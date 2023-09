Soñar juntos para cambiar la realidad

Durante la primera sesión de la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del G77 y China en La Habana, varias han sido las voces que han abordado las desigualdades entre los países del Norte y el Sur, las políticas que perpetúan la pobreza y la necesidad de una cooperación para el desarrollo científico que nos beneficie a todos. BOHEMIA les acerca a algunas de las intervenciones

“¿Qué pasa si soñamos todos juntos en cambiar la realidad? ¿Qué pasa si de una vez el Sur se levanta? Necesitamos muchos soñadores persiguiendo el sueño de un mundo más justo e igualitario”, así concluía en su intervención Alberto Fernández, presidente de Argentina, durante la Cumbre del G77 y China que se efectúa los días 15 y 16 de septiembre en La Habana.

“Si somos conscientes de todo esto, todo sería más fácil”, precisó Fernández, quien recordó que el líder cubano Fidel Castro, cuando hubo que construir caminos sobre el mar, eligió a hombres del pueblo porque “las grandes obras las diseñan los ingenieros, pero las llevan adelante los soñadores”.

Comentó que en tiempos de la Covid-19 se trató de imponer la comercialización de las vacunas, con sus precios desmedidos y el poco alcance a ellas, y puntualizó que semejante desigualdad nos obliga a repensar el mundo, ante lo cual el G77 y China tiene mucho por hacer.

Asimismo, calificó como beneficiosos los recientes acuerdos del G-20 sobre África, que deberán frenar en alguna medida el saqueo despiadado de los recursos de este continente por siglos. Al respecto comentó que resulta imperioso que se escuche también el Caribe, porque es a quienes más afecta el cambio climático.

“Lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema financiero internacional que sigue aplicando las lógicas ortodoxas que nos llevaron a este estado de crisis”, aseguró.

Afirmó, además, que Estados Unidos no debe seguir imponiendo las tasas y dictaminando los acuerdos que debe hacer el Fondo Monetario Internacional, y que los actores del Sur global tienen en la ciencia, la tecnología y la innovación una enorme herramienta, de la cual no se puede renegar, sino utilizarlas en su conjunto para que no se conviertan en un problema.

Denunció, una vez más, cómo Estados Unidos ha influido por más de 60 años contra todo el mundo para mantener el vergonzoso bloqueo a Cuba.

Fernández también llamó a unir esfuerzos para dejar de depender de otros, como lo hizo la Mayor de las Antillas al producir sus propias vacunas contra la Covid-19 y ponerlas a disposición de quien las necesitaran.

Cambio climático vs. guerra vs. capitalismo

Varias fueron las intervenciones que abordaron la responsabilidad de enfrentar el cambio climático –uno de los tantos desafíos que también enfrentan las regiones del Sur– y la importancia de que la agenda global común deba establecerse en la equidad y la justicia como principios para todos.

En relación con esta temática, Gustavo Petro, presidente de Colombia, abordó que “no podemos asumir la responsabilidad (sobre el cambio climático) si mantenemos la guerra en el mundo. Les pido al G77 que intervenga y no para tomar partido”, apuntó.

Por su parte, la estrecha relación entre el fenómeno medioambiental y el capitalismo fue planteada por Abdoulkader Kamil Mohamed, primer ministro de Djibouti, quien expresó que “nuestros países son los más afectados y enfrentan una inflación galopante y la deuda externa”.

“La ciencia, tecnología e innovación son vitales para enfrentar esto. La mayoría de los países del Sur no tiene acceso a estas tecnologías y eso hay que solucionarlo lo más pronto posible. En este contexto, el activismo del G77 y China en foros internacionales son importantes para la soberanía de nuestros pueblos”, argumentó.

Más adelante en su alocución confirmó que “nuestro grupo debería estar más unido que nunca para defender nuestros intereses en procesos de negociación multilateral en curso”.

También, el máximo mandatario de la República Islámica del Irán, Rouhollah Dehghani, identificó que existe una serie de retos comunes en la senda del desarrollo del Sur global “para el que la ciencia, la tecnología y la innovación aportan soluciones innovadoras, y que van desde el enfrentamiento al cambio climático y la contaminación, pasando por la escasez de agua, hasta los atascos en las grandes ciudades”.

En su discurso, el primer ministro de la Mancomunidad de las Bahamas Philip Edward Davis, coincidió en que la crisis climática ha sido creada en las naciones desarrolladas del Norte, “pero ha creado listas negras y en ellas están los países pobres”, apuntó el jefe de gobierno bahamense, quien exigió, además, un trato igualitario en ese sentido.