Ante todo, los seres humanos

Reflexiones de Marta Arjona

A la relevancia y quehacer de los museos dedicó varias conferencias. De ellas forman parte los siguientes fragmentos:

“[…] cuando contemplo una y otra vez las obras que forman parte de mis antecedentes culturales, ya no sólo las disfruto como imagen pura, sino también por el significado que tiene para mí como valor histórico, como señal a la que siempre responderé sin fatiga. Por eso creo que cuando un museólogo logra transmitir en su museo esas sensaciones a la comunidad que lo circunda, ese museo cumple con la función que le corresponde en la sociedad”. (El papel del museo como difusor de los valores del patrimonio cultural y natural y como fuente general de referencias para el desarrollo del conocimiento. IV Coloquio Nacional de Museos, Chihuahua, México, 1985).

“[…] un museólogo no puede ser indiferente a los fenómenos sociales. Un museólogo […] debe ser, además, sea cual fuere su especialidad en el campo de la museología, un maestro”. (El museo como centro de promoción y difusión cultural. Coloquio Internacional sobre Museología y Patrimonio Cultural, Bogotá, Colombia, 1977).

“[…] me pregunto si es cierto que todos los museos cumplen las funciones de educar […] o si se limitan a desarrollarlas de modo pasivo, sin una acción que vaya más allá de los límites físicos de la instalación. Porque en efecto, los museos quieran o no sus organizadores, ejercen sobre el público una acción ilustrativa más o menos intensa como centros permanentes de imágenes que dejan su impronta en la memoria del que los visita con interés o curiosidad para convertirse, sin dudas, en referencia enriquecedora del conocimiento. Ahora, de ahí a la utilización cabal del museo para transmitir en toda su dimensión esa referencia o conocimiento en función de la educación, hay un buen trecho. Porque Educar no es sólo desarrollar las facultades intelectuales del individuo, sino también las morales. Para ello no basta con ofrecer la imagen escueta de un objeto o una serie de ellos, aun cuando se exhiban con una convincente concepción museográfica”. (Museos y educación. Coloquio en Guadalajara, México, 1986).