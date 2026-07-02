Creación, unidad y compromiso

Asiste Miguel Díaz-Canel Bermúdez a velada política y cultural para recordar el aniversario 65 de las Palabras a los Intelectuales, de Fidel Castro Ruz

Estaban casi todos, no todos. Es muy rica y diversa la cultura de este archipiélago, para reunir a sus representantes en un pequeño teatro, como ocurrió este martes en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, donde tuvo lugar una jornada política y artística, la cual rememoró los 65 años de las Palabras a los Intelectuales, pronunciadas por Fidel Castro Ruz.

Las máximas autoridades del sector asistieron a la velada. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Un detalle. Al finalizar el encuentro, esperó fuera del local pacientemente a todos los invitados y les saludó de manera efusiva, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, quien encabezó la velada, junto a otros integrantes del Buró Político.

Fue innecesario hablar mucho de manera oficial, porque en un vídeo, eminentes poetas, escritores, músicos, periodistas, documentalistas, pintores… reconocieron la vitalidad de aquel llamado a la unidad de acción, mediante el debate de criterios, que pudo fortalecer más a la Revolución, en aquellas circunstancias complejas, antes de la Crisis de Octubre, porque contra ella, contra esa rebeldía naciente y emancipadora: ¡nada!

Voces autorizadas por la magnitud de su obra y prestigio, como las de Abel Prieto Jiménez, Miguel Barnet Lanza, Nancy Morejón recordaron en un material audiovisual cómo las primeras transformaciones, a partir de 1959, estuvieron dirigidas a la Cultura. Tal fue el caso de la amplia Campaña de Alfabetización.

El saludo fraterno, el abrazo que une. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Disertaron acerca del asedio, amenazas constantes, del bloqueo económico, financiero y comercial, desde inicios de la gesta rebelde, por parte de Estados Unidos; la invasión a Girón, el sabotaje al Maine, la Crisis de los Misiles.

Ante tales circunstancias era esencial y lo sigue siendo hoy, la unidad… porque “dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada, significa que lo único que nunca puede estar en disputa, es la propia Revolución”, expresó Abel.

La visión estratégica del Comandante en Jefe, al golpear en aquel discurso al sectarismo, al racismo, al burocratismo, los estereotipos, son misiones capaces de marcar pautas y trazar veredas en las cuales se ha avanzado mucho, pero queda camino todavía, dijeron los entrevistados.

De los hechos hablan más de dos mil 500 instituciones existentes hoy en Cuba, de todas las manifestaciones y los 48 mil profesionales graduados en 37 escuelas y la Universidad de las Artes.

Diálogos, reflexiones, reencuentros. / Ricardo R. Gómez Rodríguez

A ello también se refirió en sus palabras Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en el encuentro en el teatro de la Biblioteca Nacional, donde asistieron Roberto Morales Ojeda, integrante del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, además de Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, entre otros dirigentes políticos, sindicales y juveniles.

Bonet de la Cruz, se refirió al homenaje al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en este 2026, la vigencia de aquel imprescindible discurso del 30 de junio de 1961.

Lo calificó como reflexiones surgidas del rico debate acerca de la creación artística y literaria, en el contexto de un proceso independentista triunfante, agredido por el imperio estadounidense.

Rememoró el intercambio culto y sensible, establecido durante tres días, cuando el líder histórico escuchó con paciencia todas las preocupaciones, incluso los temores e incertidumbres expresadas por una intelectualidad, la cual se sumergió en la marea revolucionaria, con grandes deseos de participar en las transformaciones, en función de servir al pueblo, que aprendía a leer y escribir.

“El reto era enorme -apuntó- y todo debería cumplirse, sin renunciar al arte verdadero, ni a la libertad de creación”.

Destacados intelectuales y artistas opinaron en un material audiovisual, sobre la vitalidad de “Palabra a los Intelectuales” . / Ricardo R. Gómez Rodríguez

Opinó que Fidel expuso sentimientos compartidos por el auditorio, en defensa de la libertad. Abundó sobre la inauguración de escuelas, apertura de universidades, el desarrollo de la industria cinematográfica, del sistema editorial.

Poemas, canciones y el teclado prodigioso del maestro Frank Fernández, acompañaron la velada, momento de abrazos y risas, de diálogos y reflexiones.

Desde aquella imagen en negro, blanco y rojo, en la tribuna, la figura de Fidel, con su mano izquierda levantada en señal de triunfo y porvenir, llegaba un mensaje, acerca de la fuerza de la voluntad y los retos de la creación, en otros tiempos duros.