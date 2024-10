Definida la escuadra cubana de béisbol que participará en el Premier 12

Como estaba previsto, la preselección de 60 peloteros quedó reducida a 28, con vistas a la participación en el mejor torneo de cierre de año, el Premier 12.

Dos receptores, siete jugadores de cuadro, cinco jardineros y 14 lanzadores, conforman la nómina dirigida por Armando Jonhson, la cual presentamos íntegra a continuación:

Receptores: Andrys Pérez y Andy Cosme.

Jugadores de cuadro: Ariel Martínez, Bárbaro Erisbel Arruebarruena, Christian Rodríguez, Roberto Sullivan Baldoquín, Yadil Mujica, Yoan Moncada y Jean Walters.

Jardineros: Yadir Drake, Yoelquis Gibert, Lázaro Armenteros, Roel Santos y Alfredo Despaigne.

Lanzadores: Yoan López, Raymond Figueredo, Raidel Martínez, Andy Vargas, Frank Luis Medina, Yankiel Mauri, Yoenni Yera, Liván Moinelo, Ronald Bolaños, Dario Sarduy, Frank Abel Álvarez, Leodan Reyes, Geonel Gutiérrez y Yusnier Padrón.

También se conoció, en una conferencia de prensa efectuada en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano, que ocho atletas irán como reserva a la gira preparatoria por Asia, los cuales pueden sustituir a los nombrados antes hasta el 12 de noviembre, día del congresillo técnico.

Ellos son Rafael Viñales, Tailon Sánchez, Luis Vicente Mateo, Guillermo Avilés, José Noroña, Pavel Hernández, Frank Herrera y Maykel Taylor.

En el Premier participarán los 12 equipos mejor ranqueados del planeta. Cuba está en el grupo B, que verá acción en Taipei de China junto a Australia, República Dominicana, Corea del Sur y Japón, además de los anfitriones.

Y la llave A se estará jugando en México, donde fueron ubicadas las selecciones de Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos, Panamá y Puerto Rico, más los locales.

Los dos primeros de cada grupo obtendrán boletos para la Súper Ronda, a disputarse en Japón.

No olvidemos que los otros integrantes de la preselección que no clasificaron en la plantilla definitiva ni en la reserva, estuvieron entrenando junto al grupo durante varias semanas, y pudieran aportar a una segunda escuadra nacional, aún no definida, la cual estará bajo las órdenes de Alexander Urquiola para actuar en la Copa del Caribe, con sede en las Bahamas del 23 al 28 de octubre próximos.

Ese elenco se dará a conocer el próximo martes, según afirmó Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación y comisionado nacional de este deporte.