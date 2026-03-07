África abre sus puertas

Los Juegos Olímpicos de la Juventud ya se asoman en el horizonte

El calendario deportivo de 2026 marca para Cuba dos grandes citas multideportivas.

Uno serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (24 de julio al 8 de agosto), en los cuales llevaremos el muy duro reto de mantenernos entre los tres primeros de la tabla de posiciones, detrás de México (destinado sin dudas a la cima) y quizás Colombia.

Y el otro los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

De la fiesta en la tierra del merengue ya hemos escrito hace poco, por lo que hoy nos concentraremos en la importante edición de los bisoños.

Unos datos históricos sin más demora:

Cuba ha tenido desempeños notables en las ediciones anteriores. En total ha ganado 22 medallas: 10 de oro, cuatro de plata y ocho de bronce. Ese acumulado ubica al país en el décimo lugar histórico. Luego cuento más…

Volviendo a Dakar 2026: sí, tienen razón muchos lectores, se trata de los primeros Juegos Olímpicos a celebrarse en un país de África.

Se espera la presencia de 2 700 atletas compitiendo en 25 deportes, en unos 150‑153 eventos, según las últimas informaciones.

Y habrá un enfoque histórico en igualdad de género: cuotas equilibradas para chicos y chicas y varios eventos mixtos.

El programa incluirá, entre otros, atletismo, natación, 3×3, boxeo, judo, rugby 7, lucha de playa, breaking, skate o vóley playa.

Habrá además 10 “de participación” (por ejemplo: escalada, surf, tenis, golf y otros) para que los jóvenes locales los prueben sin formar parte del medallero.

Las competiciones se repartirán entre tres zonas: Dakar, Diamniadio y Saly.

Nueva generación

Esta justa 2026 reúne varias características a destacar:

Es la cuarta edición de este tipo de certamen y, queremos insistir, los primeros Juegos Olímpicos en África, con una fuerte dimensión educativa y cultural además de la deportiva.

Se conciben como catalizador de transformación social y deportiva en Senegal, con programas de actividades en escuelas y proyectos para que niños y adolescentes prueben distintos deportes.

El Comité Olímpico Internacional plantea Dakar 2026 como modelo para futuras ediciones, adaptando el programa al contexto local y regional.

Los anteriores Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, han sido los de Buenos Aires (Argentina), 6 al 18 de octubre de 2018; Singapur, 14 al 26 de agosto de 2010; Nankín (China), 16 al 28 de agosto de 2014.

También se han celebrado Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno: Innsbruck (Austria), 13 al 22 de enero de 2012; Lillehammer (Noruega), 12 al 21 de febrero de 2016; Lausana (Suiza), 9 al 22 de enero de 2020; Gangwon (Corea del Sur), 19 de enero al 1 de febrero de 2024.

No olvidé la deuda con los lectores cuando escribí “Luego les cuento más…”:

Las 10 doradas de Cuba fueron así: cuatro en Buenos Aires 2018, tres en Singapur 2010 y tres en Nankin 2014.

Los tres países con mayor destaque: 1.-China (86 de oro-38 plata-28 bronce=152 en total), 2.-Rusia (74-51-34=159), 3.-Japón (30-26-20=76).

Cuando escribo de este evento siempre se me dispara un recuerdo poderoso: el de la luchadora cubana Milaymi de la Caridad Marín, campeona en Buenos Aires 2018 y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.