¿Pelota caliente?

Se empaña por las expulsiones la II Liga Élite, en la cual, después de 20 juegos, Industriales mantiene el liderato

Lo que había sido un emocionante juego de pelota, se transformó en una tensa discusión entre Artemisa e Industriales, que se inició con la expulsión del relevista Yan Edwin Cabrera por pelotazo a Oscar Valdés en el noveno inning.

Los azules dividieron honores con Artemisa en el Latino. / Boris Luis Cabrera

Los Leones iban perdiendo hasta esa entrada 4-0, pero fueron oportunos y empataron, con protagonismo para Jorge Enrique Alomá, quien conectó cuadrangular con Luis Vicente Mateo en circulación, autor de un tubey remolcador de otras dos.

Entonces Raico Santos conectó hit al jardín central. Oscar Valdés recibió un pelotazo que llevó al árbitro de home, Luis Figueredo, a realizar la ya citada expulsión del relevista Cabrera, que quizás fue precipitada, o no, de lo cual escribiremos más adelante.

Ese bolazo significó que los locales pusieron en posición anotadora la carrera del gane. Ello hace pensar que no tenía sentido el pelotazo, aunque tampoco podemos olvidar que existe una colección de fallas elementales en el pensamiento.

En definitiva, la de Raico Santos se tradujo en la quinta y decisiva carrera que dejó al campo a los Cazadores, por cohete al jardín izquierdo del sustituto Jorge Yoan Rojas. Fue toda una revelación ofensiva, pues la tropa de Guillermo Carmona llevaba 19 capítulos sin poder anotar ante los artemiseños.

¿Tuvo el árbitro motivos que desconocemos? ¿Se equivocó? No lo sabemos. Lo vi por televisión, no estuve ahí. En cualquier caso no tiene justificación lo ocurrido después.

Pese a que algunos son del criterio de que este tipo de incidentes son normales, porque nuestra pelota es caliente, la verdad es que debería serlo solo desde lo competitivo y no trasladar, incluso a la grada –como ocurrió con un sector de público cercano al banco de la visita– el enojo o la impotencia que surgió en el terreno del Estadio Latinoamericano. Una situación todavía más inadmisible y también inexplicable.

Un buen juego, decidido en las postrimerías, se empañó por esta penosa situación, que además detuvo las acciones durante demasiados minutos en la noche del jueves.

Otro hecho desagradable ocurrió el pasado martes en Matanzas, cuando fue echado el pinareño refuerzo de Sancti Spíritus, Juan Carlos Arencibia, por tocarse sus partes privadas señalando hacia el público.

Y después de leer sobre lo ocurrido, porque afortunadamente no estaba ahí la televisión, solo me vino a la mente la imagen que se pueden llevar los niños –van muchos a los estadios o ven la televisión– de un pelotero que se manifiesta de esa manera.

No se trata de incidentes aislados. En espacios anteriores nos referimos al incremento de las expulsiones en el torneo de invierno, a diferencia de las registradas en la pasada Serie Nacional, incluso, contando la siempre más tensa postemporada.

Un solo dato. En los recién finalizados tres cotejos de cuatro choques que transcurrieron entre lunes y jueves, seis implicados dijeron adiós antes de tiempo por indisciplina.

¿Habrá que hacer algo? ¿Imponer sanciones de varios partidos a los amonestados? Se requiere de un mejor trabajo de los cuerpos de dirección (y con ellos). Confío que no habrá que cambiar nuestro reglamento y volverlo más severo para calmar los ánimos de aquí a enero, y que los play off prometan, y nuestra pelota toda, pero desde lo deportivo.

Y bueno, así de rápido se fue la mitad (20 juegos) de la fase clasificatoria en la II Liga Élite del Béisbol Cubano y la puja por avanzar a las semifinales ya se presagia intensa, ¡competitivamente hablando!

Tras los resultados de este jueves, Industriales, que dividió honores en el Coloso del Cerro con Artemisa (dos éxitos por bando), se quedó solo en la cima con 12 victorias y ocho derrotas, pero detrás la pelea está muy pareja.

Matanzas y Sancti Spíritus marchan con 11-9, mientras que Las Tunas y Artemisa llevan saldo parejo de 10-10. Preocupa el caso de Santiago, que se alejó a seis juegos completos de la primera plaza, con 14 reveses y solo seis sonrisas.

Este sábado inician nuevas subseries. Matanzas recibe a Industriales en el Victoria de Girón, Sancti Spíritus hará lo propio con Las Tunas,y Santiago buscará hacerse fuerte en casa y ascender ante Artemisa.

Sin mundial

Al equipo Cuba sub-23 se le fue la posibilidad de clasificar al mundial de la categoría que tendrá por sede a China el próximo año, su objetivo principal en el panamericano que acogió Nicaragua.

Una derrota ante Panamá con pizarra de 15-11 en la última fecha de la primera etapa produjo un triple empate con balance de 3-2 entre los nuestros, los propios canaleros y Venezuela, pero la fórmula del TQB nos dejó mal parados.

Antes, los dirigidos por Eddy Cajigal vencieron a Costa Rica en el debut 13-0, Curazao 5-0 y Venezuela 10-5 (lo sacamos del congelador, después de estar a dos outs de perder, y lo ganamos en extrainning), pero además del revés definitivo ante los panameños cayeron también frente a Colombia 7-4.

Finalmente, los cupos para la cita del orbe los consiguieron Colombia y Nicaragua, campeón y subcampeón en América, además de Puerto Rico y Venezuela.