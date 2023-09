Fotorreportero cubano se alza con el premio en certamen internacional

BOHEMIA conversa con el fotorreportero cubano Jorge Luis Sánchez Rivera, con una década de trabajo en esta revista, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso Fotografía Teatral “Teatro Expuesto”, que en su sexta ocasión convocó a participar en cuatro categorías

El fotorreportero cubano Jorge Luis Sánchez Rivera, de la revista BOHEMIA, obtuvo el primer lugar en el Concurso Fotografía Teatral “Teatro Expuesto” que con frecuencia anual, desde 2018, convoca la artista ucraniana Irina Averina, su curadora.

La imagen que representa a Cuba, titulada “Alas de Mariposa”, se alzó con el premio en la categoría Movimiento en el arte, una de las cuatro a las que convocó la sexta edición de “Teatro Expuesto” (Fotografía artística, Retrato y Fotografía experimental), que incluyó también Movimiento activo, Teatro callejero y Teatro inmersivo.

“Siempre me ha gustado el ballet como espectador, aunque confieso que no soy un gran conocedor de esa manifestación artística, he pensado que tiene su magia el ubicar a las bailarines fuera de los escenarios y que los transeúntes pudieran interactuar con ellos desde una manera mucho más directa. Y así, gracias a una amiga bailarina, surgió, casi casual, la primera serie fotográfica, lo que no hubiera sido posible sin la disposición de estos jóvenes que con tanto amor y profesionalidad me apoyaron en el proyecto, como son Lea Zayas, Thalia Molina, Roxana, Fernanda, Emily, Rosa María, Alex, Tairan… todos alumnos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso.

“Ellos son los protagonistas que me permitieron lograr fotos llenas de mucha belleza y muy buen gusto, gracias a su nivel de profesionalidad en cada movimiento y poses”.

El resultado, dado a conocer con motivo al Día Mundial del Fotógrafo, fue avalado por un prestigioso jurado internacional formado por personas cercanas al arte de diferentes naciones, con muchos años de experiencia profesional.

“En el caso del ballet callejero conversamos y planificamos lo que queremos lograr. Es un trabajo de equipo, en el que lo más importante es que quedemos satisfechos los participantes. Tengo, además, el cuidado de que nada ponga en peligro a los artistas, por eso hay que tener en cuenta el pavimento donde realizamos estas sesiones”, confiesa Jorge Luis, quien aseguró sentirse muy afortunado de poder captar instantes únicos con estos bailarines.

En la actual ocasión del certamen el comité de expertos estuvo compuesto por el georgiano Yuri Mechitov, autor de varios libros en el género; Elena Vilt (Estonia) y Sergei Zhdanovich (Bielorrusia), artistas fotográficos; Izya Shlosberg (EE.UU.), artista y escritora; Makinde Adeniran (Nigeria), dramaturgo y presidente de la Asociación Nacional de Artes Teatrales de Nigeria; y los ganadores de la anterior competición, el cubano Ariel Cecilio Lemus Álvarez de la Campa, Jovan Vidakovic (Bosnia y Herzegovina), Reza Mozafari Manesh (Teherán) y Csaba Meszaros (Hungría).

Este año se seleccionaron 188 fotografías –una larga lista– en las categorías a competir, y hubo presencia de países como Armenia, Bangladesh, Gran Bretaña, Grecia, Israel, Irán, Mongolia, Nigeria, Polonia, Serbia, Eslovenia, Francia, Suiza, Ucrania, República de San Marino y otros.

En el concurso pueden participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados, quienes no deben enviar más de cinco imágenes tomadas teatralmente.