Por el bien común

Vínculos inquebrantables, respaldados por una historia común de luchas emancipatorias, unen a Cuba con África. Lo mismo en Mozambique que en Namibia. Una muy fructífera gira del presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez

La XV Cumbre del Brics se vistió de largo al darles la bienvenida a seis nuevos miembros. Son estos Arabia Saudita, Argentina, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, que se unirán al bloque a partir del 1 de enero de 2024. El grupo se fortalece mucho más al contar con naciones de largo alcance en sus respectivas regiones; ahora constará de 11 países, que representarán el 37 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y el 46 por ciento de la población planetaria. Diversos analistas coinciden en que el Brics sobrepasará el PIB del G7 en términos de paridad de poder adquisitivo en más de 11 billones de dólares.

Atento a esta ampliación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en nombre del Grupo de los 77 y China (del cual Cuba es presidenta pro tempore), abogó por una mayor conjunción de los intereses mutuos en la apuesta por constituir un nuevo tipo de gobernanza internacional. Concluida la importantísima cita de Johannesburgo, el mandatario de la Mayor de las Antillas encaminó sus pasos hacia Mozambique y Namibia, para cumplimentar visitas oficiales.

Mozambique

El primer secretario del Comité Central del PCC, en visita oficial, fue recibido por el mandatario mozambicano, Filipe Jacinto Nyusi. / cubaminrex.cu

Corría octubre de 1977. Recuerdo bien la fecha porque se aproximaba un nuevo cumpleaños, y en esas edades de la adolescencia tales acontecimientos son trascendentes. Enciendo el televisor y mi padre me dice: “Atenta, que va a suceder algo grande”. Al principio no le di mucha importancia a lo que proyectaba el televisor, con una Plaza de la Revolución repleta y el conductor diciendo: “Aquí, ante ustedes, Samora Machel, líder del Frelimo y presidente de Mozambique”. Acto seguido el invitado se pone a cantar a voz en cuello, con una melodía contagiosa y dando vivas a Fidel y a Cuba.

Aquello, por supuesto, me impactó y pregunté quién era, a lo que mi papá respondió: “Es uno de los líderes más carismáticos de África y llevará a su país por buen rumbo”. Esa imagen no la puedo olvidar y por eso, de algún modo, he seguido con sumo interés los acontecimientos africanos. Desgraciadamente, años más tarde, ese hombre tan combativo y valiente, murió en un accidente aéreo.

A él y a Fidel fueron los primeros pensamientos compartidos este 25 de agosto por Díaz-Canel en Mozambique. Les manifestó a las autoridades el deseo de seguir unidos por la hermandad que legaron nuestros líderes históricos.

Voluntad de más colaboración

Prensa Latina reportó que el también primer secretario del Comité Central del PCC, en visita oficial, dialogó con el actual presidente de esa nación, Filipe Jacinto Nyusi. La agencia noticiosa destacó la oportunidad que significa esta visita oficial para profundizar la colaboración bilateral en áreas donde ambos países comparten ventajas, como la salud, la educación, la ciencia y la investigación, en la biotecnología y en los productos médico-farmacéuticos.

En Mozambique, tuvieron lugar conversaciones oficiales. / cubaminrex.cu

Nyusi agradeció a Cuba por su permanente solidaridad con su pueblo, especialmente en momentos difíciles, como el apoyo sanitario durante la pandemia de COVID-19 y ante catástrofes naturales como los sistemáticos huracanes que afectan a este país del océano Índico. “Nuestro sistema de salud no colapsó durante la pandemia, gracias, en gran medida, al envío desde Cuba de médicos y técnicos de la salud”, afirmó.

Con igual cariño fue recibido en la Asamblea de la República (Congreso unicameral) por Esperança Laurinda y Francisco Nhiuane Bias, con quienes intercambió palabras de amistad. A todos ellos les manifestó la voluntad de estrechar aún más los vínculos, agradeciéndoles por acompañar el llamado mundial de que el bloqueo estadounidense sea levantado, porque Cuba no le hace daño a nadie y por el contrario brinda mucha solidaridad. (1)

De esa estirpe son los 360 colaboradores y los compatriotas cubanos que residen en dichas tierras. Un ejemplo claro lo podemos encontrar ahora en la clínica Marcelino dos Santos, un centro donde ambos países llevarán adelante un proyecto para la atención especializada a personas con diabetes. Allí se personó Díaz-Canel. El visitante aprovechó la ocasión para elogiar la efectividad del Heperprot-P, un medicamento muy novedoso producido en Cuba por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB. El fármaco está destinado al tratamiento de la úlcera del pie diabético. Su efectividad se basa en el factor de crecimiento humano recombinante.

Por su parte, Cubadebate informó que el mandatario cubano y la delegación de alto nivel que lo acompaña colocaron una ofrenda floral en la Plaza de los Héroes en la ciudad de Maputo para rendir tributo a los luchadores por la independencia de Mozambique.

Namibia

En Namibia, el mandatario cubano fue el invitado de honor en el acto por el Día de los Héroes. / cubadebate.cu

Atenta al desarrollo de África tras su proceso emancipatorio, he seguido con mucha admiración el desempeño de la Organización del pueblo de África del Sudoeste (Swapo (por sus siglas en inglés), partido político fundado en 1960, que se transformó en 1966 en organización militar contra la ocupación ilegal de Namibia por los racistas que entonces gobernaban Sudáfrica. Su principal líder fue San Nujoma. Igual de carismático que Samora Machel, Nujoma proyectó una atractiva imagen con su sombrero alón; pero que los enemigos no se equivoquen: llegado el caso era capaz de luchar con tremenda fuerza; así se enfrentó al apartheid. Por esa entrega su pueblo lo designó su líder histórico y fue elegido en 1990 el primer presidente del país.

Medalla a la amistad

Cuba y Namibia desde esa fecha han entrelazado hermosas historias de hermandad, lo cual hizo que el Gobierno namibio y su actual mandatario, Hage Geingob, condecoraran a Díaz-Canel con la Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis en Primer Grado, la mayor distinción de Namibia. A su vez, por los méritos de Geingob y por su amistad hacia Cuba, Díaz-Canel dio a conocer la decisión del Estado cubano de otorgarle la máxima distinción de nuestra nación, la Orden “José Martí”. Granma puntualizó que de esta decisión emana otra: invitar al presidente namibio a realizar una visita oficial a nuestro país.

A Díaz-Canel se le confiere la mayor distinción de Namibia, la Orden de la Antiquísima Welwitschia Mirabilis en Primer Grado. / cubadebate.cu

Geingob tuvo la deferencia de expresar en español a Díaz-Canel: “nuestra casa es su casa”. “Consideramos a los cubanos como hermanos, por lo tanto confío en que usted se sienta aquí como en casa”, puntualizó en inglés.

Día para los héroes

Un momento significativo fue la firma de tres acuerdos de cooperación de beneficio mutuo por los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Sin embargo, lo más emotivo se desarrolló el 26 de agosto, cuando Díaz-Canel fue el invitado de honor al acto por el Día de los Héroes de Namibia, que cada año efectúa una multitudinaria concentración en el Estadio de la Independencia. (2)

Al hacer uso de la palabra, comenzó transmitiendo un caluroso saludo del Partido Comunista de Cuba, del Gobierno y el pueblo cubanos, y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Asimismo señaló que “Namibia es la tierra de los bravos, dice su hermoso himno; de ello pueden dar fe los internacionalistas cubanos que compartieron trinchera con los combatientes de la Swapo en los difíciles días de la guerra en Angola”.

Al evocar esa gesta aseguró: “Ustedes lucharon contra la injusticia en el campo de batalla y en la mesa de las negociaciones, y Cuba se honra por haberlos apoyado. No había camino más honorable a la independencia de este hermano país”.

Por esa probada amistad, ahora ambas naciones ”marchan juntas en el arduo camino al desarrollo. Con ese fin, miles de nuestros compatriotas han laborado en ese país y lo siguen haciendo en la salud, la educación, la pesca, el transporte y la construcción”, recordó.

Fructífera gira

En Namibia concluyó esta gira africana de Díaz-Canel y su delegación acompañante, que los llevó además a Angola, Sudáfrica y Mozambique. Al despedirse de suelo namibio, el dirigente cubano afirmó ante la prensa acreditada la voluntad de proseguir y fortalecer la cooperación con las naciones africanas.

Hay que destacar que previamente, en el marco de la XV Cumbre del Brics, el presidente cubano tuvo una serie de encuentros importantes. Entre ellos, sobresale la reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Igualmente intercambió con Azali Assoumani, presidente de las Comoras y de la Unión Africana (UA); con Dilma Rousseff, presidenta del Banco de Desarrollo del Brics, con quien sopesó la posibilidad de realizar proyectos conjuntos. Igualmente, nuestro mandatario departió con Narendra Modi, primer ministro de la India, miembro fundacional del Brics. A este le agradeció los créditos otorgados para desarrollar las energías renovables y el cultivo de arroz. (3) Sin duda fue esta una fructífera gira.