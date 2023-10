Israel, la verdadera amenaza

La población de Gaza vive una dramática e inhumana situación por las acciones represivas de Israel, en aparente respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Cuba reitera su llamado a una solución a largo plazo

Como un superviviente político de muchas mañas y capacidades es visto el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, del partido Likud, con más de dos décadas en el poder. Actualmente su filiación partidista controla 64 de los 120 escaños del Parlamento. A raíz del ataque de la agrupación de resistencia islámica Hamas a Israel, este 7 de octubre de 2023, el astuto actor llamó a su adversario Benny Gantz, del Partido de Unidad Nacional, a la formación de un Gobierno de emergencia, con lo que pasa a tener 76 escaños en la Asamblea. (1)

En un comunicado de prensa declararon que el país pasaba a contar con un Gabinete de Guerra, y no podía ser de otro modo porque el Gobierno de Netanyahu está considerado el más derechista en la historia de Israel. A juicio de John Strawson, experto en ley internacional y asuntos de Medio Oriente del Centro de Derechos Humanos en Conflictos de la Universidad del Este de Londres, Netanyahu siempre ha logrado “sacar ventaja a las situaciones”. En esta oportunidad no será diferente porque se juega el puesto y el prestigio político. En esa decisión puede haber pesado en buena medida que las encuestas de opinión -difundidas por el diario español El Público– subrayan que cuatro de cada cinco israelíes judíos (sin contar al 20 por ciento de la población palestina dentro de Israel) dicen que el Gobierno “es el principal responsable de la infiltración de los milicianos palestinos”.

Y prosigue el medio: “un 56 por ciento de los encuestados afirma que Netanyahu debería dimitir cuando acabe la guerra”. Tal animadversión se debe a que el político, de 73 años, le había asegurado a su electorado que el asunto de los palestinos estaba asegurado, pues Gaza no representaba un problema. De repente el cielo se vino abajo, junto con una incursión militar a Israel como no se veía desde la conocida guerra de Octubre, o Yom Kipur, de 1973, cuando ese territorio fue atacado por Siria y Egipto. Al final, ganaron la contienda los sionistas a un precio muy alto. Algunos expertos vaticinan ahora un final similar y otros, por el contrario, indican una escalada del conflicto a otros confines de la región.

En la franja de Gaza no hay a donde ir; todo son ruinas. / publico.es

Tozudez sionista y una digna oposición

El panorama de devastación de Gaza por Israel es tal que hasta los Estados Unidos y la Unión Europea, sus socios absolutos, lo han conminado a respetar ciertas reglas del llamado Derecho Humanitario Internacional. De momento, Tel Aviv hace amagos de que escucha. Se abstiene tozudamente, sin embargo, al reclamo de los pueblos del mundo de la creación de dos estados independientes, uno al lado del otro, tal como se estipuló en 1948, lo que jamás ha sido objetivo real de Israel. Al juzgar por sus sistemáticas respuestas contra Hamas en particular, y los palestinos en general, Israel se adhiere a la línea dura de más violencia, rayana en el exterminio.

Las cosas en cambio se van moviendo, muy lentamente, es cierto, pero es una señal probable de futuros escenarios: no todos dentro de Israel están preocupados únicamente por su seguridad. Otros, como el Partido Comunista el mismo 7 de octubre, abogan por los vecinos gazatíes. Noticias Palestinas publicó sus siguientes pronunciamientos: “Los crímenes del gobierno fascista israelí, destinados a sostener la ocupación, están conduciendo a una guerra regional”. La organización clama por detener la escalada y condena cualquier ataque contra civiles inocentes, instando a todos a detener el ciclo de violencia. (2)

Y prosigue; “(…) Los acontecimientos de hoy indican la peligrosa dirección que Netanyahu y sus socios gubernamentales están tomando en toda la región. Destacamos que es imposible “gestionar” el conflicto o resolverlo militarmente (…)”. Los comunistas hebreos se muestran partidarios de luchar para poner fin a la ocupación y “reconocer los derechos legítimos del pueblo palestino y sus justificadas demandas. Poner fin a la ocupación e insistir en una paz justa en el claro interés de ambos pueblos (…)”.

Benjamín Netanyahu ha formado un gabinete de guerra. / publico.es)

Cuba, siempre a favor de una solución definitiva

Este 14 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba reiteró “su profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina, consecuencia de décadas de prácticas israelíes de ocupación ilegal y colonización, en flagrante violación de los derechos inalienables del pueblo palestino en su propio territorio”, así como del prolongado irrespeto de los Propósitos y Principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional, incluidas numerosas resoluciones.

También rechazó la muerte de civiles y personas inocentes de todas las partes involucradas. Y en línea de principios, de Fidel y la Revolución cubana, la Cancillería de La Habana pidió al Consejo de Seguridad de la ONU el cumplimiento de sus deberes para “poner fin a la impunidad de Israel, la Potencia Ocupante, de la que Estados Unidos ha sido cómplice históricamente, al obstruir y vetar de manera reiterada la acción del órgano, lo que socava la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Llamó asimismo a una pronta solución, por la vía de la negociación. (3)

Carnicería en Gaza

Cualquier pretexto le sirve al régimen israelí, de profunda tendencia colonialista, para hacer valer su fuerza, que unos días atrás se creía inexpugnable. A la altura de los acontecimientos, hay hasta especulaciones serias sobre si la inteligencia israelí sabía de las actividades de Hamas, las cuales pudieran haber sido utilizadas para consumar la carnicería, una de tantas que, no obstante, adquieren en este 2023 un carácter espeluznante.

Las redes sociales están llenas de testimonios de habitantes de Gaza que narran el horror. De igual modo, tildan a Israel de mentiroso, porque, incluso diciendo que daría 24 horas para que 1,1 millón de personas fueran evacuadas, bombardea las carreteras por donde pasan civiles. Ante esa propaganda negativa, Tel Aviv anunció que cortaría internet en la Franja de Gaza. Le temen al aumento del repudio mundial.

Desde hace 15 años, Gaza tiene un bloqueo total, que agrava la difícil situación de la población. En 2020, la ONU certificó que esto “representa un castigo colectivo, constituyendo un crimen de guerra”. En el paroxismo, dos millones de pobladores viven en lo que la organización mundial refiere como “prisión al aire libre”. En una extensión de 41 kilómetros de largo y cerca de 12 kilómetros de ancho, con un total de 360 kilómetros cuadrados, se hacina la gente, ahora compelida a una muy peligrosa evacuación.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha denunciado que no hay un lugar en la Franja que no sea bombardeado. “La situación es caótica, la gente escucha constantemente los sonidos de las bombas”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfrenta la disyuntiva de que el personal de salud gazatí acate los deseos sionistas y eso lo haría cómplice de la muerte de pacientes vulnerables que dependen de respiración asistida. Mientras, la Media Luna Roja Palestina afirma carecer de transporte para sacar a enfermos, heridos, ancianos y discapacitados.

Israel está decidido a una incursión terrestre a Gaza. / publico.es

Connivencia imperial

Según un informe del propio Congreso estadounidense, la asistencia militar que su país le brinda a Israel, iniciada en 1962, ha sido de 124 mil 300 millones, y continúa en ascenso. Gracias a tal respaldo, el Ejército sionista es uno de los mejor equipados. Se dice incluso que su industria de defensa está entre las diez primeras del mundo. La connivencia de Washington no se reduce únicamente a esta esfera, porque también es generadora de apoyo en otros sectores. Desde los años cincuenta del siglo pasado los yanquis y su poderoso lobby judío ayudan, por ejemplo, a financiar hospitales y escuelas. En este aspecto se le otorgó a Tel Aviv entre 2010 y 2014 alrededor de 42 millones, mientras que en 2005 los políticos estadounidenses aprobaron una Ley de Cooperación a favor de nuevas energías, según difundió la televisiva británica BBC. (4)

Voces populares estadounidenses reclaman por el cese de la ayuda de su país a Israel. / bbc.com

El hijo prodigo es un peligro atómico

En Israel sionista hay también personas con decoro, y no solo los comunistas o los árabes israelíes, sino miembros de la intelectualidad. Sirva en ese sentido recordar que en 1986 el técnico nuclear Mordechai Vanunu confirmó al semanario también británico The Sunday Times lo que había sido un secreto a voces: el Estado sionista poseía un programa de sustentación para las armas nucleares. Ante tamaña osadía, un año después se efectuó fue secuestrado por el servicio de inteligencia israelí Mossad y Vanunu fue condenado en Tel Aviv a 18 años de cárcel. Como si no bastara, ha estado entrando y saliendo de prisión continuadamente, como una medida de intimidación.

Washington le creyó a su hijo pródigo del Medio Oriente cuando este le aseguró que no se convertiría en potencia nuclear. Todavía hoy públicamente no quiere dar por cierto las filtraciones del mencionado experto nuclear. Pero esto es simple fachada, porque, tan temprano como 1958, a través de un vuelo espía, el imperio -tramposo incluso con sus “amigos”- determinó que en Dimona, en el desierto del Neguev, sucedía algo raro. Israel lo negó, diciendo se trataba de investigaciones metalúrgicas. Esta versión de los hechos tuvo aceptación formal, mas los Estados Unidos saben que su aliado levantino posee una gran central nuclear subterránea.

En estos momentos, la prensa occidental ha desmentido los rumores de algunos medios sobre supuestas declaraciones israelíes acerca de “la posibilidad de utilizar armas nucleares contra Gaza”, aunque el hecho de contar con este tipo de armamento es, en sí mismo, muy amenazante para una zona tan proclive a las tensiones bélicas, empezando por la beligerancia sionista, afanosa por ser la nación dominante. Y esa es la verdadera amenaza.