Saboteando una eventual reconciliación

China hace contrapeso a EE.UU. en Asia-Pacifico; el imperio no se cruza de brazos para desestabilizarla en relación con Taiwán

Beligerancia en su punto más alto. Ya no bastan las amplias maniobras en el mar Rojo: también ahora los Estados Unidos se mueven en los simuladores de guerra en una supuesta defensa de Taiwán. Asimismo, el último día de 2023, aviones de la Armada yanqui volaron en formación durante un ejercicio realizado en el mar de Filipinas, abriendo un nuevo capítulo de hostilidad en la región.

Lo novedoso de estos comportamientos es que nombran a la República Popular China (RPCH) como un hipotético enemigo. Hasta ahora el imperio había sido cauteloso, puesto que lleva con “pinzas” sus complicadas relaciones con el gigante asiático.

Tales acciones adquieren singular relevancia por cuanto, el 13 de enero de 2024 el candidato del Partido Democrático Progresista de Taiwán, Lai Ching-te, ganó la liza electoral, coronándose el máximo representante de la llamada por Occidente “Isla Disidente”. Enseguida los medios internacionales se hicieron eco del resultado, aseverando que se trata del “hombre fuerte” de los EE.UU., si bien Washington mantiene como postura formal la adherencia al principio de “Una sola China”. Postulado defendido por Beijing en su anhelo de reconciliación (por vías pacíficas) con Taiwán, la cual tiene administración propia desde 1949. La comunidad mundial en casi la totalidad de naciones, incluida Cuba, asumen a la isla como parte integral china. (1)

En enero de 2023, Lai Ching-te resultó ganador en las elecciones presidenciales de Taiwán./ ecestaticos.com

En su doble rasero, los EE.UU. declaran comprensión de los deseos chinos de ver en el futuro (cercano) a ambas partes caminando juntas y, por otro lado, arman hasta los dientes a los “taiwaneses”. Recordemos que el 3 de febrero de 2023 el Departamento de Defensa norteamericano le concedió hasta 2028 a su gran corporación industrial Raytheon un contrato de 68 millones de dólares para producir 50 misiles aire-tierra de última generación, con vistas al insaciable mercado de Taiwán. Actitud que pone en tela de juicio las declaraciones públicas yanquis de ser “guardián” de la paz y el entendimiento.

Con vistas a profundizar sobre este comportamiento errático y ambivalente, Bohemia se acercó a Eduardo Regalado Florido, jefe del Proyecto de Investigación sobre China en el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI). Aquí las interrogantes y sus respuestas. (2)

–¿Por qué es Taiwán tan importante para los EE.UU.?

–“Taiwán es la punta de lanza de la contención estadounidense contra China. Desde el punto de vista militar, la isla es una zona de concentración de tropas y armamentos de alta tecnología que apuntan contra Beijing, por lo que se le ha denominado el “Portaaviones o submarino insumergible”. Estratégicamente, Taipéi tiene un relevante valor militar. El acceso al mar de Filipinas es un escenario fundamental para las operaciones militares de Japón, Filipinas y la República de Corea. Taiwán representaría una plaza esencial con la cual disponer de una avanzada militar en el Pacífico, lo que pondría en mejores condiciones a los aliados de Washington en la región y a las propias operaciones navales del país norteamericano.

“También, para Estados Unidos Taiwán representa una pieza clave para impedir el objetivo de reunificación total de la nación china y de ejercer su contención. Dentro de las aspiraciones de Washington se encuentra la implosión o desintegración de China, de modo que Beijing se vaya descomponiendo en pedazos, en varios Estados (parecido a lo sucedido con la Unión Soviética). Washington conserva la aspiración, con la no integración de Taiwán a China, de crear una “fuerza centrífuga” o una reacción dominó a los desprendimientos de otros territorios chinos, como podrían ser Hong Kong, Tíbet, Sinkiang, etc.

“Desde el punto de vista económico, Taiwán tiene relevantes fortalezas que pudieran crear una gran sinergia en el desarrollo de la nación china. Por ejemplo, la isla posee un gran desarrollo en la producción de los microchips semiconductores, elemento esencial en el desarrollo tecnológico, en el que China no ha alcanzado la vanguardia de la producción actual. De hecho, Estados Unidos presiona para que la isla no venda dicha tecnología imprescindible en el soporte tecnológico contemporáneo y futuro. El ingreso pacífico de la isla a China representaría un significativo impulso al desarrollo económico, la seguridad y posicionamiento regional de China, por lo que Estados Unidos obstaculiza esa incorporación.”

–Con el resultado de las recientes elecciones en Taiwán, ¿cuál cree será la postura de las autoridades chinas? ¿Qué han declarado?

–“Las autoridades de Beijing declararon que los resultados legislativos no son una opción correcta para la reunificación de la patria ni para la estabilidad y la paz en el estrecho de Taiwán. Añadieron que el desenlace de las elecciones legislativas no representa la opinión pública mayoritaria de la isla y que no cambiará el panorama básico, ni la tendencia de desarrollo de las relaciones entre ambas partes, pues no alterarán la aspiración compartida de los compatriotas de forjar vínculos más próximos, a la vez que no impedirán la inevitable tendencia a la reunificación. La postura de China será de continuar insistiendo en lograr la reunificación nacional y de nunca tolerar una declaración separatista encaminada a ‘la independencia de la isla´ ni a la interferencia extranjera que aliente dicha aspiración. Beijing persistirá en el reclamo del cumplimiento del Consenso de 1992, es decir, el de la existencia de una sola China y que Taiwán es parte de China. Se prevé que la RPCH intensificará el trabajo con los partidos políticos, grupos y personas relevantes de los diversos sectores de la isla para impulsar los intercambios y la cooperación a través del Estrecho. Además, Beijing ha declarado promover el desarrollo pacífico entre ambas partes encaminado a la reunificación nacional.”