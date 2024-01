Recuento de dos citas significativas

África acogió al mundo a favor del bienestar y desarrollo de nuestros pueblos del Sur. En calidad de presidenta pro témpore del G77 y China, Cuba le entregó a Uganda esa responsabilidad

Fidel es referente obligatorio cuando se va a hablar sobre la participación de Cuba en organizaciones internacionales. Tal es el caso del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), inaugurado en Belgrado, en septiembre de 1961. El propósito de su fundación fue apoyar la grieta que los pueblos del llamado Tercer Mundo le habían infringido al sistema colonial, dando paso a un conjunto de naciones y grupos humanos libres de África, Asia y América Latina. Aunque fueron tiempos de la Unión Soviética y donde todo el “campo socialista” europeo tenía una amplia influencia en el orbe, y sin desdorar el papel emancipatorio de esos proyectos y su gran solidaridad humana, otros emprendimientos políticos estaban tomando cuerpo e intentaban reforzar sus posturas independentistas por caminos propios. La historia los avalaba por sus méritos.

Desde el primer momento el líder de la Revolución Cubana vio muy claro cuál debía ser la misión principal de esta agrupación, que en la actualidad acoge a 120 países, de todos los continentes. La Cumbre de La Habana de 1979 fue definitoria para el curso del Mnoal, porque sin dejar a un lado el no alineamiento y las cooperaciones económicas, centró la tribuna en denunciar al imperialismo estadounidense y las potencias capitalistas desarrolladas como los causantes primeros de los problemas de los trabajadores y de la población en general. Durante cuatro años Cuba ejerció la presidencia, la cual sería traspasada a la India en 1983.

Foto./ Cubaminrex.cu

Tenemos así que uno de los discursos más recordados del Comandante en Jefe fue el pronunciado en Nueva Delhi, el 7 de marzo de 1983, frente a la primera ministra Indira Gandhi, a la cual se le entregaría la presidencia del ente tercermundista. Entre sus principales ideas estuvo que “podemos proclamar que nuestro Movimiento está más unido que nunca, que nuestro Movimiento está más vigoroso que nunca, que nuestro Movimiento es más poderoso que nunca, que nuestro Movimiento es más independiente que nunca, que nuestro Movimiento es más nuestro que nunca”. Sin embargo, también alertó sobre los peligros que se cernían sobre la humanidad (no muy diferentes a los de este 2024), especialmente por la voracidad de las transnacionales y el capital financiero internacional, por la pobreza, el abandono de la infancia y sobre todo por una loca y escandalosa carrera armamentista, que al día de hoy no ha detenido sus desenfrenos.

En ese sentido dijo, por ejemplo, que “frente a la tragedia nuclear que nos amenaza, el drama del subdesarrollo y la explotación que nos oprime, y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo. La única salida a la altura del hombre es la de luchar…. Luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del Tercer Mundo”. (1)

Ha sido un largo bregar del Mnoal, donde Fidel sigue teniendo plena vigencia. En todos estos años, la Revolución Cubana ha defendido la voz auténtica de los pueblos y sus luchas reivindicativas. Tenemos, entonces, que a la altura de 2024, la mayor de las Antillas participó en Uganda en la 19na. Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en su condición de miembro y como presidente pro tempore del Grupo de los 77 y China.

Primera acción por el pueblo palestino

En su mejor tradición martiana y fidelista, durante la sesión inaugural de la XIX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mnoal, este 19 de enero de 2024, Cuba, en la voz del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, llamó a demandar en todos los espacios posibles el cese inmediato del fuego del régimen de Israel contra Gaza, velar por la seguridad en el resto de los territorios palestinos ocupados. Pidió apoyo urgente para una misión de protección internacional en la franja, con la autorización de la Asamblea General de la ONU. Además, instó a hacer el máximo esfuerzo por garantizar la seguridad y la protección de la población civil y también facilitar la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, incluyendo agua y alimentos. No podía faltar el reclamo mundial, al cual Cuba se suma, sobre la creación, de una vez por todas, de un Estado palestino independiente. (2)

Hubo, por tanto, una solicitud de una sesión especial de emergencia de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de convocar a una conferencia internacional de paz, siempre con la mira en proteger los derechos inalienables del pueblo palestino. Posturas todas consecuentes con el respaldo irrestricto que La Habana ha mantenido invariablemente con la causa palestina, rehén del imperialismo estadounidense y sionista en la región levantina.

Hitos cubanos en la cita de Kampala

En la intervención, Valdés Mesa elogió el compromiso justiciero de la organización, que “ha encabezado la defensa de múltiples causas justas en el mundo, entre ellas la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo, el racismo y el apartheid”. Sobre ese particular ahondó en que el accionar coordinado “constituye una necesidad impostergable frente al orden internacional prevaleciente, profundamente injusto, excluyente y discriminatorio hacia nuestros pueblos”. Hizo, asimismo, un repaso de la situación económica y financiera actual, caracterizándola por “múltiples crisis, alta polarización social, crecientes asimetrías, conflictos geopolíticos y una marcada erosión del multilateralismo”.

El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba aseguró que, ante el desaliento y el caos, “solo la cooperación y la solidaridad entre todos los países serán efectivas para enfrentar los colosales desafíos actuales y por venir”, reiterando el “compromiso de Cuba con la cooperación internacional solidaria, en particular la cooperación Sur-Sur, sobre la base del respeto mutuo, la ayuda desinteresada y la complementariedad”.

Voces coincidentes y en defensa de Cuba

Muchas fueron las intervenciones destacadas de la cita XIX del Mnoal, esta vez en África, en un país amigo. Por ejemplo, el anfitrión, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, llamó a promover y expandir la solidaridad y el comercio entre los miembros del Movimiento, haciendo especial énfasis en la idea de apreciar a África como espacio de crecientes oportunidades económicas.

Cuba le traspasó la presidencia pro tempore del G77 y China a Uganda, en la figura de su mandatario, Yoweri Museveni./ presidencia.gob.cu

Tal como reseña un reporte de la Presidencia de Cuba, “varias fueron las delegaciones que hicieron mención a Cuba y manifestaron su total respaldo a la lucha contra el bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos, exigiendo, además, excluir a Cuba de la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo”. Sobre eso giraron las palabras del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien subrayó: “En esta Cumbre está presente, como siempre, Cuba, la Cuba heroica. Cuba luchó en tierras africanas, estuvo en Angola, en Cuito Cuanavale y derrotó a los sudafricanos racistas, y a pesar de todos sus sacrificios Cuba sigue siendo bombardeada con medidas coercitivas unilaterales”. Y enfatizó: “Es necesario que el Mnoal intensifique su solidaridad con Cuba y demande el fin del bloqueo contra esa magnífica Isla del Caribe”.

Otros calibraron la situación internacional llegando a la conclusión de que el Mnoal debe ser “portavoz de las posiciones de los países del Sur, estando alertas además por el atraso que existe en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a los efectos crecientes del cambio climático; al tiempo que se demandó de manera inmediata la eliminación de medidas coercitivas que se imponen a varias naciones”.

Tercera Cumbre Sur

Antes de entrar de lleno en este tema, es importante señalar que esta periodista tuvo la oportunidad de asistir a la Cumbre habanera del G77 y China, celebrada en la capital cubana el 15 y el 16 de septiembre de 2023. Atestiguo que fue un evento con amplia participación extranjera, a la que se le prodigó la mayor hospitalidad de parte del pueblo de la Isla. Todos los asistentes querían intervenir, y lo hicieron: 90 de un centenar de participantes, para una membresía de 134. El entusiasmo había prendido cuando un tiempo atrás, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en su condición de presidente pro tempore del Grupo del G77 y China, convocó (desde la red social X) a una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno bajo el tema “Retos actuales del desarrollo: Papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. Llegado el crucial instante, se debatieron los principales desafíos y cuestiones medulares de las naciones del Sur.

Cumplida la responsabilidad cubana, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, hizo entrega oficial, en nombre de Cuba, de la presidencia pro tempore de la mentada organización a Uganda, deseándole los mayores éxitos. Reiteró que “podrá contar siempre Uganda con el total respaldo y apoyo de Cuba”. El jefe de la delegación antillana destacó que a pesar de los “grandes desafíos y complejos procesos” que trajo consigo el 2023 para la presidencia cubana se logró salir victoriosos. Asimismo, comentó que “gracias al esfuerzo colectivo de los miembros de nuestro Grupo, fue posible avanzar en el camino hacia el lugar que merecemos y necesitamos en el contexto internacional actual”.

Según las fuentes consultadas, Valdés Mesa exhortó a “continuar trabajando de conjunto en la implementación de los 17 proyectos de cooperación diseñados bajo la Presidencia cubana para el beneficio de nuestros miembros”. Y enfatizó en una idea que muy claramente tenía Fidel sobre la visión del Mnoal: “Unidos, en pos de los legítimos intereses y aspiraciones de nuestros pueblos, seremos más fuertes y nuestra voz será escuchada”.

Valoraciones

El equipo de prensa de la Presidencia de la República, se acercó en la propia Kampala a destacados especialistas y políticos cubanos, empezando por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. En alusión a lo sucedido, este remarcó la trascendencia de las dos cumbres (decimonovena del Mnoal y la tercera del G77 y China). Sobre ambas opinó que “trataron temas fundamentales, y el de mayor trascendencia fue el del genocidio contra el pueblo palestino. A su vez, fueron ampliamente debatidos tópicos asociados al derecho al desarrollo; los Objetivos de Desarrollo del milenio hasta el 2030, que han sufrido un retroceso debido a la pandemia y a la inequidad del orden internacional, así como el tema del cambio climático”.

Mientras, el director de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la cancillería cubana, Rodolfo Benítez Verson, destacó que la XIX cita ugandesa del Mnoal “se ha caracterizado por mensajes de unidad, de cooperación y de solidaridad y, sobre todo, por un firme compromiso de los miembros del Movimiento de continuar avanzando en su consolidación y fortalecimiento, para que sea un actor de relevancia en la esfera internacional”. (3)

El entrevistado subrayó los numerosos mensajes de apoyo y solidaridad hacia Cuba. Esto se materializó en el documento final de la Cumbre, al incluirse un acápite sobre Cuba. Les manifestó a los periodistas que “hay expresiones de condena firme al bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano; de condena a la inclusión de Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo; así como de rechazo a la ocupación ilegal del territorio donde está enclavada a la Base Naval de Guantánamo”. Pero ese sentimiento de solidaridad no se queda ahí, porque también el texto aprecia y agradece a Cuba por la excelente presidencia del G77 y China durante el 2023, al tiempo que se reconoce la exitosa celebración en La Habana de la Cumbre.

Han sido duros años de trabajo; no obstante una realidad que no tiene visos de mejorar por generación espontánea, Cuba Socialista, con la visión de Fidel como guía, no cejará en estar permanentemente del lado de todos los pueblos hermanos del mundo en lucha frente a las injusticias.