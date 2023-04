La pregunta de Tití

Kevin Soto Perdomo | Daniela González González | Roxana Reina Carol | Jean Carlos Freyre Carmona | Jorge Alejandro Fernández Espinosa

Bad Bunny, a pesar de haberse mostrado en más de una ocasión perdidamente enamorado de su pareja, en la canción Tití me preguntó asume un rol en donde se encuentra incapaz de enamorarse. La canción se pudiera decir que constituye una expresión más de rechazo al amor romántico e idealizado. Sin embargo, en un texto de la crítica Fátima Forti titulado Tití me preguntó de Bad Bunny: el significado de la letra, se explica que “Tití significa tía, por lo que Tití me preguntó significa mi tía me preguntó. El punto de partida de toda la letra es la pregunta que suelen hacer las tías en las reuniones familiares: ¿tienes novia? ¿cuándo te casarás? …”.

En este mismo texto se realiza un profundo análisis sobre el condicionamiento a que son sometidos los niños desde tempranas edades a su deber como varones de tener novia y, como resultado, el forjamiento de seres promiscuos, desconfiados e inseguros.

La psicóloga Beatriz Torres Rodríguez, profesora titular y consultante de la Universidad de La Habana comenta el claro temor al compromiso que refleja esta canción a través de aspectos medulares en las concepciones actuales sobre las que se establecen las relaciones sexoafectivas.

“La pareja contemporánea entre las características fundamentales que presenta es el temor al compromiso”, expresa Torres, “y estamos hablando no solo de parejas de adolescentes y jóvenes, sino incluso de parejas de mediana edad y personas mayores. Está dado en el contexto en el que vivimos, en que ahora la idea de la relación no es una idea que perdura para toda la vida. Hay un pensamiento de fragilidad sobre el vínculo. Las personas quieren vivir el aquí y el ahora. Se pondera mucho la satisfacción, no solo la satisfacción sexual, sino la satisfacción en la relación de pareja y por eso ante cualquier fracaso o incomprensión ya se piensa en la ruptura”.

Beatriz también expresa que todo desemboca en un miedo a la posibilidad del fracaso. También hay carencias de estrategias para afrontar los conflictos. Por lo que ha hecho metástasis en la sociedad la idea hedonista que persigue una vida donde la felicidad se traduce en ausencia de responsabilidades, en disfrutar y en pensar solo en el presente.

Por otro lado, la psicóloga Alina Masvidal Olivero detecta en la canción, más que una crítica, un peligro para la construcción y cuidado de la salud emocional de las nuevas generaciones.

“Se vende muy rápido ir de flor en flor”, comenta Alina. “Se vende muy rápido que quien más tiene más abarca y tal vez es hora de mirar hacia la sabiduría popular, la cual nos recuerda que quien mucho abarca poco aprieta. Uno se pone condón y dice que está protegido de las ITS. Pero, ¿quién protege tu alma, tus sentimientos? Todos tienen detalles bonitos dentro de su nivel psicológico y eso enamora. Entonces, también tenemos muchos aspectos negativos que degradan, desarman, destruyen el alma. Digamos que uno se enfrenta a una persona un lunes, el martes a otra persona, hasta cumplir con los siete días y vas dejando tu mundo subjetivo en cada una de ellas. Y es que somos seres influenciables porque vivimos en sociedad. Al enfrentarnos de ese modo a la vida, probablemente lo que logramos sea destruirnos el alma”.

CRÉDITOS

Coordinación:

Lys Alfonso Bergantiño | Mariana Camejo

Dirección creativa y maquetación:

Mariana Camejo

Diseño:

Fabián Cobelo Caballero