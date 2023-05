La gasolina, el insomnio, la perseverancia

Hasta el próximo 19 de mayo sesiona en el centro de Cuba un encuentro historiográfico que contribuye a colocar en su justo lugar las sombras y luces de la vida republicana en la primera mitad del siglo XX cubano. Las crecientes limitaciones de recursos no han logrado vencer a sus organizadores

No pude ir a Sancti Spíritus. La falta de combustible me puso una zancadilla. Esta vez no me reencontraré con Juan Eduardo Bernal Echemendía o Carlos Gómez (los directivos de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia, coordinadores de la cita, con el auspicio del sistema de instituciones culturales), ni conversaré frente a frente con los investigadores procedentes de diversas regiones.

Recibimiento en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena. / Oreidis Pimentel

Frustración: sí; rendición: no. Porque los que hoy acaban de inaugurar su 25º coloquio, tras lucha desgastante contra la falta de transporte, la escasez de aseguramientos, los precios crecidos del hospedaje, no merecen el silencio.

Cada año resulta más difícil, pero se niegan a tirar la toalla. Y vuelve a ocurrir el casi milagro de ver llegar al gran salón de la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena a historiadores, profesores, estudiantes, algún musicólogo, profesionales de otras ramas, incluso periodistas que, amén de reportar el evento, se atreven a preparar una ponencia y bailar en casa del trompo. Todos con el propósito de seguir mostrando la verdadera faz (los ángulos innobles y los luminosos) de esa etapa que en Cuba llamamos la República y duró medio siglo: de 1908 a diciembre de 1958.

Veteranos y jóvenes ocupan el lugar durante tres días, en los cuales lo mismo pueden disertar sobre las luchas políticas que sobre ciencia, cultura, educación, personalidades, béisbol, las disquisiciones republicanas en torno a la vida y obra de Martí.

Desde casa intento imaginar cómo transcurrió el concierto de recibimiento, a cargo de las Tonadas Trinitarias; y el panel inaugural, dedicado a Antonio Núñez Jiménez. Tal vez lo mismo haga Joney Zamora, especialista del Instituto de Historia de Cuba, varado también en La Habana, con su disertación ya lista.

Entre las fechas y sucesos significativos a los cuales se dedica la presente edición de Voces de la República se hallan los centenarios de Antonio Núñez Jiménez y Fina García Marruz. / Oreidis Pimentel

Pero, insisto, nada de sacar bandera blanca. A falta de gasolina quedan las TICs (o sea, el correo electrónico, WhatsApp) y gracias a ellas he conseguido reunir en una especie de entrevista colectiva a Danay Morgado, historiadora, Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba; a Josep Trujillo, quien trabaja en la sede nacional de la Sociedad Cultural José Martí; y a Oreidis Pimentel, promotor de la Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana.

Danay Morgado es jefa de la Licenciatura en Historia en la Universidad de Cienfuegos. / Cortesía de la entrevistada

Como Internet permite cualquier acto de ilusionismo (antes se diría simplemente truco), despliego de fondo la imagen del parque Serafín Sánchez, coloco varias sillas cómodas cerca del busto de Martí y me siento frente a los entrevistados, bajo la mirada curiosa y breve de los transeúntes. Con Zamora hablo a distancia, móvil en mano.

¿Qué temas seleccionaron para Voces de la República 2023? ¿Dónde radica lo novedoso de ese estudio?

Danay Morgado: Trataré sobre dos congresos nacionales olvidados por la historiografía: el de Estudiantes de Segunda Enseñanza (celebrado del 15 al 18 de mayo de 1942) y el V Congreso de Doctores en Ciencias y en Filosofía y Letras (27-29 de diciembre de 1943). Ambos prestigiaron a Cienfuegos y a varias de sus instituciones, como el Ateneo, el Instituto de Segunda Enseñanza. El estudio sobre dicho Instituto deriva de un proceso de formación doctoral en Ciencias Históricas y me permite ubicarlo como el centro educacional público de mayor relevancia en la ciudad, debido a que contribuyó no solo a la formación académica de sus estudiantes, también a la cultural. Asimismo, cultivó el amor a la nación cubana.

Josep Trujillo: Presentaré la memoria digital de los volúmenes Voces de la República. El evento recibe una cantidad significativa de trabajos y un grupo de estos –seleccionados en cada ocasión por el presidente de la Sociedad Cultural José Martí en la provincia– son publicados por la editorial espirituana Luminaria, con una tirada de pocos ejemplares.

“El compendio nos muestra un abanico de temas, por ejemplo, la labor de diversas personalidades: Gonzalo de Quesada y Miranda, José María Chacón y Calvo, Roberto Faz Monzón, Julio Antonio Mella, Emilio Roig de Leuchsenring, José Lezama Lima, Alejandro García Caturla, Raúl Ferrer Pérez, entre otras”.

Oreidis Pimentel: Traigo un estudio de caso: una cantante y bailarina cubana que estuvo en un campo de concentración en Italia, luego sufrió por el racismo al regresar a la Isla.

Por su concepción, es un evento único, en el cual año tras año se interesan investigadores, historiadores, académicos, asevera Josep Trujillo. / JLD En la Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana, ad-junta a la Oficina del Historiador, el periodista y promotor Oreidis Pimentel investiga y coordina los grupos de ascendencia asiática. / Cortesía del entrevistado

Joney Zamora: Escogí acontecimientos relacionados con la Asociación Cubana de Artistas Teatrales en los años 1933, 1943 y 1953. Esa temática formó parte de mi tarea de investigación en el equipo de estudios culturales del Instituto de Historia de Cuba. Al indagar, surgieron nuevos contenidos para explicarnos uno de los orígenes del actual Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura.

Teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones que afronta actualmente el país, ¿por qué consideran importante continuar dedicando tiempo y recursos a este coloquio?

Josep Trujillo: Cada filial provincial de la Sociedad Cultural José Martí desarrolla anualmente en su territorio un evento de pensamiento. Al concebir el asunto de fondo para Voces de la República, los espirituanos tuvieron una gran visión; esto lo ha llevado a cumplir 25 años y mantener un alcance nacional.

Danay Morgado: Participé por primera vez en 2018. Fue una experiencia maravillosa e importante, ya que era una recién graduada y pude exponer delante de un público lleno de especialistas, escuchar sugerencias, opiniones; conocer otras investigaciones. Compartí con profesores como Francisca López Civeira y Maximiliano Trujillo Lemes, quienes tienen un recorrido exitoso en el campo de la Historia.

“Siempre será necesario volver a la República, aún se puede decir mucho acerca de ella. Además, he asistido a numerosos eventos a lo largo de mi carrera, en diferentes geografías del país y, sinceramente, este es de los mejores. Los aprendizajes que obtengo, el esfuerzo y el cálido recibimiento de sus organizadores, hacen de él una experiencia grata”.

Joney Zamora se ha especializado en la historia social y cultural. / Cortesía del entrevistado

Joney Zamora: Es una de las pocas oportunidades de los investigadores de distintas provincias para el intercambio de conocimientos, experiencias y herramientas de trabajo.

Oreidis Pimentel: Voces se erige como un espacio desprejuiciado para valorar (no para venerar) el pasado capitalista de Cuba. Todo sistema tiene luces y manchas y no se puede comprender el legado desconociendo el pasado, sea cual fuere.

¿Con qué podría enriquecerse el encuentro o socializar a mayor escala sus indagaciones?

Oreidis Pimentel: Con ponencias online. Incluir investigaciones desde fuera de Cuba, con rigor científico. Al mismo tiempo, debe tener más divulgación en medios nacionales y mayor uso de las tecnologías. Pudiera incluir un apartado de audiovisuales para sumar realizadores que aborden temas del periodo.

Joney Zamora: Una mayor comunicación entre los participantes noveles y experimentados siempre se agradecerá.

Josep Trujillo: Las publicaciones de Voces de la República se colocarán en el Portal de la Sociedad Cultural José Martí (https://martianoscuba.wordpress.com/), así podrán ser consultadas y descargadas por todos los que deseen conocer sobre estos temas.

Fin de la sesión. Se esfuman las sillas, el parque. Ahora mismo, dentro de la biblioteca, transcurre alguno de los paneles, mientras yo me pierdo el conocimiento y la camaradería. En 2024 no puede repetirse esta mala pasada. Toco madera.