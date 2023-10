Un combate en el Coliseo

Un vistazo, con datos, a los efectos en el deporte cubano del inhumano bloqueo estadounidense

Me pasa con mucha frecuencia (para no ser absoluto). Cuando entro al Coliseo de la Ciudad Deportiva, a pocos metros de la habanera Fuente Luminosa, me acuerdo del histórico anfiteatro de la época del imperio romano.

En aquel Colosseum o Colosseo (así es en latín e italiano) se realizaban combates de lucha. Ahora lo que presencio en el nuestro es un potente combate o denuncia: el de los efectos en el deporte cubano del inhumano bloqueo estadounidense a Cuba.

Me parecen importantes unos apuntes muy breves antes de seguir con nuestro tema central. En tiempos recientes he entrado más de una vez a este coloso del deporte cubano. Esos momentos tienen relación con el tema; de ellos, voy a mencionar dos:

En el primero de ellos, hace dos semanas, asistí a las competencias internacionales de taekwondo, las cuales se pudieron efectuar nuevamente, pese al bloqueo. Los de casa tuvieron que hacer juegos malabares.

El otro fue con la muy importante Primera Feria Internacional del Deporte de La Habana, finalizada el domingo 6 de agosto: aquí se reunieron 136 empresas, incluidas 23 extranjeras, a pesar de esa política cruel del gobierno de Estados Unidos.

El béisbol es uno de los deportes que más ha sufrido el bloqueo. / cubasi.cu En el Coliseo se vivió otro momento importante. / cubadeportes.cu

Unos puntos

Este bloqueo estadounidense, de tantísimo impacto en nuestra población, en general, fue tratado de forma muy convincente, en conferencia de prensa en el Coliseo por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder); Ariel Sainz, también vicepresidente de ese organismo; y Yilian Fernández, directora económica de la Sociedad Mercantil Cubadeportes S.A.

Yilian Fernández, Raúl Fornés, Ariel Sainz, Rudens Tembrás (director del sitio digital Jit) durante la reciente conferencia de prensa. / Calixto N. Llanes

A continuación expongo algunos puntos tratados allí:

–Entre marzo de 2022 y febrero de 2023 las afectaciones al deporte cubano fueron de más de 850 000 dólares estadounidenses.

–Impide a nuestro país recibir y enviar fondos por transferencias. Prohibe usar el dólar estadounidense en nuestras transacciones. El uso de la palabra “Cuba” origina severas restricciones.

–Imposibilita cobrar premios de competencias internacionales, o por bases de entrenamiento realizadas en nuestro país (miles de dólares), a lo cual se une la suspensión de 15 en lo que va de este año.

–Restringe los aseguramientos tecnológicos, de medios, y de implementos.

–Limita las esferas científica y docente.

–Establece la obligatoriedad a los peloteros de renunciar a Cuba para poderse insertar en las Grandes Ligas (de Estados Unidos), o en otras que dependen de ella. Se mencionó el acuerdo ya firmado, que no llegó a materializarse, para que jugadores, sin haber roto vínculos con su Patria pudieran insertarse en ella. EL contrato fue anulado antes de que pudiera ver la luz por el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Cuba ha insistido en su reanudación.

***

Me quedan más apuntes; mas, no quiero extenderme. Voy llegando al punto final con una esperanza. Que algún día, ojalá no lejano, cuando entre al Coliseo, recuerde que en él también se denunció al bloqueo.

Y ahora se adueña de mi monitor la canción Imagine, de John Lennon: “Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único”.