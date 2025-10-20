Cinco décadas de gloria

Cuando Silvio Leonard se cayó en un foso, y Cuba se ratificó, en aquel momento, como la segunda potencia deportiva de América

Hace pocas horas nuestro Canal Tele Rebelde nos trajo un recordatorio que me sacudió. Me senté frente a la computadora, y las manos comenzaron a teclear sin parar…

La delegación cubana en el desfile inaugural. / Archivo de BOHEMIA

Por días similares a los que marca el almanaque, 50 años atrás, la delegación de Cuba brillaba en los Juegos Panamericanos de Ciudad de México 1975.

Un tiempo que parece eterno, pero que sigue latiendo en cada récord y cada medalla que conquistaron.

México no esperaba ser la sede por segunda vez, pero los giros políticos y sociales cambiaron los planes: Chile renunció tras el golpe de Pinochet en 1973; Puerto Rico no podía asumir dos ediciones seguidas; Sao Paulo quedó descartada por una epidemia.

Así, con infraestructura olímpica y experiencia internacional, México asumió la responsabilidad con respaldo presidencial y del Comité Olímpico Mexicano.

Y allí, entre estadios y pabellones, Cuba demostró una vez más que el deporte podía ser también una victoria histórica y política después de haberse adueñado del segundo lugar cuatro años antes en los de Cali 1971.

Orestes Pedroso (división de los 81 kilogramos), en la foto junto al entrenador Sarvelio Fuentes, aportó una de las medallas de oro en el boxeo. / Archivo de BOHEMIA

El 12 de octubre (y hasta el 26 del mismo mes), el Estadio Azteca se iluminó con el pebetero. Se reunieron 13 146 atletas de 33 naciones. Fueron disputadas 217 pruebas en 22 disciplinas.

Estados Unidos dominó el medallero con 117 oros, pero Cuba consolidó su ascenso como segunda potencia continental, con 57 títulos, casi el doble de los 30 logrados en Cali 1971.

Unas pinceladas

● Atletismo: El brasileño Joao Carlos de Oliveira impuso récord mundial en triple salto con 17.89 metros. Silvio Leonard, cienfueguero, brilló en 100 metros planos con 10.15 segundos, por delante del trinitario Hasely Crawford, quien un año después sería campeón olímpico en Montreal 1976. Su espectacular caída en el foso que rodeaba la pista tras su victoria no se olvida. Y así lo hizo en su breve recordatorio el Canal Tele Rebelde. Decatlón: Dominado por el estadounidense Bruce Jenner, quien repetiría oro en Montreal 1976. Maratón: Rigoberto Mendoza sorprendió imponiéndose a favoritos locales y sudamericanos.

● Boxeo: Los cubanos empezaron a cimentar su leyenda: siete títulos, incluyendo la tercera corona de Rolando Garbey (71 kilogramos) y el primer oro panamericano de Teófilo Stevenson, quien se desquitó tras perder en Cali 1971 y luego ganaría en Múnich 1972 su primera de tres las medallas de oro olímpicas.

Otros deportes destacados

● Esgrima: 5 de 8 doradas.

● Gimnasia artística: Jorge Cuervo y Roberto León Richards sumaron 7 títulos.

● Lucha: Estados Unidos (4-3-2) y Cuba (3-2-4), tuvieron un dominio compartido.

● Halterofilia: Cuba destronó por primera vez al equipo norteamericano.

● Deportes colectivos: Triunfos en voleibol (masculino y femenino) y béisbol. Dejaron su huella figuras como Diego Lapera, Jorge Pérez Vento, Orlando Samuels, Leonel Marshal, Jesús Savigne, Mercedes Pérez, Mercedes Pomares, Imilsis Téllez, Nelly Barnet y Melania Tartabull (voleibol), y Braudilio Vinent, Santiago Mederos, Félix Isasi, Antonio Muñoz, Julio Romero (béisbol).

● Fútbol: Final México-Brasil quedó inconclusa por apagón, compartieron oro.

Con más de 100 medallas (57 oros, 45 platas, 32 bronces=134 en total), la delegación cubana confirmó que su ascenso no era casualidad.

Estos juegos marcaron un punto de inflexión que culminaría en La Habana 1991 con 140 preseas doradas.

Mirar esas páginas del pasado, 50 años después, es sentir la tensión, la emoción y la gloria del deporte cubano.

Cada récord, victoria, gesto en la pista, el ring… sigue hablando, más fuerte que nunca, de un país que aprendió a imponerse contra todo pronóstico.

Fuentes consultadas

Juegos Panamericanos, de Enrique Montesinos.