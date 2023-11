Más de un mes ya de barbarie sionista. Los habaneros exigieron el cese del fuego contra Gaza. Hubo marcha de solidaridad por Palestina, convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba

Fotos. / Jorge Luis Sánchez Rivera

“Soy Abdala, como el poema de Martí. Soy hijo y nieto de refugiados que fueron obligados a irse de Palestina en 1948 y vinieron para este país. Gracias a la Revolución Cubana es que puedo estudiar Medicina. ¿Aspiraciones? Sencilla: todavía tengo la esperanza de que algún día pueda regresar a mi otra patria para apoyarla en su reconstrucción y desarrollo”.

Sus palabras duraron unos pocos minutos. Pero los suficientes para limpiar las lágrimas que se iban haciendo visibles en mis mejillas. Tras esa convicción manifiesta, el joven se alejó coreando consignas con la exigencia del cese del bloqueo yanqui contra Cuba y dando vivas a Fidel. Allí confirme una vez más que los ideales de los pueblos convergen en su afán de libertad y justicia. En lo adelante, al releer la obra dramática Abdala –de ese José Martí universal– sin duda me acordaré del héroe del Levante que encontré al azar entre la multitud habanera.

Estoy convencida de que, una vez graduado, será capaz de ayudar a los suyos. Me aseguró que estudia con ahínco, página tras página de Anatomía. Estoy convencida además de que no temblará de miedo. Me aseguró que está listo para combatir si fuera necesario.

Soñamos un mundo de paz para todos, pero los revolucionarios debemos estar listos para salvaguardar la tierra de nuestras raíces. El palestino me prometió luchar audazmente hasta conseguir la independencia, en defensa de una vida digna. Al despedirse, y como para atenuar un poco el dramatismo de sus confesiones, alzó sus hombros y acompañado con un gesto de sus manos, me reiteró: ¡Qué más decir periodista! ¡Yo soy Abdala!

Los palestinos que estudian Medicina en Cuba aspiran a volver para ayudar en su tierra.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a otros dirigentes y al lado del pueblo capitalino, reclamó una Palestina libre.

El Abdala palestino abraza la causa cubana también como suya.

La marcha de solidaridad con Palestina convocada, este 23 de noviembre de 2023, por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, reunió a un mar de gente, cuya máxima aspiración es que cese el genocidio contra la franja de Gaza.

No supe su nombre, solo me dijo que había hecho el dibujo para regalárselo a otros niños.

Esta imagen habla por sí misma.

Algo de combativa “guapería” cubana.