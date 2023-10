Al aguacate le llaman fruta mantequilla

Aunque muchas personas lo excluyen de la dieta y de él se extrae aceite para productos de belleza, se ha comprobado que tiene cinco veces menos grasa que la mantequilla, la mitad que la nata de leche y la margarina. La receta de hoy es mayonesa de aguacate

Como norma, antes de sugerir una receta, hay que dar una vuelta por los agromercados, puntos de venta de frutas, viandas, vegetales y condimentos, y hasta por las carretillas que trasiegan por las calles. De este modo, se sabrá qué producto abunda más –aunque de los precios, ni hablar- para proponer.

El aguacate colma todas estas plazas, con precios fluctuantes, pero ninguno bajo, porque están entre 60 y 100 pesos la unidad. Solo en los de Tulipán y 17 y K estaban a 50 pesos la libra. Pero resulta curioso que nadie habla de ese fruto y sus posibilidades como alimento más allá de su uso en ensaladas. Solo uno -Jorge Milanés, así se llama- me dijo: “La gente está equivocada con el aguacate; es más beneficioso de lo que muchos imaginan, hasta le dicen mantequilla saludable, porque se le puede untar al pan o hacer mayonesa con él y tiene menos grasa que la propia mantequilla”.

Ese razonamiento me hizo recordar que, si hoy la cúrcuma es un ingrediente que no falta en mi cocina, es gracias a un vendedor de Tulipán, quien me ofreció detalles sobre el sabor –delicioso, además-, sus propiedades nutritivas y lo adecuada que resulta para preparar arroz amarillo. Esa es parte de la función de los vendedores, que no precisan de un título universitario para ser profesionales del negocio. La profesionalidad también es parte de la cultura.

Resulta penoso que los vendedores, tal vez aprovechándose de las carencias adopten la actitud de ‘lo tomas o lo dejas; si no lo compras tú, otro lo hará’, y no tratan de conquistar a los clientes, esas personas que, en dependencia del trato recibido, pueden llegar a ser clientes fijos.

El plato más tradicional a base de aguacate es la ensalada, confeccionada con los más diversos ingredientes y formas. / 20minutos.es

Una fruta de la que se dice…

Originario de zonas altas del sur de México y norte de Guatemala, aguacate proviene de la palabra de la lengua azteca náhuatl, que significa testículo. Unos aseguran que es por su estructura y otros, que por la forma en que cuelgan en el árbol.

El sitio Exotic Fruit Box destaca que “en tiempos precolombinos, el aguacate se cultivaba en extensas regiones de Perú donde fue introducido en el año 1450 por el inca Tupac Yupanqui, después de conquistar a la tribu palta en la parte sur del ecuador. De ahí que en Sudamérica se refieran al aguacate como palta.

Resalta también que la evidencia más antigua del consumo de esta fruta data de los años 8.000-7.000 a.c. y fue encontrada en una cueva de Coxcatlán, ubicada en la región de Tehuacán, en el estado mexicano de Puebla. “Igualmente, en el códice Mendocino existen jeroglíficos donde se indica el poblado Ahuacatlán, lugar donde abunda el aguacate.

Aunque muchas personas lo excluyen de la dieta y de él se extrae aceite para productos de belleza, se ha comprobado que tiene cinco veces menos grasa que la mantequilla, la mitad que la nata y la margarina.

Según el sitio La fertilidad de la tierra, “Su grasa es buena, necesaria para que la piel, el pelo y las mucosas reciban su aporte desde la raíz, desde los intestinos, que a veces se nos olvida son indispensables para asimilar bien. Nos ayuda también su contenido en vitaminas, en orden decreciente las A, C, E, B 6 , B 2 , B 1 …”.

Una investigación del Journal of the American Heart Association indica que comer un aguacate, al menos una vez al día, es una vía saludable para mantener el colesterol malo bajo control.

Aliado de la belleza

Muchas veces se buscan en la tienda o en los salones de belleza productos que tenemos a la mano. Igual que el pepino, el tomate, la miel, la fruta bomba y otros, el aguacate es un gran aliado para presumir un cabello o un rostro agradable. Son muchos los beneficios. Por ejemplo, su aceite y sus extractos, colmados de ácidos grasos y vitamina E, sirven como acondicionador de la piel y la nutren, suavizan e hidratan.

Es creciente el uso del aguacate en los productos de belleza, tanto industriales como caseros. / okdiario.com

Un complemento importante es la miel, con sus propiedades antioxidantes, anti-sépticas y curativas. Ambos ingredientes tienen propiedades excelentes para rejuvenecer el cuerpo. Esos valores lo convierten en materia prima estrella en la cosmética. Grandes marcas como Lush, Khiels o Clarins lo tienen como parte de sus principales activos, tanto para la piel como para el cabello.

Para tratamiento con mascarilla capilar: a medio aguacate añádale un chorrito de aceite, haz una masa homogénea y aplícalo a todo el cabello de la mitad hacia las puntas; déjalo actuar durante 30 minutos y después lava normalmente. Transcurrido algún tiempo, verás los resultados.

Otra propuesta la crema antiojeras natural. A medio aguacate bien aplastado, añádale una cucharada de miel. Luego de lavarte la cara, aplícala en la zona de las bolsas y déjala actuar durante 30 minutos y enjuaga el rostro. Verás el efecto.

En la cocina y la receta

El hecho de que no contiene azúcar convierte al aguacate en un ingrediente noble para preparar dulces, batidos, cremas y diversos platos según los gustos. Los maestros en esto son los españoles, que preparan un batido con la masa, leche, canela y zumo de manzana o edulcorante al gusto. Puede ser un plato salado al que no faltan ajo, pimienta, albahaca y orégano, mezclados con la pulpa, o sencillamente una mayonesa improvisada con sal, vinagre, pimentón y aceite de oliva, para el pan tostado o unas galletas bien crujientes. Todo esto da para chuparse los dedos y alegrar el paladar.

Son famosas y muy diversas las recetas hechas a base de aguacate. En México, por ejemplo, es muy renombrado el guacamole, pero también combinan el aguacate con tortillas, como las flautas de pollo con salsa de este fruto, o con huevo. También lo rellenas con mariscos, o lo hacen hamburguesas.

En España exhiben una gama de recetas que van desde las albóndigas de aguacate y huevo en salsa de tomate, el bocadillo de papas y jamón con lechuga, tomates y aguacate, hasta croquetas de pollo y aguacate o encurtido de aguacate y tomate.

Es consumido en muchos países del mundo, todo el año. En Cuba la temporada comenzó en agosto y, al parecer, se extenderá a noviembre. El plato más generalizado es la ensalada, acompañada de piña, pero hay variedad de platos que se confeccionan ocasionalmente, como el guacamole, el aguacate relleno, la pasta para bocaditos y otras.

Este día les ofrecemos la receta de mayonesa que, además de sencilla, tiene los ingredientes a la mano. Pruébela y se convertirá en opción recurrente en su cocina. Fue tomada del libro Cocina al minuto, de Nitza Villapol, tomo I, páginas 208-209

Mayonesa de aguacate

Ingredientes:

1 taza de puré de aguacate

4 cucharadas de mayonesa o aceite

2 cucharadas de vinagre o jugo de limón

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimentón o pimienta molida

2 cucharadas de cebolla cruda molida o cebollino

Preparación:

Mezcle todos los ingredientes indicados en la receta y pruébela como aderezo para carnes o vegetales, y también como pasta para saladitos. Puede añadirle, si lo desea, dos huevos duros bien picaditos. Para servirla como saladito colóquela en un pozuelito o en mitades de aguacate vacíos, con cuadritos de pan tostado o galletas, para que cada cual se sirva a su gusto.