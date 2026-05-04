Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se encuentran casi al doblar de la esquina

Quienes en las últimas semanas hemos estado mirando cada tarde el muy importante Noticiero Nacional Deportivo sabemos algo muy bien: ahí vienen “trotando” los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Lo hacen con el peso de un siglo, 100 años desde aquella edición fundacional de México 1926, un ciclo que regresa al Caribe con olor a sal y cemento fresco. Santo Domingo, la capital de República Dominicana, se mueve con prisa: la esperada fiesta será del 24 de julio al 8 de agosto.

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte vive jornadas largas, el Estadio Félix Sánchez recibe ajustes en pista, gradas, accesos, el Parque del Este avanza con ritmo sostenido, las autoridades hablan de progreso visible.

La Villa Olímpica crece en la zona norte, edificios nuevos, apartamentos listos para atletas y oficiales, un proyecto que busca cumplir plazos, un país que quiere mostrar solvencia.

Los organizadores repiten una frase: “Llegaremos a tiempo”. La repiten con convicción, con presión, la repiten porque el reloj corre.

Serán más de 6 000 atletas, delegaciones de toda la región, 73 naciones y territorios, una cita que exige precisión.

Los clasificatorios se han multiplicado: atletismo con marcas mínimas, boxeo con torneos regionales, pesas con cupos por ranking, deportes colectivos con ventanas de clasificación.

Centroamérica empuja con nuevas figuras, el Caribe suma plazas, la región se mueve con intensidad.

Cuba observa ese mapa con atención, no vive su mejor momento, pero conserva tradición, técnica, nombres capaces de sostener esperanzas.

Los clasificatorios han sido exigentes, viajes largos, escenarios distintos, presiones nuevas, resultados que obligan a reflexión.

El deporte cubano llega con contrastes, con talento joven, experiencia acumulada, necesidad de recuperar terreno, y mucha voluntad de competir. Santo Domingo 2026 será un examen para la región, Cuba, un examen para un siglo de historia. Un espejo que no perdona.

Y mientras el Noticiero Nacional Deportivo muestra imágenes de obras, entrenamientos y podios, uno entiende que el trote se acerca, ya se escuchan los pasos, Centroamérica y el Caribe preparan su fiesta centenaria.

La cita está a la vuelta de la esquina: Cuba, con todo lo que carga, quiere llegar con dignidad.