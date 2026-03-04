La persistencia admirable del nuevo campeón nacional de ajedrez, Lelys Martínez, quien nunca se intimidó ante rivales con mayor coeficiente Elo
Cuando logré contactarlo le pregunté si conocía estas dos frases célebres: Una es: “Caerse siete veces y levantarse ocho” (proverbio de origen japonés, también popularizado por el novelista Paulo Coelho).
La otra: “No importa que vayas lento, siempre que no te detengas” (atribuida al filósofo chino Confucio).
El Gran Maestro santiaguero Lelys Martínez (Elo 2437), hoy con 40 años, encarna como pocos ese espíritu de perseverancia. Debió esperar desde 2005 hasta hace apenas unos días para cumplir el sueño que lo acompañó durante dos décadas: proclamarse campeón nacional de ajedrez.
“Conocía un proverbio parecido al que mencionas de Paulo Coelho. Y me gusta mucho ese de Confucio. Lo intenté desde 2005. Estuve muy cerca en varias ocasiones. Pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Esta vez pude alcanzar el título”.
–Una noche previa a la última ronda casi sin dormir; un rival de altísimo nivel; la obligación de ganar para evitar el desempate y, además, conducir las piezas negras.
–Fue una noche tensa, complicada. No dormí casi nada. Incluso compartía habitación con el Gran Maestro Dylan Berdayes y le decía: “No sé cómo voy a conciliar el sueño; me volteo hacia un lado y hacia el otro y sigo despierto”. La presión es enorme cuando te juegas el título ante un talento como Daniel Hidalgo, quien nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. Es un jugador fortísimo y muy incómodo por su estilo.
–¿Qué pasó al sentarte frente al tablero?
–Hasta ese momento no tenía del todo claro qué planteamiento asumir. La decisión definitiva la tomé ya sentado ante el tablero.
–Este campeonato te lleva por primera vez al equipo olímpico. En una entrevista al periódico Granma dijiste: “Siempre he jugado bien, pero hay muchos requisitos turbios”. ¿Podrías explicarlo?
–Siento que pude haber representado a Cuba en otras Olimpiadas. Han existido distintos sistemas para conformar la selección y, sinceramente, nunca los entendí. Quienes tomaron esas decisiones sabrán por qué quedé fuera en varias ocasiones. Hubo un año en que era tercero del ranking nacional y tampoco fui convocado. Al menos disputé la Olimpiada online durante la época de la covid-19, y eso también cuenta.
–Has reconocido el apoyo de tu familia.
–Por supuesto. Mi esposa y mi hijo han sido pilares en mi carrera; me impulsan a volver a intentarlo cada temporada. También mis padres, entrenadores, amigos y la familia de mi esposa. Recibí el aliento constante del Gran Maestro Juan Borges; compartimos análisis, batallas ajedrecísticas, y hasta su hijo estuvo en este nacional. Este logro también les pertenece.
–¿Un ajedrecista preferido?
–He estudiado a varios campeones mundiales y de todos aprendí algo. Pero creo que Magnus Carlsen marca diferencias.
–¿Próximos objetivos?
–La Olimpiada es el reto inmediato. También intentar clasificar a una Copa del Mundo. Y, sobre todo, superarme cada día.
Ahora, una confesión final del periodista, y seguro un sentimiento también de muchos lectores de BOHEMIA: da un gusto enorme encontrarse con historias como la de Lelys Martínez. Historias de quienes no se rinden.