Cerebro ejercitado

EJERCICIOS DE MEMORIA PARA MAYORES

Suponer que el declive de la memoria forma parte ineludible del proceso de envejecimiento es un grave error, afirman los especialistas. La investigación neuropsicológica ha puesto de manifiesto que las dificultades de memoria asociadas a la edad tienen solución. Tanto los factores genéticos como los biográficos biológicos juegan un destacado papel en la aparición del problema; sin embargo, está comprobado que la práctica regular de ejercicios de memoria mejora el funcionamiento de esta capacidad cognitiva.

La memoria es un proceso mental que suele afectarse con los años. Incluso quienes aún no han traspasado el umbral de la vejez pueden sufrir una disminución de su rendimiento. Los fallos de memoria son una de las quejas más habituales del proceso de envejecimiento; más del 40 por ciento de las personas mayores de 60 años los sufren. No obstante, el problema se manifiesta con amplias diferencias; no todas ellas lo experimentan del mismo modo.

La comprensión más reciente de las características de la memoria ha supuesto un importante cambio de perspectiva respecto a épocas pasadas. Si bien las razones últimas de los déficits de memoria continúan sometidas a debate, numerosos estudios señalan que un uso insuficiente de los recursos cognitivos afecta negativamente a la salud del cerebro.

Lo que no se usa se pierde

Necesitamos ejercitar el cerebro y así mantenerlo en forma, al igual que si se tratase de un músculo más. En caso contrario, se produce un progresivo deterioro que termina por afectar a su buen funcionamiento. La plasticidad cerebral es la facultad que posee este órgano para modificar su estructura; se trata de un complejo mecanismo mediante el cual se establecen nuevas sinapsis o conexiones nerviosas. Para el cerebro no es tan importante el número de neuronas que posee, como la calidad y fortaleza de sus conexiones entre sí. Está demostrado: los nuevos aprendizajes y la actividad mental continuada favorecen su desarrollo.

La plasticidad cerebral, o neuroplasticidad, se mantiene constante a lo largo de toda la vida; pero siempre que el cerebro se ejercite. Así lo sostenía Rita Levi-Montalcini. Esta sobresaliente neurocientífica falleció a la edad de 103 años gozando de plenas facultades mentales. Para ella, el ejercicio mental es la carta más alta de la que podemos valernos en la vejez. Un as en la manga que nos ayudará siempre. La estimulación cognitiva aporta sin duda enormes beneficios.

Puzzles, crucigramas, manualidades, clasificar objetos, entre otros, nos ayudan. Practicando a diario ejercicios que requieran esfuerzo mental conseguiremos buenos resultados: una memoria más potente y mejor. Además, la constancia crea rutinas, y las rutinas fortalecen las conexiones neuronales.

COSAS CURIOSAS

*La fecha en las botellas de vino se corresponde con el momento en que la uva fue cosechada, y no cuando fue embotellado el vino.

*El ojo del avestruz es más grande que su cerebro.

*Las hormigas no duermen.

*La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro.

*Desde que nacemos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño y nuestra nariz nunca deja de crecer.

*La temperatura más alta registrada en el mundo ha sido en El Azizia, Libia, el 3 de septiembre de 1922, cuando el termómetro llegó a los 136.4 grados Fahrenheit. (58 grados Centígrados).

*Einstein en su niñez no hablaba fluidamente y sus padres pensaban que era un retrasado.

*En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente.

*La figura histórica de Napoleón ha aparecido en 194 películas, Jesucristo en 152 y Abraham Lincoln en 137.

*La palabra “Karaoke” significa “sin orquesta” en japonés.