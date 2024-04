Atmósfera surrealista

Deseo, amor, dolor, enajenación, muerte, desfilan por las páginas de un epub con el que la editorial de Sancti Spíritus ha engrosado la librería digital de Citmatel

“Supongamos que me llamo Casandra, ahora mismo, no lo recuerdo. Tu nombre tampoco importa mucho, la verdad”. Dan ganas de seguir leyendo. La muchacha –así la imagino– irá devanando el relato que da título a un libro de cuentos, Escalera de mar, presentado recientemente por Ediciones Luminaria.

Foto. / Leyva Benítez

Lisbeth Lima Hechavarría ha dotado a todo el volumen de buen ritmo e ingenio, asegura el editor Yunier Mena Benavides; sus narraciones giran en torno a “la muerte, el miedo, el amor, el deseo” y exhiben “otra manera de hurgar en la vida cotidiana, buscando siempre lo poco común, dejando los hechos habituales a la orilla del misterio”.

La escritora, nacida en Santiago de Cuba, explica que la editorial espirituana se hizo cargo de la publicación porque en 2021 la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Sancti Spíritus le otorgó al libro el premio Casatintas.

Surgió así un epub (a la venta en el sitio https://www.libreriavirtualcuba.com) compuesto por cinco historias “con un registro diverso; en específico, dos de sus textos –Escalera de mar y La pelirroja de Jodorowsky– son surrealistas. La marca es más fantástico. Mientras que El despertar de Alicia y Nece(si)dades aluden a enfermedades raras, pero se inscriben dentro del realismo”.

A esa última corriente pertenecen sus creaciones anteriores: Rostros, Matices de vida, la cuentinovela Bestias Interiores (todas publicadas fuera de Cuba) y Zona inexplorada (editorial Cubaliteraria).

¿Cuáles razones llevaron al cambio?, le pregunto.

“Cuando vives un proceso difícil, como la pérdida de una persona importante para ti, lo real y cotidiano no es suficiente. Entonces nos ponemos a fantasear. Este volumen de Luminaria no solo significó un giro en mi discurso narrativo –se adentra en el juego lingüístico, intertextual, intergenérico–, fue un exorcismo, me ha ayudado a sanar”.

Insiste en autodefinirse como una cuentista adicta a leer que “intenta hacer algo de poesía” y disfruta dedicarse, a la par, al periodismo narrativo. Además, comenta: “Me gusta reseñar las obras de los escritores de mi generación, porque siento que tenemos una deficiencia muy grande de crítica literaria”.

Colabora con la página web de la AHS, la de Claustrofobias, con El Caimán Barbudo, La Jiribilla, Puntal, la Revista Hispanoamericana, de Venezuela. Sin embargo, no ha cursado la carrera periodística. “Soy bióloga y ejerzo la antropología física forense”, puntualiza.

Ha encontrado tiempo para escribir desde los 14 años –ya cumplió los 28–, graduarse del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y asumir en su provincia, durante alrededor de un trienio, la vicepresidencia de la Asociación Hermanos Saíz. “Aún formo parte de su ejecutivo. Y le agradezco a la AHS por acoger mi obra y brindarme los espacios para crecer”.

Crecimiento que no toma respiro, pues próximamente deberá entrar en proceso de edición otro conjunto de cuentos, al cual ha nombrado Parches. La escritura de Escalera de mar dio paso a “un proyecto mayor, sobre la línea del surrealismo” y, según adelanta la propia autora, con un tema recurrente, “quizás un sello de toda mi narrativa”: la muerte.

Cinco volúmenes de cuentos ha publicado Lisbeth Lima Hechavarría; asimismo, varias de sus narraciones integran antologías o pueden hallarse en revistas cubanas y foráneas. / ahs.cu La imagen fue creada por el artista matancero Alexis Plasencia. / libreriavirtualcuba.com

Se trata de una Versión actualizada por la autora Lisbeth Lima Hechavarría, publicado originalmente en El Caimán Barbudo, el 19 de enero de 2024.