Pretexto… ¿quién sabe?, ¿lo son estas fotos?

Las fotos son solo un pretexto… pero en realidad no… A veces cuando salgo a caminar siento que mi cámara habla más fuerte que yo. O seré yo, que le muestro a ella el mundo de mis pensamientos, pues –claro– está tan cerca de ellos al colocarla en mis ojos para mirar por el visor.

De cualquier manera, solo quiero mostrar unas escenas en blanco y negro. Ustedes, que me conocen, saben que amo este tipo de fotos.

Y es que me conmueve la belleza, porque incluso de lo que puede parecer poco limpio o carente de sentido, me llegan altas vibraciones, vivo en la alegría de dar, aunque a veces tenga la cabeza un poco revuelta y diga lo que no quería decir.

No todo el mundo puede quererme, estoy consciente de ello; ni quiero que lo hagan. Le he dicho a un amigo que no puedo ver temas que me hacen vibrar bajo. Es una demostración de que podemos elegir, estamos en el derecho de elegir. Yo elijo mirar a la luz y a los que aportan eso, inclusive en sus momentos de debilidad.

¿Has visto cuando una llama encendida recibe un golpe de viento, casi se apaga, pero no lo hace? ¿Resurge de lo pequeño, de una fracción de segundo, de un toque de fe? Así soy yo. Esa pequeña llama. Lo sé porque también he sido hielo y oscuridad. Sin embargo, con los años aprendí que se siente mejor abrirse como un pedazo de tierra, partido por ese empuje frenético de una semilla germinando.

Mira estas fotos, sí, definitivamente son un pretexto. Un pretexto donde todo parece tranquilo, ¡y lo es! Piensa que ahora mismo puedes estar así, en paz, y también libre.

Nunca me dejas sola. Mirando hacia la luz puedo ver la verdadera textura de las sombras.

Reflexiones en las que siempre encuentro poesía.

A esto me refiero, a la poesía.

Hay muchas cosas que nos hablan, cuando pensamos que no.

Yo solo soy curioso, ¿y tú?

Todo queda grabado en la superficie, dejando huellas de luz y sombra.

Alguien bebió cerveza importada (de China).