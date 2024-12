Estrategias para el futuro

La Comisión de Atención a los Servicios sesionó para abordar el programa de recuperación de viales y la transformación digital en Cuba

“Al cierre de octubre, el 38 por ciento de las vías se clasificó en condiciones técnicas malas, siendo los de interés municipal las de peor estado (41 por ciento), así como los de montaña y caminos de difícil acceso que requieren acciones, y para las que se necesita el equipamiento”, expresó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, al examinar la estructura vial en la Comisión de Atención a los Servicios.

Ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila. / Enrique González (Enro)/ Cubadebate

El titular del ramo llamó a atender una problemática que no avanza con los resultados previstos, pues no resultan oportunas las acciones de bacheo y de mantenimiento. “La situación en los municipios es difícil porque nos cuesta mucho el tema del personal, aunque se hacen cursos de preparación de supervisores de la vialidad, creemos que son insuficientes, además de que muchas veces no tienen cómo moverse para atender el tramo de vía que se les asigna”, comentó.

El caso de los puentes se considera complejo, ya que su reparación demanda particularidades tecnológicas, personal especializado y recursos adecuados. Existen en el país varios que tienen limitada la circulación; un equipo técnico se encarga de monitorearlos, señaló Rodríguez Dávila en su informe.

Sobre la necesidad de unir fuerzas para mejorar el estado de las vías, el también Máster en Transporte Automotor apuntó que, aunque el Ministerio es el rector de esta actividad, la responsabilidad recae en muchas personas. De esta manera hizo un llamado a contribuir desde los más diversos sectores a esta labor pues “las vías de alta velocidad que tienen un bache son un peligro”, aseveró.

Sandra Santamaría Vázquez, diputada por el municipio habanero de Marianao, expresó su preocupación con algunas rutas que no transitan por una serie de calles de su localidad debido a las condiciones en que se encuentran, lo que causa insatisfacción en los habitantes de la zona.

Asimismo, Rolando Santana Corrales, diputado por Camagüey y presidente de la Asamblea Municipal en Vertientes, expresó su preocupación con la chapea de las carreteras al destacar su impacto en la transportación de la canasta familiar normada, del personal de salud pública y educación, entre otros.

Igualmente, Bladimir Parada Rodríguez, de la provincia de Artemisa, subrayó la relevancia de llevar a cabo un adecuado proceso de pavimentado, ya que, de no ser así, el vial podría sufrir daños, lo que representa un despilfarro de recursos. El diputado sugirió establecer brigadas de bacheo en colaboración con diversas entidades, estatales y no estatales, pues según explicó: “en muchas ocasiones contamos con asfalto frío, pero no disponemos de la brigada o, si la tenemos, carece de la capacitación necesaria”.

Rodríguez Dávila reconoció que en ocasiones los recursos disponibles son limitados; sin embargo, muchas veces no se destinan a las áreas que más lo requieren. También mencionó la falta de organización y control, ya sea entre los usuarios de las vías o los operarios.

“En el año 2025 estaremos muy inquietos visitando todos los municipios en relación a la vialidad. Realizaremos un informe en cada localidad y se lo presentaremos a los gobernadores, con el objetivo de llegar al próximo año con un reporte más completo sobre el tema y verificando el trabajo de manera cercana”, explicó el ministro de Transporte.

La transformación digital continúa

La ministra de Comunicaciones presentó ante los diputados de la Comisión de Atención a los Servicios los avances en la implementación de la Política de Transformación Digital, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros en mayo

“Estamos trabajando y hemos avanzado, pero hay mucho por hacer todavía”, explicó Marta Arevich, ministra de Comunicaciones de Cuba, mientras destacaba como logros positivos el incremento de los pagos de servicios básicos a través de plataformas digitales: 81 por ciento correspondió al pago de la electricidad, el 87 por ciento a los de telefonía, el 80 por ciento de los de gas y el 67,8 por ciento de los impuestos. En contraste, el sector del agua se quedó rezagado, con solo un 14,8 por ciento.

“Aprendimos muy rápido el pago de los servicios esenciales y con esa velocidad se debe aprender también a exigirlo en otros lugares. Nosotros tenemos que ayudar a darle seguimiento a ese proceso y velar porque se acepte el pago por transferencia en los establecimientos”, apuntó.

Arevich consideró gratificante el haber tenido un crecimiento en la densidad telefónica, expresado en una cobertura del 71,7 por ciento en telefonía móvil y, aunque un poco más discreta, un 14, 3 por ciento en la fija. De igual forma se expuso el aumento hasta el 74,6 por ciento en cobertura 3G y 50,08 por ciento en 4G. Hasta el presente año, señaló la ministra, se incrementaron los usuarios de telefonía móvil para un total de 7 949 480 usuarios, de los cuales acceden a Internet el 94,04 por ciento.

Una de las preocupaciones plasmadas durante la intervención fue que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho para mantener 263 portales de gobierno, las visitas a disminuyeron en un 22,5 por ciento en comparación con igual período de 2023.

Resaltó en este sentido la relevancia que tienen estos sitios digitales para ofrecer respuestas inmediatas a la población. “Ahí podemos poner las informaciones más importantes de los municipios y las provincias. Tenemos el portal, los recursos materiales y humanos; por tanto, hay que exigir ese cambio”, afirmó.