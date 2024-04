Los trenes vuelven a su paso

Tras ser reparado el tramo de vía dañado por descarrilamiento en Siguaney, ya no es preciso tomar ramales alternativos

Después de cuatro días tomando ramales alternativos (en Guayos y Siguaney) los trenes de circulación nacional vuelven a rodar normalmente por la vía central, al ser reparados los aproximadamente 300 metros dañados como consecuencia del descarrilamiento ocurrido el pasado sábado en el kilómetro 364.2.

Ya por este tramo vuelven a circular los trenes.

Es ese el resultado de intensas jornadas, durante las que prevaleció la integración de voluntades, recursos, fuerzas y medios pertenecientes a Ferrocarriles de Cuba, Vías y Puentes, Ejército Juvenil del Trabajo y Ministerio de la Construcción, entre otros organismos y empresas cubanas.

En diálogo con BOHEMIA, José Lorenzo García, delegado del Ministerio de Transporte en Sancti Spíritus, explica que, aun cuando ese tramo recobra su vitalidad, por él habrá que circular con precaución, sobre todo en términos de velocidad, hasta que sean devueltos los parámetros o requerimientos técnicos, incluida la completa y cuidadosa nivelación de la vía, mediante la intervención de un equipo especializado.

En las próximas horas, además, debe terminar la extracción de unos 15 000 litros de crudo que este jueves permanecían dentro de una de las dos cisternas descarriladas para poder izarla, colocarla encima de una “plancha” y trasladarla de allí.

Para bien del medio ambiente, el ligero derrame de crudo no resulta significativo.

Entre tanto, Leonel Díaz Camero, delegado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Sancti Spíritus, ha destacado el control que pudo lograrse sobre un ligero vertimiento de crudo, detectado el martes en una de las cisternas volcadas.

“El derrame -reiteró- está totalmente bajo control, no fue significativo, ni por la cantidad, ni por el impacto. La biodiversidad no se ha visto afectada, hemos revisado la zona y, hasta el momento, no hay ningún daño ambiental.”

Tal y como se comunicó desde el principio, se investigan las causas que provocaron el descarrilamiento del tren extra 900, cuya locomotora remolcaba once cisternas de petróleo crudo procedentes de Nuevitas con destino a la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, en Sancti Spíritus.