de esas agrupaciones.

Así, y de manera concertada, tales organizaciones advirtieron que entregarán su aprobación a Sánchez si el posible líder ejecutivo admite trabajar por la amnistía de los separatistas penados por su actividad política y se establecen las condiciones de un referendo sobre la independencia de Cataluña, elementos que el PP y VOX rechazan de plano y califican de “decisiones anticonstitucionales que trozarán la integridad de la nación.”

De hecho, la “traición a la institucionalidad española” fue una de las banderas más agitadas por Núñez Feijóo y Abascal en sus alocuciones al Parlamento, en medio del total mutismo de la bancada del PSOE y del propio Sánchez, que -conforme a algunos analistas locales- parecían decididos a no poner sus cartas sobre la mesa hasta que el actual presidente sea llamado por la corona para buscar su investidura ante las Cortes. Al fin y al cabo, precisaron las mismas fuentes, era el objetivo de las sesiones legislativas que el PP hablase de su programa y sus planes, y no convertir el foro en un debate político sobre decisiones de otros.

El hoy de la puja

Los independentistas podrían decidir si Pedro Sánchez asume o España vota de nuevo. / La Vanguardia

Hasta que se redactan estas líneas, el panorama no ha cambiado mucho. El rey cumple su convocatoria a los partidos presentes en el parlamento, el PSOE solo ha adelantado que en el tema de la amnistía y el referendo independentistas solo avanzará hasta donde lo permita la Carta Magna, los separatistas se mantienen en sus trece, y la derecha intenta una suerte de campaña nacional de repulsa a Pedro Sánchez y sus colaboradores, tildándolos de vender el futuro de la nación a revoltosos, violentos y sectarios que desean la fractura territorial e institucional de España.

Es tanto así, que para estos días inmediatos el PP y sus colegas se alistan para programar y ejecutar protestas y marchas en las calles, de manera de hacer evidente el “rechazo masivo” a los planes “destructivos” del PSOE, reforzar sus estigmas contra los independentistas y remarcar su slogan de que solo la derecha es la sólida guardiana y representante de “todos los españoles”.

Lo cierto es que aquello que se decida o no entre Sánchez y los separatistas determinará que el Gobierno actual repita o no en la Moncloa, y que los ciudadanos españoles sean o no convocados otra vez a las urnas para remachar la puja por el control de la presidencia nacional.

Y a partir de este proscenio, para algunos aventurados observadores – y allá cada quien como lo estime-, el independentismo debería pensar dos veces que de no oponerse al PSOE tendría -hoy y luego- la oportunidad de seguir negociando sus aspiraciones con un interlocutor oficial, porque, ciertamente, si el PP y VOX llegasen al Ejecutivo en una repetida convocatoria a las urnas (y no es un hecho nada imposible) entonces la confrontación, el rechazo y hasta la persecución serían los únicos hilos válidos para una derecha visceral con todo el poder del Estado en sus manos, en relación con los grupos que defienden sus respectivas causas regionales y comunales.